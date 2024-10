Space Nation: Roland Emmerich al lavoro su una serie live action basata sul videogioco sviluppato dalla sua società transmediale

Pubblicazione: 25 ottobre alle 18:31

Dopo Those About To Die, Roland Emmerich si rivolge nuovamente al piccolo schermo: come riporta Variety, il regista di Independence Day, con Marco Weber (Il tredicesimo piano), sta sviluppando una serie live action basata su Space Nation Online, il videogioco Web3 della loro società transmediale Space Nation Inc.

Secondo la sinossi, la serie ripercorrerà le origini dell'epica storia iniziata con il recente lancio di Space Nation Online, un Massively multiplayer online che porta i giocatori in un lontano ammasso stellare dove l'umanità si è stabilita dopo la distruzione della Terra.

Spiega Weber:

Vogliamo adottare un approccio che si inserisca nella filosofia generale di ciò che stiamo facendo con il gioco, con la nostra economia virtuale, ovvero non svilupparlo per uno streamer o un canale. Potremmo vendere una seconda finestra [di sfruttamento] a uno streamer, ma tutto sulla base di licenze. Non stiamo cercando uno streamer che venga ad acquistare la proprietà intellettuale. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a finanziare noi stessi una parte significativa del budget attraverso la nostra economia [virtuale] e i nostri token.

Sono arrivato a questo progetto tramite Marco e lui era molto entusiasta, e se lui lo è, lo sono anche io. Abbiamo parlato del fatto che devo sviluppare le mie astronavi [in Web3], eccetera. Quindi c'è la possibilità di acquistare un'astronave progettata da me, ma è solo una delle tante cose che offriamo. Tra queste, una serie televisiva che mostri l'origine di tutto questo, perché gli alieni sono venuti sulla Terra, l'hanno distrutta e noi siamo dovuti andare nello Spazio.

Continua Emmerich:

Space Nation è stata fondata da Emmerich, Weber e dagli sviluppatori di videogiochi Jerome Wu e Tony Tang come società incentrata sulla “prima IP transmediale del suo genere che abbraccia videogiochi, contenuti online e TV/streaming”. Con un finanziamento di 50 milioni di dollari, il primo progetto della società, Space Nation Online, è stato lanciato lo scorso 27 settembre.