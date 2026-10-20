Sophie Taricone incanta il red carpet di Roma con Kasia Smutniak: la somiglianza con papà Pietro emoziona
Sophie Taricone arriva sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con mamma Kasia Smutniak. La somiglianza con papà Pietro non passa inosservata.
Sophie Taricone torna sotto i riflettori e conquista l'attenzione dei fotografi alla Festa del Cinema di Roma. La figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, oggi 22enne, ha accompagnato la madre sul red carpet della manifestazione cinematografica, attirando gli sguardi anche per la sua straordinaria somiglianza con il padre, scomparso nel 2010. Un'apparizione particolarmente significativa, perché questa volta la presenza di Sophie non è legata soltanto alla notorietà dei suoi genitori, ma anche a un progetto cinematografico che racconta una parte importante della loro storia familiare.
Sophie, nata nel 2004 dalla relazione tra Pietro e Kasia, aveva soltanto sei anni quando il padre perse la vita, il 29 giugno 2010, in seguito alle conseguenze di un incidente di paracadutismo. Una tragedia che segnò profondamente la famiglia e che, con il passare degli anni, ha assunto un significato particolare anche nel percorso artistico dell'attrice. Non è comunque la prima volta che Sophie Taricone accompagna la madre a un evento cinematografico, visto che nel 2022, sempre alla Festa del Cinema di Roma, le due avevano già attirato l'attenzione dei fotografi presentandosi sul tappeto rosso con abiti coordinati, in occasione della première de Il colibrì, diretto da Francesca Archibugi.
Anche allora la somiglianza con Pietro era stata uno degli aspetti più commentati, ma questa volta c'è un elemento che rende tutto ancora più personale: Sophie è coinvolta direttamente nel documentario Mustang, presentato proprio durante il festival romano. Il film nasce da un viaggio compiuto nel 2003 da Kasia Smutniak e Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, nel Nepal settentrionale. I due erano ancora giovani e avevano deciso di esplorare un territorio lontano dalle rotte più frequentate, portando con sé una videocamera per documentare quell'esperienza.
A distanza di oltre vent'anni da quel primo viaggio, Mustang ripercorre questa esperienza intrecciando immagini del passato, ricordi personali e nuove testimonianze. Ma il documentario racconta anche il passaggio del tempo e il modo in cui una promessa nata tra due persone possa continuare a vivere attraverso chi è rimasto. Ed è proprio qui che entra in gioco Sophie. La giovane, che ha sviluppato un interesse per le arti visive, tra fotografia e pittura, partecipa al progetto anche come voce narrante. Attraverso il documentario ha avuto l'opportunità di confrontarsi con le immagini del viaggio compiuto dai genitori prima della sua nascita, scoprendo una parte della loro vita che non aveva potuto conoscere direttamente.
Kasia Smutniak ha raccontato che il contributo della figlia è stato fondamentale nella realizzazione del film. Sophie non si è limitata a prendere parte al progetto, ma ha incoraggiato la madre a lasciarsi andare maggiormente durante il racconto, aiutandola a rendere il documentario ancora più personale. Il red carpet romano assume così un significato che va oltre la semplice apparizione pubblica. Per Sophie Taricone, essere accanto alla madre alla presentazione di Mustang significa partecipare a un racconto che riguarda anche le proprie origini, contribuendo a custodire una memoria familiare attraverso il cinema.
Oggi, a sedici anni dalla sua scomparsa, è anche attraverso Sophie e il progetto portato avanti da Kasia Smutniak che una parte di quella storia continua a vivere. E forse è proprio questo l'aspetto più emozionante delle immagini arrivate dalla Festa del Cinema di Roma: non soltanto la somiglianza tra una figlia e suo padre, ma il legame che continua a unirli attraverso i ricordi e le scelte di chi gli ha voluto bene.