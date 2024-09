Speak No Evil, il regista: "I trailer mostrano più di quanto i registi vorrebbero"

Nel corso di una recente intervista, James Watkins ha parlato della promozione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti ammettendo che i trailer promozionali hanno mostrato, secondo lui, più del dovuto.

Speak no Evil - non parlare con gli sconosciuti, la recensione video: Mackanzie Davis torna ai livelli di San Junipero

Beh, noi registi non realizziamo i trailer, perciò possiamo limitarci a guardarli e a commentarli. In generale, viviamo in un mondo in cui i trailer mostrano forse più di quanto i registi vorrebbero.