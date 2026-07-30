Spider-Man e Venom insieme? Kevin Feige e Amy Pascal riaccendono le speranze dei fan sul crossover

Pubblicazione: 30 luglio alle 09:15

Il crossover che i fan Marvel chiedono a gran voce dal 2021 potrebbe finalmente diventare realtà. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, e Amy Pascal, produttrice storica del franchise di Spider-Man, hanno lasciato intendere che l'incontro tra il Venom di Tom Hardy e lo Spider-Man di Tom Holland è ancora sul tavolo. Non si tratta di semplici illazioni da corridoio: in una recente intervista con Josh Horowitz, entrambi i produttori hanno confermato che la speranza di vedere i due personaggi condividere lo schermo non è tramontata.

Quandoè stata interrogata sulla possibilità di un incontro, la sua risposta è stata chiara: "Sarebbe fantastico"., dal canto suo, ha aggiunto una frase che farà sicuramente piacere agli appassionati: "Abbiamo sempre speranza". Parole che pesano come macigni, considerando che arrivano dalle due figure che controllano rispettivamente l'universo cinematografico Marvel e il franchise di Spider-Man in casa Sony. La storia del quasi-incontro tra

Eddie Brock di Hardy aveva fatto una fugace apparizione in Spider-Man: No Way Home, materializzandosi in un bar messicano dell'MCU giusto il tempo di ordinare un drink e scoprire l'esistenza di Peter Parker. Prima che potesse fare qualsiasi cosa, però, l'incantesimo di Doctor Strange lo aveva rispedito nel suo universo d'origine, quello dello Spider-Man Universe di Sony. Un'apparizione lampo che sembrava aprire infinite possibilità narrative, salvo poi chiudersi nel giro di pochi minuti di schermo. Eppure non tutto è perduto, visto che nel momento in cui Eddie Brock veniva risucchiato nel suo universo, un frammento del simbionte Venom rimaneva attaccato al bancone del bar, nell'MCU.

Quel piccolo pezzo di sostanza aliena nera non è mai stato affrontato nei film successivi, e rappresenta potenzialmente il filo rosso che potrebbe riconnettere i due universi cinematografici. Il Chekhov's gun perfetto, direbbe qualcuno: se mostri una pistola nel primo atto, deve sparare nel terzo. L'ultima volta che abbiamo visto Hardy nei panni di Eddie Brock è stato in Venom: The Last Dance, uscito nel 2024. Il film sembrava segnare la fine definitiva per quella versione del personaggio: il simbionte si sacrificava per salvare il mondo, lasciando Eddie solo con i ricordi della loro simbiosi. Un finale emotivamente potente ma apparentemente conclusivo, che non lasciava spazio a sequel immediati o a salti dimensionali verso l'MCU.

Sebbene Spider-Man: Brand New Day non vedrà la partecipazione di Venom, il futuro crossover resta una possibilità concreta. Il frammento del simbionte rimasto nell'MCU alla fine di Spider-Man: No Way Home potrebbe infatti diventare il collegamento tra i due universi, soprattutto con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, che avranno il multiverso al centro della storia. Durante l'intervista, Amy Pascal ha inoltre confermato che Sony sta sviluppando un film d'animazione dedicato a Venom, senza però chiarire se Tom Hardy tornerà a prestare la voce a Eddie Brock.

Per il momento non esistono conferme ufficiali sul crossover, ma le dichiarazioni di Pascal e Kevin Feige dimostrano che l'idea è ancora viva e che i fan possono continuare a sperare. Ma il cinema dei cinecomic ci ha insegnato che niente è mai davvero finito ed il frammento di simbionte lasciato nell'MCU potrebbe funzionare come un richiamo per Eddie Brock attraverso il multiverso. Non sarebbe la prima volta che i Marvel Studios recuperano elementi introdotti anni prima per sviluppi futuri. Spider-Man: Brand New Day non vede la partecipazione di Venom, ma questo non significa che il personaggio sia stato escluso dai piani futuri.

Una scena di Spider-Man, fonte: Sony Pictures

Al contrario, Avengers: Doomsday e soprattutto Avengers: Secret Wars, entrambi incentrati sul multiverso, potrebbero offrire il contesto ideale per l'incontro tra il Venom di Tom Hardy e lo Spider-Man di Tom Holland. Se i rumor sul soft reboot dell'MCU dopo Secret Wars si rivelassero fondati, il film potrebbe persino aprire la strada all'ingresso definitivo del personaggio nell'universo Marvel principale. Nel corso dell'intervista, Amy Pascal ha inoltre confermato che Sony sta sviluppando un film d'animazione dedicato a Venom, senza però chiarire se Hardy tornerà a prestare la voce a Eddie Brock.

Vale anche la pena ricordare che Venom e Spider-Man hanno condiviso il grande schermo una sola volta, in Spider-Man 3 di Sam Raimi, con Topher Grace nei panni di Eddie Brock. Per molti fan, vedere finalmente affrontarsi le versioni interpretate da Hardy e Holland rappresenterebbe la realizzazione di un desiderio inseguito da anni. Le parole di Kevin Feige e Pascal non costituiscono una conferma ufficiale, ma nonostante il lancio recente di Spider-Man: Brand New Day, dimostrano che l'idea del crossover è ancora viva e che la porta, almeno per il momento, resta aperta.