Spaccatura al GF Vip, Piera Meloni sbotta: "Alessandro deve tornare con i piedi per terra"
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Piera Meloni si sbotta e critica duramente il comportamento di Alessandro Roncaccia con Megan Rea. Tensione alle stelle all'interno della casa.
Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e gli equilibri tra i concorrenti sembrano essersi spezzati definitivamente. Al centro dei riflettori c'è il complicato rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Se fino a poco tempo fa i due sembravano aver instaurato una forte intesa, pur tra mille perplessità legate alle rispettive dinamiche personali fuori dal reality, nelle ultime ore la situazione è drasticamente precipitata.
La ragazza ha confessato di non sopportare più una determinata superiorità ostentata dal coinquilino: "Si sente un Dio sceso in terra, deve assolutamente abbassare i toni e tornare con i piedi per terra", ha affermato con fermezza la gieffina. Stando alle sue parole, Alessandro starebbe adottando un'attitudine troppo egocentrica e presuntuosa, che rischia di incrinare irrimediabilmente l'intesa nata nei primi tempi della permanenza nel programma.
Piera ha ribadito la necessità che l'inquilino ridimensioni i propri modi di fare per poter proseguire un convivenza serena all'interno delle mura di Cinecittà. Questo inaspettato cambio di rotta arriva proprio a poche settimane dalla conclusione del reality. Resta da capire se nei prossimi giorni Piera deciderà di affrontare direttamente Alessandro faccia a faccia oppure se preferirà attendere per chiarire la situazione. Quel che è certo è che gli autori non si faranno sfuggire l'occasione per analizzare a fondo la vicenda.