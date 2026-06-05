Spirito del Tempo: al via a Roma la rassegna tra cinema, incontri e dibattiti con BadTaste media partner

Pubblicazione: 05 giugno alle 13:23

Ci sono festival che programmano film ed altri che invece provano a costruire un luogo, fatto di emozioni e condivisione. È da questa seconda idea che nasce Spirito del Tempo, la nuova rassegna estiva organizzata da Cinema Mundi Cooperativa Onlus e Cinema Nuovo Aquila, che vede BadTaste come media partner ufficiale e coinvolge una rete di realtà culturali e associative come Amnesty Italia, COPINH, Cinema Sommerso, Free Aquila Festival, Civico San Lorenzo, Atlantide Video, Circolo Culturale GAP, Associazione Vittime Mai e il collettivo Nostalghia Podcast.

Perché prima del. Prima ancora, il buio – e qualcuno indicava un punto nell'ombra e diceva: guarda. Da allora sono cambiate le immagini, le tecnologie e i dispositivi. Non il gesto.continuano a raccogliere storie, desideri e immaginari collettivi. Il cinema in piazza custodisce, in fondo, un'idea più antica e più sovversiva di quanto sembri. Perché è nell'esperienza della comunità che le immagini escono dal consumo privato e tornano a far respirare la vita pubblica. Ecco la rassegna

L'arena estiva del Cinema Nuovo Aquila nasce da un desiderio profondamente contemporaneo e insieme inattuale: restituire alle immagini il loro tempo comune. Dal 15 giugno al 5 luglio 2026, Cinema Mundi Cooperativa Onlus porta al Parco dei Caduti del XIX Luglio 1943, nel Municipio II di Roma, la rassegna estiva Spirito del Tempo: tre settimane di proiezioni, incontri con registe/i e artiste/i, performance multimediali e dibattiti aperti alla città. Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, il parco diventerà uno spazio di incontro e di visione condivisa, aperto gratuitamente a tutte e tutti.

Lo Spirito del Tempo, fonte: Cinema Mundi Cooperativa Onlus

Ventuno serate per abitare la città attraverso il cinema e chiedersi, insieme, in quale spirito del tempo viviamo e cosa significhi, oggi, prenderne parte.

IL CINEMA CHE CI RIGUARDA

Il titolo dell'iniziativa rende omaggio a Lo spirito del tempo. Saggio sulla cultura di massa (1962), l'opera in cui Edgar Morin — sociologo, filosofo, uno dei pensatori più lucidi del Novecento — ha mostrato come cinema e cultura di massa siano i luoghi in cui una società immagina sé stessa, produce i propri miti e dà forma alle proprie paure.

Edgar Morin ci ha lasciati il 26 maggio 2026, a 104 anni — pochi giorni prima che questa rassegna aprisse i battenti. Nato a Parigi nel 1921, aveva attraversato la Resistenza, il dopoguerra europeo, il grande fermento intellettuale del secondo Novecento. Aveva scritto di cinema già nel 1956 — Il cinema o l'uomo immaginario — sostenendo che guardare un film è un atto antropologico prima che estetico. Sei anni dopo, Lo spirito del tempo portava quella intuizione fino in fondo: la cultura di massa non era il nemico del pensiero critico — ne era il territorio. Portare il suo nome in questo parco, ogni sera, è un'occasione per ricordare quanto la sua figura e il suo pensiero restino vivi e necessari.

A oltre sessant'anni di distanza, quell'intuizione è più urgente che mai. Se il Novecento è stato il secolo del cinema, il nostro è quello della proliferazione degli schermi — eppure raramente ci siamo interrogati con altrettanta intensità sul loro significato politico, sociale e affettivo. Il cinema di Spirito del Tempo non è quello che guardiamo — è quello che ci riguarda. Un atto di comunità nel senso che Jean-Luc Nancy dava al termine: esposizione reciproca, costruzione temporanea e intensa, qualcosa che non si eredita ma si pratica. Film, incontri, performance e dibattiti sono il luogo in cui questa pratica prende forma.

