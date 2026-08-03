Spotify porta i cortometraggi sulla piattaforma: accordo con WeShort per la distribuzione internazionale
WeShort e Spotify annunciano un accordo internazionale che porterà i cortometraggi sulla piattaforma, ampliando la distribuzione del cinema breve.
In un panorama dell'intrattenimento digitale in continua e rapidissima evoluzione, WeShort, la piattaforma pioniera e punto di riferimento per lo streaming del grande cinema breve, annuncia oggi uno storico accordo di distribuzione internazionale con Spotify. I cortometraggi WeShort sbarcano sulla più nota piattaforma di streaming musicale e audio al mondo, offrendo un'esperienza multimediale totale: da vedere, da ascoltare e da vivere.Questa partnership strategica ridefinisce i confini della fruizione di contenuti multimediali. L'intesa si fonda sull'idea che le grandi storie non abbiano bisogno di ore per emozionare, ma del momento giusto. Grazie alle funzionalità video avanzate di Spotify, gli utenti potranno immergersi nell'universo dei cortometraggi in qualsiasi istante della giornata: durante una pausa, in viaggio o nei momenti di relax, direttamente dal proprio smartphone o computer.
Due Canali Dedicati. Due Mondi Straordinari.
L'offerta si articola attraverso due canali verticali nativi e costantemente aggiornati, studiati per valorizzare sia l'eccellenza italiana sia le migliori produzioni indipendenti del mondo: WeShort - Italian Stories: Il meglio del cinema breve italiano. Uno scrigno dedicato a storie, registi e attori del nostro Paese, capace di valorizzare la tradizione culturale italiana e far battere il cuore del pubblico con le emozioni autentiche delle produzioni locali. WeShort - Global Voices: Una finestra spalancata sul mondo. Migliaia di cortometraggi internazionali di altissimo livello, reduci dai più prestigiosi festival globali, per dare voce a visioni fresche, nuovi autori e culture cinematografiche differenti. Il canale è in inglese dedicato al pubblico di tutto il mondo.
L'accordo rappresenta una svolta epocale non solo per gli spettatori, che ottengono un modo totalmente nuovo e flessibile di vivere il cinema d'autore con storie uniche e grandi emozioni, ma soprattutto per la comunità dei filmmaker. I registi e i produttori indipendenti avranno a disposizione un canale distributivo globale di portata straordinaria, in grado di raggiungere istantaneamente milioni di utenti unici su Spotify, creando nuove opportunità di visibilità, monetizzazione e impatto per i propri progetti.
Una sinergia guidata dalla passione.
Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort dichara:
“La partnership con Spotify è un traguardo importante nel percorso di crescita di WeShort. Oggi la nostra community di filmmaker può contare su un nuovo canale di distribuzione capace di portare il cinema breve davanti a un pubblico internazionale, ampliandone la visibilità e il potenziale di scoperta. Con questa collaborazione inauguriamo una nuova frontiera per la fruizione dei cortometraggi: un luogo in cui immagini, suoni e narrazione si incontrano per coinvolgere una community globale di appassionati di storie." - Alessandro Loprieno