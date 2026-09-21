Stallone su Trump: "Mi ha nominato ambasciatore di Hollywood guardando la tv, non me l'ha chiesto"

Pubblicazione: 21 settembre alle 10:35

Ci sono modi più ortodossi per scoprire di essere stati nominati a una carica governativa. Sylvester Stallone, tre volte candidato all'Oscar e volto immortale di Rocky e Rambo, ha scoperto il suo nel modo più surreale possibile: guardando la televisione una sera qualunque. "Ero davanti alla tv e sento: 'Quindi Stallone, Mel Gibson e Jon Voight saranno...' E io ho fatto: 'Cosa? Scusate, davvero?'" ha raccontato l'attore in una recente intervista al Sunday Times.





Era"ambasciatore speciale" per Hollywood. Un ruolo dal perimetro indefinito, mai chiarito nei dettagli, che avrebbe dovuto fungere da ponte tra l'amministrazione e l'industria cinematografica. Ma nessuno aveva chiesto a Stallone se fosse interessato.. Semplicemente, il suo nome era stato pronunciato in diretta nazionale, e lui si era ritrovato investito di un titolo che non aveva mai chiesto."Se me l'avessero chiesto dall'inizio, avrei detto che non è possibile" ha dichiarato la star di Tulsa King,con una lucidità che raramente si associa agli attori hollywoodiani. "Hollywood, immagino, è come gli stati feudali. Hanno i loro piccoli regni. Non puoi entrare e dire a sei studios come fare le cose. E io, Mel Gibson e Jon Voight siamo persone che fanno di testa loro. No, non funzionerebbe."

Stallone, che ha navigato per decenni le acque tumultuose di Hollywood, sa bene che l'industria cinematografica americana è un ecosistema complesso, governato da logiche corporative, equilibri di potere consolidati e interessi economici stratificati. L'idea che tre attori, per quanto celebri, possano fungere da interfaccia tra la Casa Bianca e questo universo è, nelle sue parole, "impossibile". "Ho detto grazie e ciao, perché è impossibile" ha aggiunto Stallone, usando proprio l'espressione italiana "ciao" nell'intervista originale, un gesto di elegante distacco che suona quasi come una chiusura definitiva. "Hollywood funziona e si evolverà. È corporate, e le persone corporate non vorranno sentirmi parlare di finanza."





. Molti hanno notato l'ironia della situazione: Rocky Balboa e John Rambo, personaggi che incarnano valori di integrità, coraggio e resistenza contro l'ingiustizia, difficilmente avrebbero appoggiato molte delle posizioni dell'ex presidente. "La triste ironia di Stallone è che Rocky e Rambo non avrebbero mai sostenuto Trump" ha scritto un utente nei commenti all'articolo di Deadline, catturando un sentimento condiviso da molti.Quello che emerge da questa storia è il ritratto di, tra titoli altisonanti e impegni reali. Stallone ha costruito la sua carriera interpretando eroi che dicono la verità, anche quando è scomoda. In questo caso, la verità è semplice: alcune cose non si possono fare, e dirlo chiaramente è più dignitoso che accettare un ruolo vuoto.