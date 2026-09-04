Sotto le foglie, il significato del finale: cosa nasconde davvero l’ultima scena del film di Ozon?

Pubblicazione: 04 settembre alle 13:23

Michelle Giraud è un’anziana donna che ha scelto la tranquillità della campagna francese per trascorrere la pensione. La sua quotidianità è semplice e appartata, ma trova un motivo di felicità soprattutto nelle visite del nipote Lucas, che arriva durante le vacanze insieme alla madre Valérie. Il rapporto tra Michelle e la figlia, però, è tutt'altro che sereno. Una frattura profonda separa le due donne e diventa ancora più evidente quando Valérie si sente male dopo aver mangiato alcuni funghi raccolti dalla madre. Michelle sostiene che si sia trattato di un errore, ma il dubbio rimane. La conseguenza è drastica: Valérie decide di allontanare Lucas dalla nonna.

Nel frattempo, Marie-Claude, l’unica vera amica di Michelle, ha un figlio appena uscito dal carcere. Vincent viene accolto dalla donna e trova lavoro proprio come suo giardiniere. Tra i due nasce un rapporto di fiducia che diventerà fondamentale per gli sviluppi successivi. Quando Vincent raggiunge Valérie a Parigi per cercare di ricucire il rapporto con Michelle, la situazione precipita.. Vincent racconta alla madre che si è trattato di una disgrazia, ma il suo legame con la morte di Valérie alimenta inevitabilmente i sospetti.

Lucas finisce così per vivere con la nonna, mentre Vincent diventa progressivamente una figura quasi fraterna per il ragazzo. Michelle, inoltre, gli rivela un segreto del proprio passato: prima di ritirarsi nella campagna, aveva lavorato come prostituta. È proprio questa parte della sua vita ad aver alimentato il rancore della figlia. Quando la polizia torna a occuparsi della morte di Valérie, Michelle protegge Vincent costruendo per lui un alibi. Anche Lucas, ormai legato profondamente a quel nuovo nucleo familiare, evita di fornire elementi che possano compromettere l’uomo.

Una scena di Sotto le foglie - Fonte: FOZ

Passano gli anni. Lucas diventa adulto e torna dalla nonna durante l'estate. Una passeggiata nel bosco insieme a Michelle e Vincent precede la morte dell'anziana, che arriva in modo quieto, quasi liberatorio. Ed è proprio qui che Ozon introduce il dettaglio destinato a cambiare la lettura dell'intero film.

Il particolare più importante dell'epilogo riguarda una frase apparentemente insignificante pronunciata da Lucas ormai adulto:. Il problema è che quella dichiarazione contraddice ciò che il ragazzo aveva lasciato intendere anni prima, quando la nonna aveva servito proprio i funghi che avevano provocato l'intossicazione di Valérie. Ozon non trasforma questa contraddizione in una spiegazione esplicita. Non c'è una confessione,. Il regista preferisce lasciare che sia lo spettatore a collegare gli indizi.

Ma la domanda diventa inevitabile: Lucas sapeva qualcosa? La risposta non viene pronunciata, ma il film suggerisce una possibilità inquietante. Il ragazzo potrebbe aver compreso molto più di quanto avesse lasciato credere. Potrebbe aver scelto consapevolmente di proteggere la nonna, così come Michelle aveva successivamente protetto Vincent. È il grande interrogativo lasciato in sospeso dal film. Michelle stessa, in precedenza, ammette di non sapere se il fungo tossico sia finito nel piatto di Valérie accidentalmente oppure intenzionalmente. Una frase che sembra inizialmente soltanto espressione di ambiguità, ma che alla luce dell'intero racconto acquista un peso diverso.

Ozon non sembra interessato a stabilire un colpevole secondo le regole del giallo tradizionale. La questione più interessante è un'altra: quanto siamo disposti a perdonare una persona quando comprendiamo le ragioni che l'hanno spinta a compiere determinate azioni? Michelle è una donna affettuosa, che si prende cura degli altri e profondamente legata al nipote. Ma è anche una persona che potrebbe avere oltrepassato un limite terribile. Il film non cancella questa contraddizione: la rende parte integrante del personaggio.

Il significato del finale emerge ancora più chiaramente osservando il rapporto tra Michelle, Vincent e Lucas. Sono tre persone che, per motivi differenti, sInsieme costruiscono una sorta di famiglia alternativa. E per proteggerla sono disposti a mentire. Michelle offre a Vincent un alibi. Lucas, a sua volta, evita di incriminarlo. Nessuno sembra voler conoscere fino in fondo la verità, perché la verità potrebbe distruggere l'unica forma di serenità che sono riusciti a conquistare.

La morte di Michelle nel bosco rappresenta il vero fulcro della storia. Per tutta la sua vita la donna ha convissuto con il peso del rapporto con Valérie, con il giudizio della figlia e con il proprio passato. Nell'ultima parte del film, invece, sembra finalmente riconciliarsi con quella memoria. La presenza di Lucas e Vincent accanto a lei fa pensare che la famiglia che ha costruito, imperfetta e forse nata anche attraverso il compromesso, è riuscita a sopravvivere. Il bosco assume così un valore simbolico: è il luogo dei funghi, del segreto e di ciò che rimane nascosto sotto la superficie. Ma è anche il luogo nel quale Michelle può finalmente abbandonarsi alla pace.

Il colpo di genio di François Ozon sta proprio nel rifiuto di offrire una soluzione definitiva: Sotto le foglie in fondo non chiede allo spettatore di stabilire una volta per tutte chi sia innocente e chi colpevole.