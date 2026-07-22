Spoiler Temptation Island sesta puntata: falò immediato, un bacio sfiorato e due addii clamorosi

Pubblicazione: 22 luglio alle 11:11

Il viaggio nei sentimenti targato Canale 5 entra nel vivo della sua fase più calda e decisiva. Stasera, in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata di Temptation Island, il reality guidato da Filippo Bisciglia che continua a registrare ascolti record. Tra tentazioni mai sopite, rotture drammatiche e ripensamenti dell'ultimo minuto, il pubblico è pronto ad assistere a un appuntamento che promette di cambiare le sorti di diverse coppie rimaste all'interno del villaggio.

L'attenzione principale della serata sarà puntataha vissuto momenti di profonda agitazione e, provato dalla lontananza e dalla consapevolezza dei propri sentimenti, ha deciso di richiedere un falò di confronto anticipato. Il ragazzo sembra aver finalmente compreso quanto Iris sia fondamentale nella sua vita, ma l'incognita resta altissima: Iris accetterà di presentarsi al falò o deciderà di prendersi dell'altro tempo per riflettere? La risposta aprirà una puntata ricca di emozioni contrastanti. Secondo quanto riferito dall'esperto tv Pugnaloni Iris si presenterà al confronto, ma lasceranno il reality divisi, ma a quanto pare la decisione non sarà definitiva.

Altro fulcro delle dinamiche di stasera riguarda la relazione tra Sabrina e Giovanni. Negli ultimi giorni il clima si è fatto sempre più teso: Sabrina ha manifestato un'attrazione sempre più aperta verso il suo tentatore, arrivando a spingersi sul filo del rasoio e sfiorando il bacio. Giovanni, dall'altra parte del villaggio, osserva con crescente rammarico i filmati diffusi da Filippo Bisciglia. La situazione rischia di precipitare da un momento all'altro, portando la coppia davanti a un bivio definitivo.

La puntata riserva spazio anche a dinamiche rimaste finora più in ombra. Filippo Bisciglia accenderà le luci su Diamante e Bernadette, una coppia finora defilata che stasera farà sentire la propria voce. I primi video nel pinnettu mostreranno incomprensioni e avvicinamenti pericolosi che scuoteranno gli equilibri del loro percorso. Non mancheranno poi gli aggiornamenti sulle vicende delle altre coppie ancora in gioco: Soraya e Cristian, da un lato, e Francesca e Danilo, dall'altro.

Per loro, i video mostrati nei rispettivi falò metteranno a dura prova la fiducia residua, costringendo i protagonisti a fare i conti con ciò che desiderano davvero una volta spente le telecamere. Con la sesta puntata si avvia la conclusione di questa intensa stagione. La tensione cresce di minuto in minuto, poiché ogni scelta fatta stasera getterà le basi per il, in cui scopriremo chi è riuscito a superare la tempesta e chi, invece, ha scelto di prendere strade separate. L'appuntamento è fissato per questa sera su Canale 5, a partire dalle 21:30.