UNA COSTELLAZIONE CRITICA

La selezione è costruita con la precisione di un manifesto.

Film che interrogano il potere e le istituzioni, che esplorano le marginalità dimenticate dalla narrazione ufficiale, che affrontano i diritti civili e LGBTQ+, l'urgenza ecologica, il corpo delle donne, la violenza. Guerre e colonialismi, lavoro e precarietà, memoria e immaginari del futuro: ogni serata è un osservatorio sul presente.

Accanto ai contemporanei, i capisaldi: Essi Vivono, Stalker, Il fantasma della libertà, Johnny Mnemonic. Film che hanno anticipato le distopie, le promesse e le ambiguità del nostro presente. Gli incontri multimediali dedicati ai fratelli Strugackij e a William Gibson ne restituiscono la radice letteraria.

Il mercoledì sera è pensato per le famiglie — cinema d'animazione e titoli per tutte le età, perché uno spazio di visione condivisa è realmente tale solo se intergenerazionale. Il cinema breve ha le sue serate: due appuntamenti di cortometraggi con le selezioni di Cinema Sommerso e Free Aquila Festival, per dare spazio a chi il futuro del cinema italiano lo sta già scrivendo.

All'interno dell'arena, mostre fotografiche e opere di giovani artisti arricchiranno lo spazio.

OSPITI E INTERLOCUTORI

Tra i registi presenti: Milcho Manchevski (Prima della pioggia, Leone d'Oro a Venezia 1994), Federico Greco e Mirko Melchiorre (D'istruzione Pubblica, PIIGS, C'era una volta in Italia), Mimmo Calopresti (Aspromonte), Tekla Taidelli (6.06), Leonardo Malaguti (Tua Madre), Lorenzo Pullega (L'oro del Reno, Premio Miglior Regia Bifest 2025).

Il 16 giugno, prima romana di Water for Life: in sala il regista Will Parrinello e Bertha Zúñiga Cáceres, coordinatrice del COPINH e figlia di Berta Cáceres — la leader indigena honduregna assassinata nel 2016, protagonista del film. Un’altra serata da segnare: il 20 giugno, Antonio Manetti dei Manetti Bros. e Domenico Vitucci — presidente di Cinema Mundi Cooperativa Onlus e tra i maggiori esperti italiani di cinema di genere — si confrontano sul cinema politico di John Carpenter in occasione della proiezione di Essi Vivono.

Le performance multimediali sono interpretate da Giulio Mezza, con videoinstallazioni di Gaia Siria Meloni.

Spirito del Tempo vuole abitare il territorio — il tessuto vivo del quartiere, della città e, anche, spingersi oltre. L'Associazione Vittime Mai porta il dibattito sul terreno della giustizia e della memoria; il COPINH e Amnesty Italia la voce di chi resiste alla violenza dei poteri estrattivi nel mondo. Cinema Sommerso e Free Aquila Festival aprono lo schermo al cinema breve e indipendente; il Circolo Culturale GAP e Atlantide Video portano sguardi e linguaggi che raramente trovano spazio nei circuiti ordinari. Civico San Lorenzo — collettivo di genitori e cittadini radicato nel quartiere — porta il cinema alle famiglie e alle comunità di prossimità.

Il 4 luglio, con la prima edizione dei Nostalghia Awards, il collettivo Nostalghia Prodcast — uno dei podcast cinematografici più vivaci del panorama indipendente italiano — porta in arena la sua comunità con una serata inedita. La direzione artistica di Spirito del Tempo è collettiva, e riunisce intorno a un progetto comune registi, critici e operatori culturali: Mimmo Calopresti, Fabio Meloni, Domenico Vitucci, Gaia Siria Meloni, Giulio Mezza e Federico Manetti.

