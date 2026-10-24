"Sono arrivata al limite": Valeria Marini si sfoga al GF Vip dopo le liti, spunta l’ipotesi dell’addio

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:55

La permanenza di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip sembra attraversare uno dei momenti più difficili. Dopo una puntata segnata da discussioni e nomination, la showgirl si è lasciata andare a un duro sfogo notturno con Giancarlo Danto, confessando di non riuscire più a sopportare il clima che si è creato nel reality. La concorrente ha parlato apertamente di tensioni e cattiverie, arrivando a chiedere un confronto con il proprio agente. La possibilità di lasciare il programma è tornata al centro dell’attenzione, anche se non è stata presa alcuna decisione definitiva. Nel frattempo, le sue dichiarazioni hanno alimentato nuove polemiche tra le coinquiline.

il nervoso risveglio di valeria marini guendalina tavassi e marina la rosa https://t.co/3PJeCAmxWL — sara💚🍏 (@senzariservaa) October 23, 2026

Il momento di maggiore tensione è arrivato dopo una puntata complicata, durante la quale. A pesare sul suo umore sarebbero stati soprattutto i rapporti difficili con Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Parlando con Giancarlo Danto, la showgirl ha descritto la situazione come ormai insostenibile, spiegando di sentirsi sopraffatta dalle dinamiche della Casa. Ha inoltre ribadito di non voler mettere a rischio il proprio benessere psicologico per proseguire l'esperienza televisiva. "Sono stanca, tensioni, falsità, cattiverie", ha dichiarato, lasciando intendere di aver raggiunto un punto di rottura. Per lei, questa edizione del reality sarebbe persino più difficile delle precedenti, tanto da spingerla a chiedere di poter parlare al più presto con il proprio agente, in vista della puntata di lunedì.

Non è la prima volta che la permanenza di Valeria Marini viene accompagnata da dichiarazioni sulla possibilità di lasciare il programma. In precedenza, dopo alcune osservazioni di Marina La Rosa e Guendalina Tavassi sul suo stato di stanchezza, la showgirl aveva chiarito di non essere necessariamente provata dal reality e aveva rimesso al pubblico la decisione sulla sua permanenza. La nomination e i nuovi contrasti hanno però riacceso il malcontento. Il suo rapporto con il GF Vip non è sempre stato semplice nemmeno nelle edizioni passate, tra gli episodi più ricordati ci sono le accese discussioni con Antonella Elia, che avevano contribuito a rendere particolarmente turbolenta la sua esperienza televisiva. Anche questa volta le parole pronunciate nella notte non equivalgono a un annuncio ufficiale di ritiro.

Mentre Valeria cercava di ottenere un confronto con il proprio agente, in cucina le altre concorrenti commentavano quanto accaduto. Guendalina Tavassi ha raccontato che la showgirl avrebbe rivolto loro alcuni segni della croce con le dita, come se volesse allontanare presenze o energie negative. Il gesto ha suscitato ironia da parte di Marina La Rosa, che ha scherzato sull'idea di essere stata considerata una sorta di demonio. La discussione si è poi spostata sul carattere della Marini e sulle ragioni dei suoi frequenti scontri con il gruppo. Secondo Marina, la showgirl tenderebbe a reagire maggiormente quando non riceve attenzioni o non occupa una posizione centrale nelle dinamiche della Casa. La concorrente ha descritto questo atteggiamento come infantile e difficile da gestire nella convivenza quotidiana, pur riconoscendo che, in alcuni momenti e se vissuto con moderazione, può anche risultare divertente.

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