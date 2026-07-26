Star Trek rompe gli schemi: il nuovo film porterà la saga dove non è mai arrivata prima nella sua storia

Pubblicazione: 26 luglio alle 09:15

Il San Diego Comic-Con 2026 ha regalato ai fan di Star Trek qualcosa di inaspettato: non un trailer, non un teaser visivo, ma parole che ridefiniscono le aspettative su quello che sarà il prossimo capitolo cinematografico della saga più longeva della fantascienza. Durante il panel "Directors on Directing", gli sceneggiatori John Francis Daley e Johnathan Goldstein hanno sollevato il velo su un progetto che, a quanto pare, non avrà paura di rompere con la tradizione.

Il film,, rappresenta l'inizio di una nuova era per il franchise. Ma cosa significa davvero "nuova era" in un universo che da decenni naviga tra reboot, prequel e sequel? Leiniziano a delineare un quadro preciso: niente volti familiari, nessun ritorno nostalgico a Kirk o Picard, e soprattutto un salto temporale che spingerà la narrazione

Goldstein è stato chiaro su questo punto: il film non seguirà personaggi già visti nei precedenti lungometraggi del franchise. Non ci sarà la ciurma dell'Enterprise originale, non vedremo il ritorno della Next Generation, tantomeno i protagonisti della trilogia Kelvin diretta da J.J. Abrams. È una scelta coraggiosa, quasi temeraria in un'epoca in cui il cinema blockbuster vive di nostalgia e richiami al passato. Eppure è proprio questo azzardo a rendere il progetto intrigante.

Star Trek, fonte: Paramount

Ma la vera bomba arriva quando Goldstein conferma che la pellicola sarà ambientata nel punto più avanzato della timeline di Star Trek mai esplorato sul grande schermo. Per chi conosce bene l'universo narrativo, questo significa andare oltre Star Trek: Discovery e Star Trek: Starfleet Academy, entrambe serie televisive già proiettate nel futuro lontano. Parliamo quindi di un'epoca sconosciuta, vergine, libera dai vincoli della continuity consolidata.

ha aggiunto che il progetto è in corso e che il team è entusiasta., promettendo sorprese ma senza lasciarsi sfuggire dettagli concreti e questa cautela non sorprende:, eha mantenuto un profilo basso da quando l'annuncio iniziale ha scosso la fanbase. Tuttavia, l'energia trasmessa dagli sceneggiatori suggerisce che dietro le quinte si stia costruendo qualcosa di ambizioso.

Che cosa attrae Daley e Goldstein verso questo progetto? La possibilità di dare una svolta diversa, come hanno dichiarato. Star Trek ha sempre vissuto di reinvenzione: dalla serie originale degli anni Sessanta alle serie animate, passando per The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, fino all'esplosione di contenuti su Paramount+ dell'ultima decade. Ogni incarnazione ha portato con sé un tono, un'estetica, un messaggio diverso. Questo film sembra voler continuare quella tradizione, ma spingendosi in territorio inesplorato.

Star Trek, fonte: Paramount

L'ultimo film di Star Trek ad approdare nelle sale è stato Star Trek Beyond nel 2016, diretto da Justin Lin. Quel capitolo ha incassato discretamente e ricevuto recensioni positive, ma non è riuscito a rilanciare il franchise cinematografico con la forza sperata. Da allora, Star Trek ha trovato casa in televisione, con una proliferazione di serie che ha diviso i fan: alcuni hanno accolto con entusiasmo l'espansione narrativa, altri hanno lamentato una perdita di coerenza e qualità.

Ora, con Strange New Worlds che si avvia verso le sue ultime stagioni e Starfleet Academy cancellata dopo la seconda annata, sembra che Paramount stia riorganizzando la propria strategia. Il ritorno al cinema potrebbe segnare un momento di svolta, un tentativo di riportare Star Trek al centro dell'immaginario pop con un prodotto pensato per il grande schermo, non per lo streaming. Tecnicamente, l'ultimo film di Star Trek è stato Section 31, uscito nel 2025 come prodotto televisivo, ma quel progetto è stato accolto freddamente sia dalla critica che dal pubblico, confermando che non basta il brand per garantire il successo.

Serve una visione, un'identità forte, un motivo per esistere. E questo nuovo film, stando alle dichiarazioni, sembra averlo. Non sappiamo ancora chi sarà il regista, quale sarà la trama centrale, o chi popolerà questo futuro lontano. Ma il fatto che si punti su nuovi personaggi è un segnale: Paramount vuole costruire qualcosa di duraturo, non un one-shot nostalgico. Vuole dare vita a eroi con cui il pubblico possa crescere, proprio come è successo con Kirk, Spock, Picard e Data.

Star Trek, fonte: Paramount

Il riferimento a Discovery e Starfleet Academy non è casuale. Entrambe le serie hanno esplorato temi contemporanei attraverso l'allegoria fantascientifica, affrontando questioni di identità, appartenenza, crisi ambientali e dilemmi morali. Se il film seguirà questa linea, potrebbe offrire una riflessione sul futuro non solo narrativo, ma anche filosofico dell'umanità. Dopotutto Star Trek ha sempre funzionato meglio quando ha saputo essere specchio del presente mascherato da futuro.

Resta da capire se ci saranno riferimenti alle serie tv ambientate in epoche precedenti, o se il film sceglierà di essere completamente standalone. Goldstein ha lasciato intendere che si tratterà di un'opera relativamente autonoma, ma in un universo interconnesso come quello di Star Trek, è difficile immaginare un isolamento totale. Forse vedremo Easter egg, citazioni sottili, magari qualche tecnologia o razza aliena già introdotta nelle serie. Ma il cuore sarà nuovo.

L'appuntamento al Comic-Con ha dato ai fan un primo assaggio di ciò che li aspetta. Non una valanga di informazioni, ma abbastanza per capire la direzione. Dopo la quarta stagione di Strange New Worlds, Star Trek è pronta a fare un salto nel buio, letteralmente. E per una saga che ha sempre celebrato l'esplorazione dell'ignoto, non potrebbe esserci mossa più coerente.