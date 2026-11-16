Space Jam compie 30 anni: 8 curiosità sul film, dalla palestra segreta di Jordan ai retroscena del casting

Pubblicazione: 16 novembre alle 17:15

Ci sono film che riescono a diventare il simbolo di un'intera generazione, mescolando personaggi apparentemente incompatibili e trasformandoli in qualcosa di indimenticabile. Space Jam è uno di questi: un'avventura che ha unito il più grande campione di basket della sua epoca ai personaggi dei Looney Tunes, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Il 15 novembre 2026 Space Jam ha compiuto 30 anni. Uscito nei cinema americani nel 1996 e diretto da Joe Pytka, il film vede Michael Jordan alle prese con una sfida decisamente insolita: aiutare Bugs Bunny, Daffy Duck e gli altri abitanti del mondo animato a sconfiggere una squadra di alieni intenzionati a portarli via.

Space Jam nacque da una pubblicità

Un'idea folle, diventata un enorme successo commerciale con. Ma dietro le avventure di Jordan e deisi nascondono numerosi retroscena che rendono questo classico degli anni Novanta ancora più interessante. Ecco otto curiosità su Space Jam che forse non tutti conoscono.

Prima di diventare un film, l'incontro tra Michael Jordan e Bugs Bunny era già avvenuto sul piccolo schermo. Tutto cominciò con uno spot Nike del 1992, intitolato Hare Jordan, nel quale il campione di basket giocava insieme al celebre coniglio animato. La pubblicità ebbe un successo tale da convincere David Falk, agente di Jordan, che quell'accoppiata avrebbe potuto funzionare anche al cinema. Warner Bros., interessata a rilanciare i Looney Tunes, accolse l'idea. Space Jam nacque quindi da un'intuizione pubblicitaria, trasformata in uno dei film più riconoscibili degli anni Novanta.

Tre attori famosissimi furono considerati per il ruolo di Stan

Space Jam, fonte: Warner Bros.

Uno dei personaggi più divertenti della pellicola è Stan Podolak, il pubblicista di Michael Jordan interpretato da Wayne Knight, già conosciuto dal pubblico per Jurassic Park e Seinfeld. Eppure Knight non fu la prima scelta della produzione. Prima di lui, il regista Joe Pytka aveva pensato a Michael J. Fox e Chevy Chase, ma Warner Bros. non approvò le due proposte. Anche Jason Alexander venne preso in considerazione, ma rifiutò la parte. Alla fine il ruolo andò a Wayne Knight, che contribuì a rendere Stan uno dei personaggi più divertenti del film.

Michael Jordan aveva una palestra privata sul set

Sul set si giocavano partite con le stelle della NBA

Questa è probabilmente una delle curiosità più sorprendenti. Durante le riprese,stava preparando il proprio ritorno ai massimi livelli con i Chicago Bulls e non aveva alcuna intenzione di. Warner Bros. fece quindi costruire una palestra direttamente negli studi cinematografici, soprannominata. Si trattava di una vera struttura coperta, nella quale il campione poteva allenarsi tra una scena e l'altra. Anche gli orari di lavorazione erano organizzati per rispettare le sue esigenze sportive:iniziava generalmente alle nove del mattino e terminava entro le sei di sera, con una lunga pausa dedicata anche all'attività fisica.

La palestra privata non serviva soltanto agli allenamenti individuali. Michael Jordan organizzava vere partite di basket alle quali partecipavano alcuni dei migliori giocatori della NBA. Tra gli ospiti comparivano Reggie Miller, Charles Barkley, Alonzo Mourning, Charles Oakley, Grant Hill e Jerry Stackhouse. Partite che, secondo i racconti di chi era presente, avevano un livello competitivo impressionante. Insomma, mentre davanti alle telecamere Jordan sfidava i Monstars, lontano dal set affrontava alcuni dei più grandi campioni del basket americano.

Michael Jordan recitava davanti a uomini vestiti di verde

Space Jam, fonte: Warner Bros.

Oggi la tecnologia permette agli attori di interagire con creature digitali attraverso sistemi sempre più sofisticati, ma nel 1996 girare un film come Space Jam rappresentava una sfida enorme. Per permettere a Jordan di guardare nella direzione corretta e interagire con i Looney Tunes, la produzione utilizzò attori vestiti completamente di verde, che spesso si muovevano in ginocchio per simulare l'altezza dei personaggi animati. Successivamente gli interpreti venivano rimossi digitalmente e sostituiti con Bugs Bunny e gli altri protagonisti. Alla realizzazione delle sequenze animate contribuirono circa 150 animatori.

Lola Bunny fece il suo debutto proprio in Space Jam

Il sequel con Michael Jordan venne cancellato

Per molti spettatori, ma il personaggio non apparteneva alla formazione storica dei cartoni Warner Bros. Lola venne introdotta proprio, diventando immediatamente una delle figure più riconoscibili della squadra. La sua personalità indipendente, il talento sul campo da basket econtribuirono a renderla popolarissima, tanto chedecise di utilizzarla anche in numerose produzioni successive.

Il successo commerciale del primo film convinse Warner Bros. a valutare immediatamente un secondo capitolo. Secondo il racconto dell'animatore Bob Camp, la produzione iniziò a lavorare a un progetto che avrebbe dovuto introdurre un nuovo antagonista chiamato Berserk-O!, per il quale si pensava addirittura a Mel Brooks come doppiatore. Il problema era che Michael Jordan non aveva realmente accettato di tornare. Quando lo studio comprese che il campione non era coinvolto nel progetto, i lavori vennero interrotti. Bisognerà aspettare il 2021 per vedere un nuovo film della saga, Space Jam: New Legends, questa volta con LeBron James protagonista.

Il sito originale del 1996 esiste ancora

In un'epoca in cui i siti internet cambiano continuamente, quello di Space Jam rappresenta una sorprendente eccezione. La versione originale del sito promozionale del 1996 è ancora consultabile, con la sua grafica tipicamente anni Novanta, le immagini animate e le sezioni dedicate ai personaggi. Una vera capsula del tempo digitale, conservata da Warner Bros. e accessibile ancora oggi sul web. È un dettaglio che racconta perfettamente l'eredità di Space Jam. A trent'anni dal suo debutto, l'incontro tra Michael Jordan e Bugs Bunny continua a rappresentare qualcosa di speciale per milioni di spettatori, ricordando un'epoca nella quale bastavano un pallone da basket, qualche cartone animato e una buona dose di fantasia per creare un fenomeno cinematografico.