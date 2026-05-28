Stan Lee torna a parlare sei anni dopo la morte: l'accordo da 11 miliardi che fa discutere, tra opportunità e sfruttamento

Pubblicazione: 28 maggio alle 19:35

Quando Stan Lee si è spento nel 2018 all'età di 95 anni, il mondo ha perso uno dei suoi narratori più iconici. Ma nel 2026, la tecnologia sta facendo qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato pura fantascienza: riportare in vita la sua voce. Non metaforicamente, ma letteralmente.



L'estate del 2026 segna un punto di svolta nell'intersezione tra eredità culturale e intelligenza artificiale. ElevenLabs, colosso dell'audio AI valutato 11 miliardi di dollari all'inizio dell'anno, ha siglato un accordo con la Stan Lee Universe per clonare digitalmente la voce e l'immagine del leggendario creatore Marvel. Il progetto non è un esperimento isolato, ma un'operazione commerciale su larga scala che solleva domande etiche tanto quanto entusiasmo tecnologico.



La prima manifestazione di questa resurrezione digitale sarà lo Stan Lee Book of the Month Club, disponibile nell'app Eleven Reader. La voce di Lee narrerà alcuni dei suoi libri preferiti, partendo dall'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson. Dodici titoli saranno adattati nell'arco di un anno, permettendo a generazioni di fan di ascoltare il padre di Spider-Man, Iron Man e degli X-Men mentre dà vita ai classici della letteratura che hanno ispirato la sua stessa immaginazione.

Ma l'iniziativa va ben oltre gli audiolibri. La voce clonata di Stan Lee sarà disponibile sull'Iconic Voice Marketplace di ElevenLabs, una piattaforma dove creator e aziende potranno richiedere l'accesso per creare contenuti editoriali e commerciali. In parallelo, la sua immagine sarà accessibile attraverso l'Image & Video Marketplace, permettendo la creazione di quei cameo digitali che hanno reso Lee una presenza immancabile nell'Universo Cinematografico Marvel.



Tecnicamente, il processo si basa su registrazioni professionali storiche della voce di Lee. Gli algoritmi di ElevenLabs hanno analizzato queste tracce audio per costruire un modello vocale capace di riprodurre non solo il timbro e l'intonazione, ma anche le sfumature emotive che hanno caratterizzato decenni di narrazioni. È stata persino creata musica ispirata all'estetica e all'energia della sua immaginazione, come se la sua essenza creativa potesse essere distillata in forma algoritmica.



Chaz Rainey della Stan Lee Universe ha inquadrato l'operazione nella filosofia dello stesso Lee: "Stan ha sempre creduto nell'incontrare i suoi fan dove si trovavano: nelle pagine di un fumetto, in una convention, o in un rapido cameo sullo schermo. Questa partnership è un modo per continuare quella tradizione. I fan ci hanno sempre detto che quando leggono i suoi fumetti, sentono le parole nella voce di Stan, e ora, grazie a ElevenLabs, possiamo renderlo realtà".

Il confine tra omaggio e sfruttamento, però, rimane sottile. Mentre alcuni vedono in questa tecnologia un modo per preservare l'eredità culturale e permettere a voci iconiche di continuare a ispirare, altri sollevano preoccupazioni etiche fondamentali. Può un algoritmo davvero catturare l'essenza di un artista? Chi controlla cosa viene detto con quella voce clonata? E soprattutto: Stan Lee avrebbe voluto questo?



La questione del consenso è cruciale. A differenza di situazioni dove l'AI è stata usata senza autorizzazione, in questo caso l'accordo è stato negoziato con gli eredi legali di Lee. Ma il dibattito culturale resta aperto: la tecnologia sta democratizzando l'accesso alle voci leggendarie o sta mercificando ciò che rende unica una persona?



Nei prossimi mesi, milioni di persone avranno l'opportunità di sentire Stan Lee narrare storie, proprio come lo sentivano nei suoi podcast e nelle sue apparizioni pubbliche. Per alcuni sarà una connessione commovente con un'icona perduta. Per altri, un esempio inquietante di come la tecnologia stia ridefinendo i confini tra vita e morte, tra persona e proprietà intellettuale.