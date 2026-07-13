Spunta la possibile data d'uscita dell'attesissima serie di Twilight

Pubblicazione: 13 luglio alle 12:45

Lasciar riposare in pace i successi del passato sembra impossibile per l'industria dello streaming. Se un franchise ha generato miliardi nei primi anni Duemila, statene certi, prima o poi qualcuno busserà alla sua tomba con un contratto di produzione in mano.

L'ultimo redivivo a ricevere il trattamento da rianimazione artificiale è, la saga letteraria e cinematografica che un quindicennio fa sdoganò i vampiri luccicanti e i bicipiti dei licantropi nel dibattito culturale globale.

A due anni dal primo, fumoso annuncio con cui Netflix prometteva di espandere l'universo creato da Stephenie Meyer, la macchina produttiva ha finalmente battuto un colpo. Ma scordatevi il ritorno di Kristen Stewart e Robert Pattinson in carne, ossa e cerone pallido: il nuovo corso di Forks passa attraverso le matite dell'animazione.

Il fattore Edward

L'operazione nostalgia orchestrata dal colosso di Los Gatos è l’adattamento seriale di Midnight Sun, il romanzo spin-off pubblicato dalla Meyer nel 2020. Per i non edotti, si tratta essenzialmente della medesima storia del primo capitolo, ma ribaltata: la sventurata e malinconica Bella Swan si trasferisce nella cittadina più piovosa d’America, incontra il predatore centenario Edward Cullen e ne scaturisce la nota saga romantico-orrorifica. Questa volta, però, il pubblico navigherà nel flusso di coscienza tormentato del vampiro più luccicante di sempre.

Una scena da The Twilight Saga: New Moon (Eagle Pictures)

Potrebbe sembrare una minestra riscaldata, ma la scelta del formato animato è senz'altro un’astuta mossa strategica. Non solo permette di aggirare l'inevitabile invecchiamento biologico del cast originale, ma offre la libertà visiva di tradurre su schermo i tormenti interiori e le prodezze sovrumane dei protagonisti senza l'effetto post-produzione posticcio che caratterizzava le pellicole dell'epoca.

Gli ultimi aggiornamenti dal fronte della produzione confermano che i motori si stanno muovendo, a partire dalla ricerca delle voci. Netflix ha infatti aperto ufficialmente i casting per trovare l'interprete nativo americano che presterà la voce a Jacob Black e a suo padre Billy, raccogliendo l'eredità che sul grande schermo fu di Taylor Lautner.

La vera nota piccante, che sta già facendo scervellare i segmenti più accaniti del fandom, è il silenzio radio assoluto sui ruoli di Bella ed Edward. Il fatto che per i due protagonisti non siano aperti casting pubblici suggerisce due soli scenari: o i contratti sono già stati blindati nel più totale riserbo, oppure la piattaforma punta a calare l'asso ingaggiando nomi talmente altisonanti da giustificare un annuncio in pompa magna a ridosso del debutto.

Per vedere il risultato finale, in ogni caso, armatevi della pazienza tipica dei non-morti. Le indiscrezioni dell'industria puntano dritto al 2028. Una data tutt'altro che casuale, poiché coinciderebbe perfettamente con il ventesimo anniversario dall'uscita nelle sale del primo, storico film.