Sta arrivando Generazione Fumettto, il documentario che racconta il panorama fumettistico italiano

Pubblicazione: 20 aprile alle 11:17

A tutti i fan del mondo fumettistico italiano sta per arrivare un documentario che farà al caso loro. Arriva finalmente nella sale come evento speciale l’11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn il progetto cinematografico GENERAZIONE FUMETTO dedicato alla cultura del fumetto scritto e diretto da Omar Rashid con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games.

Generazione Fumetto -©Trent Film

esplora il mondo di questo universo immaginario attraverso interviste ad alcuni degli, diversi per stili e background, ma tutti nati negli anni ’80 e che sono stati in grado di utilizzare il proprio lavoro come veicolo di espressione personale, critica politica e sociale e identità individuale:Ununiverso che negli ultimi 10 anni è editorialmente esploso ed è diventato un fenomeno in ascesa e mainstream e che il registavuole raccontare, fatto di immagini e testo, semplice e complesso allo stesso tempo.

GENERAZIONE FUMETTO permette di avvicinarsi ai fumettisti non solo come artisti talentuosi e unici, ma anche come persone con passioni, sogni, valori forti e particolarità: le interviste sono avvenute prima nelle loro abitazioni, per coglierli nella loro quotidianità e osservarli durante le fasi operative del processo creativo, per poi spostarsi nelle fumetterie di fiducia, dove gli artisti hanno condiviso opinioni, fonti di ispirazione e motivazioni, creando un dialogo virtuale anche con altri nomi del mondo del fumetto italiano e internazionale. Ma il viaggio non si limita ai soli artisti; il documentario fa conoscere da vicino anche le loro fanbase, i loro editori, gli specialisti, i curatori e le figure di maggiore spicco di questo mondo/industria che, quasi unico nel panorama culturale e letterario, ogni anno accresce la sua influenza e popolarità, rendendo il fumetto uno dei linguaggi fondamentali per raccontare il nostro presente.

Dopo essere stato presentato in importanti fiere di settore con panel dedicati e special preview come accaduto al, aldi Milano e aarriverà finalmente nella salegrazie a Trent Film e Valmyn.