Sandra Bullock e Keanu Reeves riuniti per i 30 anni di Speed: Hollywood potrebbe non avere "abbastanza coraggio" per un altro film

Grande rimpatriata per il cast di Speed al Beyond Fest di Los Angeles in questi giorni: Sandra Bullock e Keanu Reeves si sono ritrovati sul palco per un botta e risposta in occasione del trentesimo anniversario del film.

Il dibattito, tenutosi all’Egyptian Theatre, ha visto i due iconici interpreti ripercorrere ricordi e aneddoti del film vincitore di due premi Oscar nel 1995 (miglior sonoro e miglior montaggio sonoro), in compagnia del regista, Jan de Bont.

A un certo punto, inevitabilmente, si è parlato anche della possibilità di uno, dopo il secondo capitolo arrivato nel 1997.

"Sarebbe la versione geriatrica, e non ci sarebbe niente di veloce" ha scherzato Bullock prima di rivolgere la sua attenzione a de Bont, aggiungendo:

Tutte queste cose sono successe a causa dell'uomo pazzo con la giacca verdastra qui accanto. Oggi lo vedete così dolce e gentile, ma non è l'uomo che ricordo. Eppure è l'uomo che ha messo insieme l'energia e l'idea, sapeva cosa voleva il pubblico e lo ha preteso da tutti e tutti si sono impegnati per assecondare i suoi desideri.

Di seguito alcune foto e video dall’evento: