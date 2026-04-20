Sta arrivando Generazione Fumettto, il documentario che racconta il panorama fumettistico italiano
In arrivo in un evento speciale di tre giorni, il documentario di Omar Rashid dedicato al mondo fumettistico italiano.
A tutti i fan del mondo fumettistico italiano sta per arrivare un documentario che farà al caso loro. Arriva finalmente nella sale come evento speciale l’11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn il progetto cinematografico GENERAZIONE FUMETTO dedicato alla cultura del fumetto scritto e diretto da Omar Rashid con la consulenza artistica di Lucca Comics & Games.GENERAZIONE FUMETTO esplora il mondo di questo universo immaginario attraverso interviste ad alcuni degli artisti più rappresentativi e seguiti del panorama italiano, diversi per stili e background, ma tutti nati negli anni ’80 e che sono stati in grado di utilizzare il proprio lavoro come veicolo di espressione personale, critica politica e sociale e identità individuale: Simone Albrighi (aka Sio) , Mirka Andolfo, Giacomo Keison Bevilacqua, Rita Petruccioli, Sara Pichelli, Michele Rech (aka Zerocalcare), Michael Rocchetti (aka Maicol & Mirco). Un universo che negli ultimi 10 anni è editorialmente esploso ed è diventato un fenomeno in ascesa e mainstream e che il regista Omar Rashid vuole raccontare non solo agli appassionati del genere ma anche a chi di fumetto sa poco ed è incuriosito da questo medium, fatto di immagini e testo, semplice e complesso allo stesso tempo.
GENERAZIONE FUMETTO permette di avvicinarsi ai fumettisti non solo come artisti talentuosi e unici, ma anche come persone con passioni, sogni, valori forti e particolarità: le interviste sono avvenute prima nelle loro abitazioni, per coglierli nella loro quotidianità e osservarli durante le fasi operative del processo creativo, per poi spostarsi nelle fumetterie di fiducia, dove gli artisti hanno condiviso opinioni, fonti di ispirazione e motivazioni, creando un dialogo virtuale anche con altri nomi del mondo del fumetto italiano e internazionale. Ma il viaggio non si limita ai soli artisti; il documentario fa conoscere da vicino anche le loro fanbase, i loro editori, gli specialisti, i curatori e le figure di maggiore spicco di questo mondo/industria che, quasi unico nel panorama culturale e letterario, ogni anno accresce la sua influenza e popolarità, rendendo il fumetto uno dei linguaggi fondamentali per raccontare il nostro presente.Dopo essere stato presentato in importanti fiere di settore con panel dedicati e special preview come accaduto al Comicon di Napoli, al Best Movie Comics and Games di Milano e a Lucca Comics & Games, GENERAZIONE FUMETTO arriverà finalmente nella sale l’11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn.
GENERAZIONE FUMETTO è prodotto da Valmyn di Alessandro Tiberio, co-distribuito da Trent Film e Valmyn ed è stato realizzato anche grazie all’utilizzo del credito d’imposta previsto dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244. SINOSSI: Generazione Fumetto è un documentario intimo e approfondito che esplora l'evoluzione, l'influenza e le prospettive del fumetto italiano contemporaneo. Partendo da 7 artisti emblematici della nuova generazione - Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua (Keison), Michael Rocchetti (Maicol & Mirco), Simone Albrigi (Sio), Mirka Andolfo, Sara Pichelli e Rita Petruccioli - il film indaga lo status del fumetto come linguaggio artistico, la sua evoluzione, il suo impatto sulla cultura, e le possibili traiettorie future.