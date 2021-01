È stata una giornata bella ricca di aggiornamenti sue dopo le due notizie relative a Supercar, le trovate qua qua , adesso tocca al suo folle cammeo nel primo film per il cinema di SpongeBob.

Forse ricorderete che in SpongeBob – Il film (The SpongeBob SquarePants Movie) David Hasselhoff era al centro di un’apparizione del tutto fuori di testa in cui dava un passaggio decisamente “particolare” a SpongeBob e Patrick Stella. Se non sapete di cosa stiamo parlando, potete vederla qua sotto:

L’effetto della “tavola da surf umana” era stato ottenuto, oltre che con gli effetti speciali, impiegando un oggetto di scena che riproduceva le fattezze di David Hasselhoff. Ebbene, anche se nel 2014 l’attore non aveva voluto mettere all’asta l’oggetto, ora sembra aver cambiato idea: l’oggetto di scena è, difatti, disponibile per il miglior offerente in questa pagina.

Quanto a SpongeBob, l’ultimo film della saga, dal titolo SpongeBob: Amici in Fuga, è approdato su Netflix qualche mese fa.

A seguire trovate la sinossi ufficiale:

SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della gang di Bikini Bottom tornano sul grande schermo in SpongeBob – Amici In Fuga. Dopo che la sua lumaca di mare domestica Gary viene rapita, lui e Patrick si imbarcheranno in un’epica avventura per riportare Gary a casa. Mentre affrontano i momenti piacevoli e pericolosi di questa esilarante missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici proveranno che non c’è nulla di più potente di una vera amicizia.

Ricordiamo che SpongeBob: Fuori dall’Acqua, uscito nel 2015, ha incassato ben 325 milioni di dollari in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questa asta in tema David Hasselhoff? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!