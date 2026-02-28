Spider-Man Beyond the Spider-Verse: i registi spiegano i problemi di lavorazione e i continui ritardi

Pubblicazione: 28 febbraio alle 08:00

Quando nel 2022 Sony annunciò che Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sarebbe arrivato nelle sale nella primavera del 2024, pochi mesi dopo l'uscita di Across the Spider-Verse, il piano sembrava ambizioso ma fattibile. Un finale epico per chiudere la trilogia a tempo di record, cavalcando l'entusiasmo del pubblico. Oggi sappiamo che quella tempistica era più che ottimistica: era impossibile. Il film arriverà solo nel giugno 2027, con un ritardo di oltre tre anni rispetto alle previsioni iniziali.



Ma cosa è successo dietro le quinte? Phil Lord e Chris Miller, i produttori e sceneggiatori della saga animata che ha ridefinito il genere supereroistico, hanno finalmente spiegato i motivi di questa dilazione che ha lasciato i fan in sospeso quanto Miles Morales alla fine di Across the Spider-Verse.



La risposta breve è che Beyond the Spider-Verse è cresciuto oltre ogni aspettativa. Inizialmente concepito come un unico film insieme ad Across, il progetto si è gonfiato a tal punto da richiedere una divisione in due parti. Fin qui, nulla di straordinario: è la strategia seguita da Harry Potter, Hunger Games e tanti altri blockbuster. Il problema è emerso quando il team creativo ha iniziato a esaminare quella "seconda metà".

"Una volta che abbiamo guardato quella seconda metà del film, ci siamo resi conto che non aveva un arco narrativo con un inizio, uno sviluppo e una fine", ha ammesso Miller in un'intervista a Gizmodo. Non si trattava semplicemente di dividere una storia in due capitoli: quella seconda parte non funzionava come film autonomo. Era una conseguenza, non una storia.



Lord ha aggiunto che, pur conoscendo la destinazione finale della trilogia, il viaggio per arrivarci rimaneva nebuloso. "Sapevamo dove stavamo andando, ma dovevamo capire meglio cosa stava succedendo nel mezzo", ha spiegato. Fino a quando non hanno avuto un'illuminazione: il cuore pulsante di Beyond the Spider-Verse doveva essere una domanda universale che va oltre i supereroi e le dimensioni parallele. Quando la tua vocazione, il tuo talento, la tua missione spezzano la tua famiglia, come la ricomponi? Come puoi avere tutto?



Questa intuizione ha dato al film il suo centro gravitazionale. Non più solo uno spettacolo pirotecnico di animazione e multiversi, ma una riflessione intima sul prezzo dell'eroismo e sul desiderio di riconciliare i diversi aspetti della propria identità. Per Miles Morales, questo significa affrontare il conflitto tra essere Spider-Man e essere figlio, amico, ragazzo.

Ma trovare il tema giusto è solo metà dell'equazione. Trasformarlo in un film che sia all'altezza dei suoi predecessori è un'altra sfida. E qui entra in gioco la pressione. Spider-Man: Into the Spider-Verse ha ottenuto un punteggio del 97 per cento dalla critica su Rotten Tomatoes e ha incassato 394 milioni di dollari nel 2018, vincendo l'Oscar per il miglior film d'animazione. Across the Spider-Verse ha fatto ancora meglio, con 690 milioni di dollari al box office e un consenso critico del 95 per cento. Come si supera tutto questo? Lord e Miller sono chiari: la pressione più grande non viene dai fan o dai critici, ma da loro stessi.

"Nessuno ci mette più pressione di noi stessi. Vogliamo superarci ogni volta, mostrare cose che non avete mai visto prima, far sembrare tutto come un'esperienza inedita. Cercare di creare qualcosa che sia degno dei due film precedenti è stato il motore di tutto. Il trucco principale è giocare liberamente e far capire a tutto il team che il loro lavoro consiste nel provare cose, sbagliare, vedere dove si può arrivare. E posso dire che stanno dando il massimo. È fantastico". - Phil Lord e Chris Miller

Ma. "Aver dovuto smontare tutto per rimontarlo di nuovo è stata davvero la vera ragione per cui ci è voluto più tempo", ha confessato Miller. In pratica,, un processo doloroso ma necessario





Ora, con un'uscita fissata per il 18 giugno 2027, il countdown è ricominciato. Shameik Moore tornerà a prestare la voce a Miles Morales, affiancato da Hailee Steinfeld, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya e Marvin Jones III. Bob Persichetti e Justin K. Thompson dirigeranno nuovamente, mentre Amy Pascal, Avi Arad e Jinko Gotoh produrranno insieme a Lord e Miller.



La domanda che aleggia nell'aria è se questa lunga attesa sarà ripagata. I primi due film hanno dimostrato che l'animazione può essere arte, che i cinecomic possono avere profondità emotiva, che i sequel possono superare gli originali. Beyond the Spider-Verse dovrà chiudere una trilogia che ha alzato l'asticella non solo per i film di supereroi, ma per il cinema d'animazione in generale.