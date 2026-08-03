Spotify porta i cortometraggi sulla piattaforma: accordo con WeShort per la distribuzione internazionale

Pubblicazione: 03 agosto alle 18:57

In un panorama dell'intrattenimento digitale in continua e rapidissima evoluzione, WeShort, la piattaforma pioniera e punto di riferimento per lo streaming del grande cinema breve, annuncia oggi uno storico accordo di distribuzione internazionale con Spotify. I cortometraggi WeShort sbarcano sulla più nota piattaforma di streaming musicale e audio al mondo, offrendo un'esperienza multimediale totale: da vedere, da ascoltare e da vivere.

Due Canali Dedicati. Due Mondi Straordinari.

Questa partnership strategica ridefinisce i confini della fruizione di. L'intesa si fonda sull'idea che le grandi storie, ma del momento giusto. Grazie alle funzionalità video avanzate di, gli utenti potranno immergersi nell'universo dei cortometraggi in qualsiasi istante della giornata:, in viaggio o nei momenti di relax,

L'offerta si articola attraverso due canali verticali nativi e costantemente aggiornati, studiati per valorizzare sia l'eccellenza italiana sia le migliori produzioni indipendenti del mondo: WeShort - Italian Stories: Il meglio del cinema breve italiano. Uno scrigno dedicato a storie, registi e attori del nostro Paese, capace di valorizzare la tradizione culturale italiana e far battere il cuore del pubblico con le emozioni autentiche delle produzioni locali. WeShort - Global Voices: Una finestra spalancata sul mondo. Migliaia di cortometraggi internazionali di altissimo livello, reduci dai più prestigiosi festival globali, per dare voce a visioni fresche, nuovi autori e culture cinematografiche differenti. Il canale è in inglese dedicato al pubblico di tutto il mondo.

WeShort su Spotify, fonte: WeShort

L'accordo rappresenta una svolta epocale non solo per gli spettatori, che ottengono un modo totalmente nuovo e flessibile di vivere il cinema d'autore con storie uniche e grandi emozioni, ma soprattutto per la comunità dei filmmaker. I registi e i produttori indipendenti avranno a disposizione un canale distributivo globale di portata straordinaria, in grado di raggiungere istantaneamente milioni di utenti unici su Spotify, creando nuove opportunità di visibilità, monetizzazione e impatto per i propri progetti.

Una sinergia guidata dalla passione.

Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort dichara: