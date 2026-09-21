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Stallone su Trump: "Mi ha nominato ambasciatore di Hollywood guardando la tv, non me l'ha chiesto"

Sylvester Stallone racconta di aver scoperto in tv la nomina ad ambasciatore di Hollywood da parte di Trump. L'attore ha rifiutato l'incarico spiegando perché.

di Andrea Palazzolo
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Ci sono modi più ortodossi per scoprire di essere stati nominati a una carica governativa. Sylvester Stallone, tre volte candidato all'Oscar e volto immortale di Rocky e Rambo, ha scoperto il suo nel modo più surreale possibile: guardando la televisione una sera qualunque. "Ero davanti alla tv e sento: 'Quindi Stallone, Mel Gibson e Jon Voight saranno...' E io ho fatto: 'Cosa? Scusate, davvero?'" ha raccontato l'attore in una recente intervista al Sunday Times.

Era il gennaio 2025 quando Donald Trump annunciò pubblicamente che Stallone, insieme a Gibson e Voight, sarebbero diventati "ambasciatore speciale" per Hollywood. Un ruolo dal perimetro indefinito, mai chiarito nei dettagli, che avrebbe dovuto fungere da ponte tra l'amministrazione e l'industria cinematografica. Ma nessuno aveva chiesto a Stallone se fosse interessato. Nessuno gli aveva spiegato cosa avrebbe dovuto fare. Semplicemente, il suo nome era stato pronunciato in diretta nazionale, e lui si era ritrovato investito di un titolo che non aveva mai chiesto.

"Se me l'avessero chiesto dall'inizio, avrei detto che non è possibile" ha dichiarato la star di Tulsa King, spiegando le ragioni del suo rifiuto con una lucidità che raramente si associa agli attori hollywoodiani. "Hollywood, immagino, è come gli stati feudali. Hanno i loro piccoli regni. Non puoi entrare e dire a sei studios come fare le cose. E io, Mel Gibson e Jon Voight siamo persone che fanno di testa loro. No, non funzionerebbe."

Stallone, che ha navigato per decenni le acque tumultuose di Hollywood, sa bene che l'industria cinematografica americana è un ecosistema complesso, governato da logiche corporative, equilibri di potere consolidati e interessi economici stratificati. L'idea che tre attori, per quanto celebri, possano fungere da interfaccia tra la Casa Bianca e questo universo è, nelle sue parole, "impossibile". "Ho detto grazie e ciao, perché è impossibile" ha aggiunto Stallone, usando proprio l'espressione italiana "ciao" nell'intervista originale, un gesto di elegante distacco che suona quasi come una chiusura definitiva. "Hollywood funziona e si evolverà. È corporate, e le persone corporate non vorranno sentirmi parlare di finanza."

La reazione del pubblico online non si è fatta attendere. Molti hanno notato l'ironia della situazione: Rocky Balboa e John Rambo, personaggi che incarnano valori di integrità, coraggio e resistenza contro l'ingiustizia, difficilmente avrebbero appoggiato molte delle posizioni dell'ex presidente. "La triste ironia di Stallone è che Rocky e Rambo non avrebbero mai sostenuto Trump" ha scritto un utente nei commenti all'articolo di Deadline, catturando un sentimento condiviso da molti.

Quello che emerge da questa storia è il ritratto di un attore che, a 78 anni, ha imparato a distinguere tra visibilità e sostanza, tra titoli altisonanti e impegni reali. Stallone ha costruito la sua carriera interpretando eroi che dicono la verità, anche quando è scomoda. In questo caso, la verità è semplice: alcune cose non si possono fare, e dirlo chiaramente è più dignitoso che accettare un ruolo vuoto.

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