Sons of Anarchy, Charlie Hunnam riunisce la vecchia banda per una nuova serie: ma c'è un grosso twist

Pubblicazione: 20 agosto alle 08:15

Charlie Hunnam sta per riunire la vecchia banda e non per un sequel, non per un reboot, ma per qualcosa di completamente diverso. FX ha dato il via libera a Legends, una serie thriller che parte da una premessa semplice e affascinante: cosa succederebbe se il cast di Sons of Anarchy si ritrovasse, dopo oltre un decennio dalla fine dello show, a una convention per i fan? La risposta, almeno secondo quanto promette la sinossi ufficiale, è che il confine tra finzione e realtà comincerebbe a sfumare.

Quella che dovrebbe essere una riunione celebrativa si trasforma in qualcosa di ben più oscuro quando questa "fratellanza fratturata", più pericolosa di qualsiasi cosa gli attori abbiano mai dovuto interpretare sullo schermo. Il concept è dichiaratamente meta. Gli attori interpreteranno se stessi,. Hunnam sarà Hunnam, Ron Perlman sarà Perlman, Katey Sagal sarà Sagal.

Insieme a loro torneranno Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi. Una reunion quasi completa della crew originale, con ulteriori dettagli sul cast che verranno rivelati più avanti. L'idea nasce dallo stesso Hunnam, che ha sviluppato il progetto insieme a Jonathan Groff, sceneggiatore noto per il suo lavoro su Happy Endings e Late Night with Conan O'Brien.

Sons of Anarchy, fonte: FX

I due sono anche executive producer, affiancati da Rob Mac, Nicholas Frenkel e Jackie Cohn. Nick Grad, presidente di FX Entertainment, ha commentato l'annuncio con entusiasmo, definendo il concept "audace e divertente", e sottolineando come Hunnam abbia messo in campo i suoi talenti non solo come attore, ma anche come scrittore e produttore esecutivo. Grad ha parlato di un'avventura che è allo stesso tempo una lettera d'amore alla serie originale e un twist meta su ciò che i fan credono di conoscere.

Il momento scelto per lanciare, del resto, non potrebbe essere più adatto. Negli ultimi anni lededicate a film e serie TV sono diventate appuntamenti sempre più importanti, con cast che tornano a riunirsi anche molti anni dopo la conclusione degli show. Basta pensare agli incontri con le star delo alle reunion di Gillian Anderson e David Duchovny davanti ai fan di X-Files. Ed è proprio da una situazione ormai familiare al pubblico che partirà la nuova serie.

La differenza è che Legends utilizzerà una reunion per raccontare qualcosa di completamente diverso. Non è la prima volta che degli attori interpretano versioni più o meno esagerate di loro stessi: lo hanno fatto Matt LeBlanc in Episodes, James Van Der Beek in Don't Trust the B---- in Apartment 23 e, in maniera ancora più evidente, il cast di Seinfeld in Curb Your Enthusiasm. Qui, però, l'intero cast di Sons of Anarchy finirà al centro di un thriller nel quale una convention apparentemente innocua prenderà una piega decisamente più pericolosa.

Sons of Anarchy, fonte: FX

Ed è probabilmente questo l'aspetto più curioso del progetto. Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal e gli altri non torneranno a interpretare Jax, Clay, Gemma e i vecchi protagonisti di Sons of Anarchy, ma versioni di loro stessi. Dopo aver trascorso anni insieme sul set della serie FX, si ritroveranno quindi a giocare proprio con quella storia condivisa e con il rapporto che ancora oggi li lega allo show e ai suoi fan. Per il momento FX non ha voluto rivelare quale sarà la minaccia che trasformerà la reunion in qualcosa di molto più serio.

Ed è probabilmente meglio così, perché buona parte del fascino di Legends passa proprio dalla sua strana premessa e dalla possibilità di capire fino a che punto la serie sarà disposta a confondere realtà e finzione. Una cosa, però, è già chiara: non siamo davanti al revival di Sons of Anarchy che qualcuno potrebbe aspettarsi, e che era stato di fatto anticipato nei mesi scorsi. Hunnam ha scelto una strada decisamente più particolare per riunire la vecchia banda, trasformando la nostalgia per la serie originale nel punto di partenza di una storia completamente nuova. Adesso resta da vedere quanto lontano vorrà spingersi con questo gioco e, soprattutto, quando potremo vedere Legends su FX e Hulu.