Star Trek celebra 60 anni con un cofanetto da collezione: svelata l'edizione definitiva della Serie Classica

Pubblicazione: 17 luglio alle 08:15

Per il sessantesimo anniversario della Serie Classica, Paramount presenta Star Trek 60th Anniversary Blu-ray, un cofanetto celebrativo che raccoglie tutte e tre le stagioni della serie originale in alta definizione, accompagnate da una serie di esclusivi oggetti da collezione pensati per rendere ancora più speciale questa ricorrenza. Non si tratta di una semplice ristampa, ma di un tributo fisico a un fenomeno culturale che ha attraversato generazioni, ispirando scienziati, astronauti, scrittori e milioni di fan in tutto il pianeta.

L'edizione celebrativa include i, distribuiti su, insieme a tutte le ore di contenuti speciali già pubblicate nelle precedenti edizioni. Ma è negli extra fisici che questa versione rivela la sua vera natura da oggetto del desiderio per collezionisti: nove eleganti lobby card con immagini iconiche della Serie Classica e rari scatti dietro le quinte,da 4 pollici contenente ile alcuni degli effetti sonori più famosi della serie, e una confezione completamente ridisegnata con la grafica ufficiale del sessantesimo anniversario.

Le lobby card, in particolare, rappresentano un ponte tra il passato e il presente: questi formati promozionali, tipici dell'epoca d'oro del cinema e della televisione, riportano alla mente le sale cinematografiche e i teatri dove Star Trek veniva proiettato in eventi speciali, quando ancora non esisteva il concetto di home video. Averle in un'edizione moderna è un gesto nostalgico che celebra non solo la serie, ma l'intera cultura visiva che l'ha accompagnata. Il vinile in miniatura è forse l'elemento più curioso e affascinante del set.

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In un'epoca in cui il vinile sta vivendo una seconda giovinezza tra gli appassionati di musica e oggettistica, questo piccolo disco da quattro pollici racchiude l'essenza sonora di Star Trek: quel tema orchestrale di Alexander Courage che ancora oggi, dopo sessant'anni, è immediatamente riconoscibile, insieme ai suoni elettronici che hanno definito l'estetica futuristica della serie. Un oggetto che parla tanto ai sensi quanto alla memoria.

Va detto chiaramente:pensata principalmente per i collezionisti. I contenuti video non introducono, ma il valore aggiunto è rappresentato proprio dagli oggetti celebrativi realizzati appositamente per questo anniversario. Chi cerca esclusivamente i contenuti audiovisivi troverà, ma chi desidera possedere un pezzo di storia della televisione, qualcosa da esporre con orgoglio nella propria libreria, troverà in questo cofanetto un oggetto dal forte valore simbolico.

Negli Stati Uniti il cofanetto arriverà l'8 settembre 2026, proprio in occasione del sessantesimo anniversario della prima messa in onda di Star Trek, quando il capitano Kirk, il signor Spock e il dottor McCoy fecero il loro debutto sugli schermi televisivi americani. In altri mercati la distribuzione è prevista nel corso del mese di settembre. In Italia la data di uscita ufficiale è fissata per il 23 settembre, anche se con la spedizione tramite Amazon Prime la disponibilità effettiva potrebbe slittare ai primi giorni di ottobre.

Star Trek, fonte: Paramount

Per chi vuole aggiungere questo pezzo alla propria collezione, il cofanetto è già disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 120 euro. Una cifra importante, certo, ma coerente con un’edizione pensata soprattutto per chi considera Star Trek molto più di una semplice serie televisiva. Perché la creazione di Gene Roddenberry non ha mai raccontato soltanto viaggi nello spazio. Ha immaginato un futuro in cui l’umanità fosse riuscita a superare le proprie divisioni, costruendo una società fondata sulla conoscenza, sulla collaborazione e sulla scoperta. Un messaggio che, anche sessant’anni dopo, continua a conservare una forza sorprendente.

Per molti fan, quindi, questo cofanetto non sarà soltanto l’ennesima ristampa della Serie Classica, ma un modo per tornare ancora una volta a bordo dell’Enterprise, ritrovare il capitano Kirk, Spock e il dottor McCoy e celebrare un viaggio che ha attraversato intere generazioni. Un viaggio che continua ancora oggi verso quella “ultima frontiera” entrata per sempre nella storia della fantascienza.