Lo Spirito del Tempo, fonte: Cinema Mundi Cooperativa Onlus

UN LUOGO CHE PORTA IL PESO DELLA STORIA

Non è un caso che Spirito del Tempo si svolga al Parco dei Caduti del XIX Luglio 1943, nel cuore del Municipio II. Quel nome custodisce una delle pagine più intense della memoria romana: il 19 luglio 1943, i bombardamenti su San Lorenzo e il Tiburtino segnarono per sempre il volto di questi quartieri e la storia della città.

A oltre ottant'anni di distanza, questo rimane un luogo stratificato di memoria — come pochi altri a Roma. Portare il cinema qui, ogni sera, è un atto di continuità: fare dello schermo uno spazio restituito alla città. La cultura non abbellisce i luoghi. A volte li abita e, a volte, li cambia.

IL PROGRAMMA SERATA PER SERATA

Lunedì 15 giugno

D'ISTRUZIONE PUBBLICA

Federico Greco, Mirko Melchiorre · Italia, 2026

Un film-documento sulla scuola pubblica italiana: testimonianze, archivi, e una domanda che non lascia scampo — che cosa stiamo insegnando, e a chi? Con i registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, in dialogo con Fabio Meloni e Federico Manetti.

21:00 Presentazione· 21:15 Proiezione. A seguire incontro con il pubblico e dialogo con gli autori.

Martedì 16 giugno

WATER FOR LIFE

Will Parrinello · USA, 2023

Première italiana

In Cile, Honduras e El Salvador, tre leader indigeni resistono all'avanzata di multinazionali minerarie e progetti idroelettrici che minacciano le loro fonti d'acqua. Una storia di coraggio e corruzione, di minacce di morte e vittorie inaspettate. Narrato da Diego Luna, sostenuto da National Geographic e The Film Foundation.

Con il regista Will Parinello, Bertha Zúñiga Cáceres e Camilo Bermúdez del COPINH, Laura Renzi di Amnesty Italia. In dialogo con Fabio Meloni.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro con il pubblico e dialogo.

Mercoledì 17 giugno

FLOW – UN MONDO DA SALVARE

Gints Zilbalodis · Lettonia, 2024

Un'avventura animata senza dialoghi: un mondo sommerso, uno sguardo animale, una domanda ecologica raccontata senza parole. Uno dei film d'animazione più sorprendenti degli ultimi anni.

Con Federico Manetti e Civico San Lorenzo.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro con il pubblico e dibattito aperto.

Giovedì 18 giugno

PRIDE

Matthew Warchus · Regno Unito, 2014

Inghilterra thatcheriana, 1984. Un gruppo di attivisti LGBTQ+ decide di sostenere una comunità di minatori in sciopero. Una storia vera su come la solidarietà attraversi le differenze — e le cambi.

Con Federico Manetti e Associazione Vittime Mai.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro e dibattito sui diritti LGBTQIA+.

Venerdì 19 giugno

PRIMA DELLA PIOGGIA

Milcho Manchevski · Macedonia, 1994

Tre storie intrecciate in una Macedonia sull'orlo della guerra. Leone d'Oro a Venezia nel 1994, uno dei film più potenti sul ciclo della violenza etnica nei Balcani — e sulla difficoltà di spezzarlo.

Con il regista Milcho Manchevski, in dialogo con Fabio Meloni e Ludovico Cantisani, critico cinematografico.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro e dibattito aperto.

Sabato 20 giugno

ESSI VIVONO

They Live · John Carpenter · USA, 1988

Una delle più celebri satire politiche della fantascienza contemporanea. Attraverso la storia di un uomo che scopre messaggi nascosti dietro la realtà quotidiana, Carpenter costruisce una riflessione visionaria su potere, consumismo e manipolazione delle immagini.

Con il regista Antonio Manetti (Manetti Bros.) e Domenico Vitucci, giornalista cinematografico e presidente di Cinema Mundi Cooperativa Onlus.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro sulla politica nel cinema di J. Carpenter, e l'importanza della politica nel cinema di genere.

