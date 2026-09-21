Stallone su Trump: "Mi ha nominato ambasciatore di Hollywood guardando la tv, non me l'ha chiesto"
Sylvester Stallone racconta di aver scoperto in tv la nomina ad ambasciatore di Hollywood da parte di Trump. L'attore ha rifiutato l'incarico spiegando perché.
Ci sono modi più ortodossi per scoprire di essere stati nominati a una carica governativa. Sylvester Stallone, tre volte candidato all'Oscar e volto immortale di Rocky e Rambo, ha scoperto il suo nel modo più surreale possibile: guardando la televisione una sera qualunque. "Ero davanti alla tv e sento: 'Quindi Stallone, Mel Gibson e Jon Voight saranno...' E io ho fatto: 'Cosa? Scusate, davvero?'" ha raccontato l'attore in una recente intervista al Sunday Times.
"Se me l'avessero chiesto dall'inizio, avrei detto che non è possibile" ha dichiarato la star di Tulsa King, spiegando le ragioni del suo rifiuto con una lucidità che raramente si associa agli attori hollywoodiani. "Hollywood, immagino, è come gli stati feudali. Hanno i loro piccoli regni. Non puoi entrare e dire a sei studios come fare le cose. E io, Mel Gibson e Jon Voight siamo persone che fanno di testa loro. No, non funzionerebbe."
Stallone, che ha navigato per decenni le acque tumultuose di Hollywood, sa bene che l'industria cinematografica americana è un ecosistema complesso, governato da logiche corporative, equilibri di potere consolidati e interessi economici stratificati. L'idea che tre attori, per quanto celebri, possano fungere da interfaccia tra la Casa Bianca e questo universo è, nelle sue parole, "impossibile". "Ho detto grazie e ciao, perché è impossibile" ha aggiunto Stallone, usando proprio l'espressione italiana "ciao" nell'intervista originale, un gesto di elegante distacco che suona quasi come una chiusura definitiva. "Hollywood funziona e si evolverà. È corporate, e le persone corporate non vorranno sentirmi parlare di finanza."
Quello che emerge da questa storia è il ritratto di un attore che, a 78 anni, ha imparato a distinguere tra visibilità e sostanza, tra titoli altisonanti e impegni reali. Stallone ha costruito la sua carriera interpretando eroi che dicono la verità, anche quando è scomoda. In questo caso, la verità è semplice: alcune cose non si possono fare, e dirlo chiaramente è più dignitoso che accettare un ruolo vuoto.