Spider-Man: Brand New Day supera i 2,4 miliardi: ora può battere un record di Star Wars che resiste dal 2015

Pubblicazione: 07 settembre alle 10:15

Spider-Man: Brand New Day sembra non avere alcuna intenzione di lasciare il primo posto al box office americano. A più di un mese dall'arrivo nelle sale, il nuovo film con Tom Holland ha conquistato la vetta per il sesto weekend consecutivo, aggiungendo un altro risultato impressionante a una corsa commerciale che ormai lo ha portato a ridosso di uno dei record più difficili da raggiungere nella storia del cinema. Nel weekend del Labor Day, il cinecomic Sony e Marvel ha infatti raccolto altri 18 milioni di dollari in Nord America, con un calo di appena il 20% rispetto alla settimana precedente. Una tenuta particolarmente notevole considerando che il film è ormai alla sesta settimana di programmazione.

Il risultato porta. E a questo punto il prossimo obiettivo è enorme: il record detenuto da Star Wars: Il risveglio della Forza, che dal 2015 resta il maggiore incasso di sempre in Nord America con circa 936,7 milioni di dollari, senza tenere conto dell'inflazione. Lai. Se Brand New Day dovesse mantenere anche solo una parte dell'attuale ritmo, il sorpasso appare ormai alla portata e potrebbe consegnare al nuovo

Il film di Destin Daniel Cretton ha già raggiunto un traguardo che rende bene l'idea della sua corsa. È soltanto il secondo titolo nella storia del box office nordamericano a superare quota 900 milioni di dollari senza aggiustamento per l'inflazione, proprio dopo Il risveglio della Forza. E lo ha fatto in appena 36 giorni, mentre il settimo episodio di Star Wars aveva avuto bisogno di 50 giorni per raggiungere la stessa soglia. Ma il fenomeno non riguarda soltanto gli Stati Uniti. Anzi, è guardando al resto del mondo che le dimensioni del successo di Spider-Man: Brand New Day diventano ancora più evidenti.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Fuori dal Nord America, il film con Tom Holland ha infatti raccolto circa 1,485 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta oltre il 60% del suo incasso complessivo. Sommando il mercato domestico, il totale mondiale ha ormai superato i 2,4 miliardi di dollari, trasformando Brand New Day in uno dei maggiori fenomeni commerciali della storia recente del cinema. E anche l'Italia ha dato il proprio contributo. Nel nostro Paese Brand New Day ha superato i 42 milioni di dollari, confermandosi uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno.

Una corsa iniziata con numeri fuori scala. Nel primo weekend nordamericano, per poi rimanere al primo posto per tutte le sei settimane successive. Dopo l'esordio, gli incassi del weekend sono passati a circa 144 milioni, poi 70,7 milioni, 39 milioni, 22,5 milioni e infine agli attuali 18 milioni. È proprio la continuità a rendere il risultato particolarmente significativo. Dopo un'apertura gigantesca sarebbe stato naturale aspettarsi discese molto più brusche, mentreanche dopo aver già accumulato centinaia di milioni di dollari.

E nel sesto weekend è riuscito ancora una volta a tenere dietro tutta la concorrenza. Coyote vs. Acme, alla seconda settimana nelle sale, si è fermato a circa 11,3 milioni di dollari, mentre la nuova uscita By Any Means ha debuttato con circa 7,4 milioni. Più indietro Buddy ha raccolto altri 5,7 milioni, mentre Onslaught non è riuscito ad andare oltre circa 1,9 milioni al debutto. Il successo di Spider-Man sta contribuendo anche a un'estate particolarmente positiva per Hollywood. Secondo le stime più recenti, la stagione cinematografica nordamericana dovrebbe chiudere intorno ai 4,75 miliardi di dollari, sostenuta soprattutto da titoli come Brand New Day e Odissea di Christopher Nolan.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Proprio Odissea continua nel frattempo la sua corsa straordinaria: il film di Nolan ha superato il miliardo di dollari nei soli mercati internazionali e ha raggiunto circa 1,63 miliardi complessivi nel mondo. Nel weekend globale è riuscito persino a superare Spider-Man, pur restando alle sue spalle nella classifica nordamericana. Sono numeri che fotografano un'estate molto diversa da quelle vissute da Hollywood negli anni immediatamente successivi alla pandemia. Gli incassi stagionali sono cresciuti sensibilmente rispetto al 2025, con un ritorno importante nelle sale soprattutto del pubblico giovane e femminile.