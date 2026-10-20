Sophie Taricone incanta il red carpet di Roma con Kasia Smutniak: la somiglianza con papà Pietro emoziona

Pubblicazione: 20 ottobre alle 08:15

Sophie Taricone torna sotto i riflettori e conquista l'attenzione dei fotografi alla Festa del Cinema di Roma. La figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, oggi 22enne, ha accompagnato la madre sul red carpet della manifestazione cinematografica, attirando gli sguardi anche per la sua straordinaria somiglianza con il padre, scomparso nel 2010. Un'apparizione particolarmente significativa, perché questa volta la presenza di Sophie non è legata soltanto alla notorietà dei suoi genitori, ma anche a un progetto cinematografico che racconta una parte importante della loro storia familiare.

Il 19 ottobre, in occasione della, Kasia Smutniak ha infatti presentato Mustang, il suo nuovo documentario, accompagnata proprio dalla figlia. Le due hanno posato davanti ai fotografi dell'Auditorium Parco della Musica, regalando uno dei momenti più emozionanti della giornata. A colpire è stata soprattutto, diventato uno dei volti più popolari della televisione italiana grazie alla prima edizione del Grande Fratello, trasmessa nel 2000. Adalla sua scomparsa, il ricordo dell'attore continua a essere molto forte, e rivedere alcuni dei suoi tratti nel volto della figlia ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulla sua storia.

Sophie, nata nel 2004 dalla relazione tra Pietro e Kasia, aveva soltanto sei anni quando il padre perse la vita, il 29 giugno 2010, in seguito alle conseguenze di un incidente di paracadutismo. Una tragedia che segnò profondamente la famiglia e che, con il passare degli anni, ha assunto un significato particolare anche nel percorso artistico dell'attrice. Non è comunque la prima volta che Sophie Taricone accompagna la madre a un evento cinematografico, visto che nel 2022, sempre alla Festa del Cinema di Roma, le due avevano già attirato l'attenzione dei fotografi presentandosi sul tappeto rosso con abiti coordinati, in occasione della première de Il colibrì, diretto da Francesca Archibugi.

@comingsoon.it #KasiaSmutniak e #filmdavedere ♬ audio originale - Comingsoon.it #SophieTaricone hanno sfilato abbracciate sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare #Mustang , il documentario diretto da Kasia che ripercorre oltre vent'anni di ricordi, amore e promesse mantenute, a partire da un viaggio in Nepal fatto insieme a Pietro nel 2003. E forse è proprio questo a rendere i loro abbracci così emozionanti: sapere quanta storia, quanta vita e quanto amore ci siano dietro. ❤️ #davedere

Anche allora la somiglianza con Pietro era stata uno degli aspetti più commentati, ma questa volta c'è un elemento che rende tutto ancora più personale: Sophie è coinvolta direttamente nel documentario Mustang, presentato proprio durante il festival romano. Il film nasce da un viaggio compiuto nel 2003 da Kasia Smutniak e Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, nel Nepal settentrionale. I due erano ancora giovani e avevano deciso di esplorare un territorio lontano dalle rotte più frequentate, portando con sé una videocamera per documentare quell'esperienza.

Quel viaggio si trasformò in qualcosa di molto più importante di una semplice vacanza.rimasero profondamente colpiti dalla realtà delle comunità locali e maturarono il desiderio di fare qualcosa di concreto per aiutarle. Un progetto che, dopo la morte dell'attore,. Nelè stata infatti inaugurata una scuola nel villaggio di Ghami, realizzata grazie all'impegno dell'Associazione. Un'iniziativa che ha permesso ai bambini della zona di ricevere un'istruzione senza essere costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie.

A distanza di oltre vent'anni da quel primo viaggio, Mustang ripercorre questa esperienza intrecciando immagini del passato, ricordi personali e nuove testimonianze. Ma il documentario racconta anche il passaggio del tempo e il modo in cui una promessa nata tra due persone possa continuare a vivere attraverso chi è rimasto. Ed è proprio qui che entra in gioco Sophie. La giovane, che ha sviluppato un interesse per le arti visive, tra fotografia e pittura, partecipa al progetto anche come voce narrante. Attraverso il documentario ha avuto l'opportunità di confrontarsi con le immagini del viaggio compiuto dai genitori prima della sua nascita, scoprendo una parte della loro vita che non aveva potuto conoscere direttamente.

Kasia Smutniak ha raccontato che il contributo della figlia è stato fondamentale nella realizzazione del film. Sophie non si è limitata a prendere parte al progetto, ma ha incoraggiato la madre a lasciarsi andare maggiormente durante il racconto, aiutandola a rendere il documentario ancora più personale. Il red carpet romano assume così un significato che va oltre la semplice apparizione pubblica. Per Sophie Taricone, essere accanto alla madre alla presentazione di Mustang significa partecipare a un racconto che riguarda anche le proprie origini, contribuendo a custodire una memoria familiare attraverso il cinema.

Il documentario arriverà nelle, distribuito da, e permetterà al pubblico di scoprire un lato meno conosciuto della vita di Pietro Taricone, lontano dalle telecamere del Grande Fratello e dalla popolarità televisiva. Per molti spettatori, Pietro resterà sempre il ragazzo carismatico che. Ma dietro quel personaggio c'era anche un uomo appassionato di viaggi, desideroso di conoscere il mondo e di lasciare qualcosa di importante.

Oggi, a sedici anni dalla sua scomparsa, è anche attraverso Sophie e il progetto portato avanti da Kasia Smutniak che una parte di quella storia continua a vivere. E forse è proprio questo l'aspetto più emozionante delle immagini arrivate dalla Festa del Cinema di Roma: non soltanto la somiglianza tra una figlia e suo padre, ma il legame che continua a unirli attraverso i ricordi e le scelte di chi gli ha voluto bene.