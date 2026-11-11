Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il compositore si emoziona per il finale: "Mi ha fatto piangere"

Pubblicazione: 11 novembre alle 08:50

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse si avvicina al traguardo finale. Dopo anni di sviluppo, rinvii e attesa febbrile da parte dei fan, il terzo capitolo della saga animata di Miles Morales sta per completare il suo percorso produttivo. E le prime reazioni da chi ha avuto il privilegio di vedere il film in anteprima suggeriscono che l'attesa potrebbe valere ogni singolo giorno. Daniel Pemberton, il compositore che ha plasmato l'identità sonora dell'intera trilogia, ha condiviso un'anticipazione che ha fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati. Pemberton ha rivelato di aver già visionato un montaggio completo di Beyond the Spider-Verse, e la sua reazione non è stata quella di un freddo professionista che analizza tecnicamente il proprio lavoro. Ha pianto. Più volte.





La cosa straordinaria è che quello che ha visto Pemberton non era nemmeno la versione finale del film. Si trattava di unper dare forma alla narrazione prima che l'animazione definitiva venga completata. Eppure, anche in questa forma embrionale,da commuovere profondamente chi conosce questi personaggi meglio di chiunque altro. "L'ultimo montaggio che ho visto mi ha fatto piangere diverse volte. E quando qualcosa riesce a fare questo effetto quando è ancora un animatic, quando è ancora in fase iniziale, penso che tutti avranno una vera sorpresa",. Le sue parole non sono quelle di un addetto ai lavori che promuove gentilmente il progetto a cui ha lavorato.

C'è un'autenticità nella sorpresa della sua stessa reazione che rende la testimonianza particolarmente credibile. Ma Pemberton non si è fermato qui. Ha alzato ulteriormente l'asticella delle aspettative rivelando quale sia l'obiettivo dichiarato del team creativo: "Sappiamo tutti che dobbiamo creare il miglior finale di trilogia di sempre con questo film". Non un buon finale. Non un finale all'altezza dei primi due capitoli. Il migliore di sempre. È un'ambizione che sfiora l'arroganza, se non fosse che chi la pronuncia ha già dimostrato con Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse di saper mantenere promesse apparentemente impossibili.

Daniel Pemberton porta a questa trilogia una sensibilità musicale unica. Le sue composizioni per i primi due film hanno intrecciato orchestrazioni classiche con sonorità elettroniche, hip hop e ritmi latini, creando temi musicali specifici per ogni personaggio e ogni universo. La musica di Pemberton non è solo accompagnamento: è parte integrante dell'identità di questi film, tanto quanto le animazioni impossibili o le riflessioni filosofiche sul significato dell'essere un eroe. Quando un compositore con questa profondità di coinvolgimento nel progetto dice di aver pianto guardando scene ancora incomplete, significa che la storia ha toccato qualcosa di fondamentale. I precedenti due film sono stati celebrati proprio per la loro capacità di bilanciare spettacolo visivo mozzafiato con momenti di intimità straziante.





La reazione di Pemberton suggerisce che i creatori hanno compreso questa responsabilità., che i momenti chiave funzionano anche senza la patina finale dell'animazione spettacolare che renderà questi film così visivamente distintivi. Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nelle sale.fino a brillare. Ma già ora, in una forma ancora imperfetta, il film sta provocando reazioni viscerali in chi lo vede. È il tipo di segnale che non può essere fabbricato o simulato nelle campagne marketing.