Domenica 21 giugno

ASPROMONTE – LA TERRA DEGLI ULTIMI

Mimmo Calopresti · Italia, 2019

L'Aspromonte degli anni Cinquanta, una comunità ai margini della storia ufficiale. Calopresti restituisce voce a un Sud che le narrazioni nazionali hanno spesso scelto di non vedere.

Con il regista Mimmo Calopresti, in dialogo con Fabio Meloni.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro con il pubblico e dialogo con l'autore

Lunedì 22 giugno

C'ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA STA ARRIVANDO

Federico Greco, Mirko Melchiorre · Italia, 2022

Dall'ospedale di Cariati, una mobilitazione civile che diventa specchio del presente: cosa resta della sanità pubblica, e chi la sta smontando pezzo per pezzo.

Con i registi Federico Greco e Mirko Melchiorre e rappresentanti del mondo della sanità pubblica, in dialogo con Fabio Meloni e Federico Manetti.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro sulla privatizzazione dei servizi sanitari.

Martedì 23 giugno

IL FANTASMA DELLA LIBERTÀ

Luis Buñuel · Francia / Italia, 1974

Buñuel smonta tutto: le convenzioni, la morale, le istituzioni, il buonsenso. Un film irriverente e liberissimo che, a distanza di cinquant'anni, continua a fare esattamente quello che promette nel titolo.

Con il giornalista cinematografico Domenico Vitucci e Fabio Meloni

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire Luis Buñuel – Grazie a Dio muoio ateo, conversazione e incontro.

Mercoledì 24 giugno

ERNEST E CELESTINE – L'AVVENTURA DELLE 7 NOTE

Ernest & Celestine: A Trip to Gibberitia · Jean-Christophe Roger, Julien Chheng · Francia, 2022

Un'avventura poetica e musicale che riporta sullo schermo gli amati Ernest e Celestine. Tra amicizia, immaginazione e libertà creativa, il film celebra il potere della musica e della fantasia nel superare paure e divisioni.

Con Federico Manetti e il collettivo di genitori Civico San Lorenzo.

21:00 Presentazione· 21:15 Proiezione

A seguire incontro sul cinema d'animazione e dibattito aperto.

Giovedì 25 giugno

TUA MADRE

Leonardo Malaguti · Italia, 2025

Una giovane donna scopre di essere incinta. Il film segue quello che succede dopo — con uno sguardo che non giudica e non semplifica, e che sa che la maternità non è mai solo una questione privata.

Con il regista Leonardo Malaguti. Modera Gaia Siria Meloni.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro sul film e dibattito aperto.

Venerdi 26 giugno

STALKER

Stalker · Andrei Tarkovsky · URSS, 1979

Ispirato al romanzo Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Strugackij, il capolavoro di Tarkovskij trasforma la fantascienza in una profonda meditazione sul desiderio, la fede e il senso della ricerca umana.

21:00 Presentazione del film a cura di Fabio Meloni · 21:15 Proiezione

A seguire incontro multimediale dedicato ai fratelli Strugackij, di e interpretato da Giulio Mezza, con videoinstallazioni di Gaia Siria Meloni.

Sabato 27 giugno

SERATA CORTI

Tre cortometraggi per esplorare linguaggi e urgenze del cinema indipendente contemporaneo.

Selezione a cura di Cinema Sommerso. Con i registi dei cortometraggi, il Circolo Culturale GAP e Atlantide Video. Modera Federico Manetti.

21:00 Presentazione della selezione· 21:15 Proiezione

22:30 A seguire dibattito e incontro con i registi e le realtà coinvolte.

Domenica 28 giugno

6.06

Tekla Taidelli · Italia / Portogallo, 2025

Uno sguardo intimo e ravvicinato sulla dipendenza — senza distanza di sicurezza, senza semplificazioni. Un film che restituisce umanità a esperienze che il racconto pubblico tende a ridurre a problema sociale.

Con la regista Tekla Taidelli. Modera Gaia Siria Meloni.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire dibattito e incontro con la regista.

