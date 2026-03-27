Something Very Bad Is Going to Happen, svelati i dettagli sul futuro della serie: le parole della creatrice

Pubblicazione: 27 marzo alle 13:32

Something Very Bad Is Going to Happen ha conquistato il pubblico di Netflix con la sua miscela di horror psicologico e tensione crescente, lasciando molti spettatori a chiedersi se la storia di Rachel e Nicky continuerà. La serie, che ha debuttato sulla piattaforma il 26 marzo 2026, segue la coppia di fidanzati interpretata da Camila Morrone e Adam DiMarco mentre qualcosa di terrificante si manifesta nella settimana che precede il loro matrimonio.



Haley Z. Boston, creatrice e showrunner della serie, ha finalmente affrontato la questione del futuro dello show in un'intervista con ScreenRant. La sua risposta offre uno spiraglio interessante su come potrebbe evolvere il progetto, anche se la direzione potrebbe essere diversa da quella che molti fan si aspettano.



Boston ha chiarito che Something Very Bad Is Going to Happen è stata concepita fin dall'inizio come una serie limitata, il che significa che la storia di Rachel e Nicky è completa così com'è. Non ci sarà dunque una continuazione diretta delle vicende della coppia. Tuttavia, la showrunner non ha chiuso definitivamente le porte a un possibile ritorno del marchio, aprendo invece a una prospettiva che potrebbe rivelarsi ancora più intrigante per il pubblico.

Something Very Bad Is Going To Happen - NETFLIX

La possibilità di trasformare la serie in un'antologia è concreta. Boston ha spiegato che potrebbe esistere un mondo narrativo in cui esplorare "una cosa totalmente diversa", a patto di trovare un'altra paura esistenziale da scandagliare. La condizione che pone è chiara e ambiziosa: qualsiasi nuova stagione dovrebbe elevare la posta in gioco, perché secondo le sue parole "deve essere peggio, devi alzare il livello ogni volta".



Il successo monumentale di Stranger Things, diventato uno degli show più visti nella storia di Netflix, conferisce automaticamente maggiore visibilità e credibilità a tutti i progetti associati ai Duffer. Questa connessione potrebbe tradursi in un sostegno più solido da parte della piattaforma per eventuali sviluppi futuri di Something Very Bad Is Going to Happen.



La decisione finale dipenderà probabilmente da diversi fattori: i dati di visualizzazione della prima stagione, la risposta critica, e soprattutto la capacità di Boston di individuare quella nuova paura esistenziale da esplorare che possa effettivamente essere "peggiore" di quella raccontata nella prima iterazione. Non si tratta di un semplice sequel commerciale, ma di una sfida creativa ambiziosa: trovare un nuovo angolo dell'angoscia umana che meriti di essere raccontato con la stessa intensità e profondità.

Something Very Bad Is Going To Happen - NETFLIX

Tutti gli episodi di Something Very Bad Is Going to Happen sono attualmente disponibili in streaming su Netflix, e offrono agli spettatori la possibilità di immergersi completamente in questa esplorazione della paura e del disagio che precede un evento che dovrebbe essere gioioso. La serie ha ricevuto un rating di 9 su 10, testimonianza di un'accoglienza critica estremamente positiva che potrebbe certamente favorire eventuali sviluppi futuri del progetto.