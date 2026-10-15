Sonia Bruganelli punge Paolo Bonolis sull’adulterio: la risposta del conduttore spiazza lo studio

Pubblicazione: 15 ottobre alle 12:30

Un incontro televisivo, qualche frecciatina e quella confidenza che sembra non essersi mai davvero dissolta. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano a condividere la scena a Come ti leggo – Page à Vu e regalano al pubblico uno dei momenti più commentati della puntata. Al centro della conversazione finisce l’adulterio, con uno scambio di battute che coinvolge direttamente il passato sentimentale dei due ex coniugi. A sorprendere è soprattutto la naturalezza con cui affrontano un argomento delicato, trasformandolo in un siparietto ironico.

Nessuna atmosfera da resa dei conti, almeno in apparenza: tra provocazioni e risposte fulminanti,chi segue da anni la loro storia. Nell’ultima puntata di Come ti leggo – Page à Vu, il programma condotto da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è chiamato a confrontarsi con un libro decisamente particolare: la Bibbia. La scelta offre al conduttore l’occasione per riflettere sul peso e sull’influenza di uno dei testi più conosciuti della storia, prima che la conversazione si sposti sui Dieci comandamenti.

È proprio quando si arriva al divieto di commettere adulterio che il confronto prende una piega inaspettata. Bonolis interviene con una battuta, dimostrando di non voler rinunciare alla sua consueta ironia. La replica della sua ex moglie arriva immediata: "Guarda che tu l’hai commesso l’adulterio". Il conduttore non si sottrae alla provocazione e rilancia con una risposta altrettanto scherzosa: "Ma io certo, come fai a non commetterlo, ogni tanto una boccata d’aria".

Lo scambio strappa risate e applausi in studio. Il momento diventa particolarmente interessante perché i due non si limitano a parlare in astratto di relazioni e tradimenti, ma si concedono una frecciatina che richiama inevitabilmente la loro vicenda personale. La storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha attraversato oltre vent'anni di vita insieme. I due si sono sposati nel 2002 e hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nella primavera del 2023 hanno annunciato la separazione, spiegando di aver preso strade diverse sul piano sentimentale.

La fine del matrimonio, però, non ha cancellato il legame costruito nel tempo. In diverse occasioni Bruganelli ha raccontato di conservare un rapporto affettuoso con l'ex marito, sottolineandoAnche le loro apparizioni pubbliche hanno contribuito a mostrare una relazione che non si lascia descrivere facilmente con le categorie tradizionali di una separazione. La battuta pronunciata durante il programma si inserisce proprio in questo contesto: un passato condiviso che può ancora diventare materia di ironia, senza trasformare necessariamente ogni riferimento in una polemica.

Il siparietto televisivo richiama anche le precedenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli sulla propria vita privata. Nel corso della sua partecipazione a Belve, la produttrice aveva raccontato di aver tradito Bonolis una volta durante la loro lunga relazione e di averglielo confessato al momento della separazione. Un argomento già affrontato pubblicamente, dunque, ma che continua a suscitare curiosità ogni volta che i due tornano a confrontarsi davanti alle telecamere. La differenza, questa volta, è il tono leggero con cui la conversazione si sviluppa.

Più che una nuova rivelazione sulla fine del matrimonio, l'incontro a Come ti leggo – Page à Vu offre uno scorcio del rapporto attuale tra i due. Bonolis risponde alle provocazioni senza perdere la battuta pronta, mentre Bruganelli dimostra di saper giocare con una conoscenza reciproca costruita in tanti anni. E così, tra libri, comandamenti e frecciatine, il passato torna per qualche minuto protagonista della televisione. A lasciare il segno non è soltanto il riferimento all'adulterio, ma la capacità dei due ex coniugi di affrontare un tema personale davanti al pubblico, mantenendo vivo l'interesse intorno a una storia che continua a far parlare.