Lunedi 29 giugno DOPPIA PROIEZIONE

I DANNATI

Roberto Minervini · Italia / Belgio, 2024

La Guerra Civile americana come territorio interiore. Minervini trasforma la storia in una ricerca sul destino degli individui di fronte alla violenza con la stessa precisione documentaristica e la stessa intensità delle sue opere precedenti.

DISCO BOY

Giacomo Abbruzzese · Francia / Italia / Belgio / Polonia, 2023

Un'opera ipnotica e visionaria che attraversa guerra, migrazione e identità, trasformando il racconto politico del corpo in un'esperienza sensoriale e cinematografica radicale.

21:00 Presentazione

21:15 Proiezione I Dannati

22:45 Proiezione Disco Boy

Martedì 30 giugno

L'ORO DEL RENO

Lorenzo Pullega · Italia, 2025

Un giovane regista incaricato di celebrare il fiume Reno emiliano si ritrova in un viaggio inatteso dalla sorgente alla foce — quello che doveva essere un documentario diventa una ricerca quasi onirica tra storie, personaggi e memoria di un territorio. Con la voce narrante di Neri Marcorè. Premio Miglior Regia al Bifest 2025, in concorso al Film Festival di Rotterdam.

Con il regista Lorenzo Pullega, in dialogo con Federico Manetti.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro con il regista.

Mercoledì 1 luglio

LE AVVENTURE DEL PICCOLO NICOLAS

Little Nicholas - Happy as Can Be · Amandine Fredon, Benjamin Massoubre · Francia, 2022

Un omaggio all'universo del Piccolo Nicolas — alla sua ironia, alla sua tenerezza, allo sguardo dei bambini su un mondo di adulti che non capiscono quasi niente. Un film d'animazione che sa essere malinconico e leggero allo stesso tempo.

Con Federico Manetti e il collettivo di genitori Civico San Lorenzo.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire dibattito aperto

Giovedì 2 luglio

PIIGS – OVVERO COME IMPARAI A PREOCCUPARMI E A COMBATTERE L'AUSTERITY

Federico Greco, Mirko Melchiorre · Italia, 2022

Un documentario che attraversa la crisi economica europea dando voce ai paesi del Sud Europa maggiormente colpiti dalle politiche di austerità. Tra testimonianze, analisi e racconti individuali, il film riflette sugli effetti sociali delle trasformazioni economiche degli ultimi decenni.

Con i registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, esperti del sistema finanziario e sindacalisti, in dialogo con Fabio Meloni e Federico Manetti.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro sulla finanza e l'economia reale.

Venerdì 3 luglio

SERATA CORTI – Cinema indipendente under 40

Selezione a cura di Free Aquila Festival

Tre cortometraggi per esplorare linguaggi e urgenze del cinema indipendente italiano under 40.

Con i direttori artistici di Free Aquila Festival, i registi dei cortometraggi selezionati e il collettivo giovani autori, in dialogo con Gaia Siria Meloni.

21:00 Presentazione · 21:15 Proiezione

A seguire incontro con i registi e il collettivo giovani autori.

Sabato 4 luglio

NOSTALGHIA AWARDS — Prima edizione

A cura del collettivo Nostalghia Prodcast

La prima edizione del premio ideato da uno dei podcast cinematografici più vivaci del panorama indipendente italiano: diciassette categorie, diciassette riconoscimenti a professionisti del mondo del cinema. Una serata inedita, seguita dalla proiezione del film vincitore e da un incontro con i registi e il collettivo giovani autori.

20:45 Cerimonia di premiazione

22:45 Proiezione del film vincitore

Domenica 5 luglio

JOHNNY MNEMONIC

Robert Longo · USA / Canada, 1995

Tratto da un racconto di William Gibson, il film immagina un futuro dominato da reti digitali, megacorporazioni e flussi di informazioni. Un'opera cult che anticipa molte delle questioni legate alla tecnologia, al controllo dei dati e all'identità nell'era digitale.