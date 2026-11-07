Spaccatura al GF Vip, Piera Meloni sbotta: "Alessandro deve tornare con i piedi per terra"

Pubblicazione: 07 novembre alle 11:21

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più rovente e gli equilibri tra i concorrenti sembrano essersi spezzati definitivamente. Al centro dei riflettori c'è il complicato rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Se fino a poco tempo fa i due sembravano aver instaurato una forte intesa, pur tra mille perplessità legate alle rispettive dinamiche personali fuori dal reality, nelle ultime ore la situazione è drasticamente precipitata.

A scatenare il putiferio è stata una confidenza intima che. La concorrente ha deciso di togliersi qualche sasso dalla scarpa, sfogandosi a cuore aperto ed esprimendo una forte insofferenza nei confronti degli atteggiamenti mostrati di recente da Alessandro. Durante il confronto, Piera Meloni non ha usato mezzi termini per descrivere l'involuzione nel modo di fare di Roncaccia.

La ragazza ha confessato di non sopportare più una determinata superiorità ostentata dal coinquilino: "Si sente un Dio sceso in terra, deve assolutamente abbassare i toni e tornare con i piedi per terra", ha affermato con fermezza la gieffina. Stando alle sue parole, Alessandro starebbe adottando un'attitudine troppo egocentrica e presuntuosa, che rischia di incrinare irrimediabilmente l'intesa nata nei primi tempi della permanenza nel programma.

Piera ha ribadito la necessità che l'inquilino ridimensioni i propri modi di fare per poter proseguire un convivenza serena all'interno delle mura di Cinecittà. Questo inaspettato cambio di rotta arriva proprio a poche settimane dalla conclusione del reality. Resta da capire se nei prossimi giorni Piera deciderà di affrontare direttamente Alessandro faccia a faccia oppure se preferirà attendere per chiarire la situazione. Quel che è certo è che gli autori non si faranno sfuggire l'occasione per analizzare a fondo la vicenda.

Gli appassionati del programma si chiedono già se la sfuriata dio se si tratterà soltanto di una scintilla passeggera destinata a rientrare dopo un chiarimento. La tensione è ai massimi livelli e la puntata di stasera promette scintille.