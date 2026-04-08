Star Wars: la serie animata su Dark Maul si è confermata la miglior serie del brand da anni

Pubblicazione: 08 aprile alle 14:04

L’universo di Star Wars ha trovato una nuova vetta con Star Wars: Maul – Shadow Lord, la serie animata che in pochissime ore dal debutto ha conquistato pubblico e critica. Disponibile su Disney+, lo show è diventato immediatamente il contenuto più visto a livello globale, confermando un entusiasmo raramente visto negli ultimi anni per il franchise.

Star Wars: Maul - Shadow Lord -©Disney

Il progetto rappresenta, portando al centro della narrazione uno dei suoi villain più iconici, Darth Maul. Non si tratta solo di nostalgia: la serie introduce una nuova direzione narrativa, più audace e stratificata, che sta ridefinendo cosa può essere Star Wars oggi.

La serie si colloca temporalmente dopo Star Wars: The Clone Wars e segue Maul durante i primi anni dell’Impero. In fuga dagli Inquisitori imperiali, il personaggio si muove nei bassifondi della galassia, ricostruendo il proprio impero criminale. Questo approccio permette di esplorare un lato raramente visto della saga: quello del crimine, delle alleanze oscure e delle lotte di potere lontane dai Jedi e dalla Ribellione.

Star Wars: Maul - Shadow Lord -©Disney

Il risultato è una narrazione più vicina a un thriller criminale che a un classico racconto epico, con toni che molti hanno paragonato a quelli di Andor., e offre una prospettiva completamente nuova sull’universo creato da George Lucas.

Il successo della serie è certificato anche dai numeri: oltre al 100% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes (basato su decine di recensioni), anche il pubblico ha reagito in modo entusiasta, con valutazioni altissime. Alcuni critici hanno definito Shadow Lord “una delle migliori serie di sempre del franchise”, capace di elevare gli standard dell’animazione targata Star Wars.

Dietro questo risultato c’è il ritorno alle origini di Dave Filoni, figura centrale dell’universo Star Wars moderno. Dopo aver lavorato su progetti live-action come The Mandalorian e Ahsoka, Filoni torna all’animazione, il campo in cui ha costruito la sua reputazione accanto a George Lucas. Questo progetto, sviluppato prima della sua promozione ai vertici di Lucasfilm, rappresenta una sintesi della sua visione creativa: rispetto per il passato e innovazione narrativa.

Star Wars: Maul - Shadow Lord -©Disney

La serie segna anche il ritorno di Sam Witwer come voce di Maul, già apprezzato in Star Wars Rebels. Accanto a lui debutta un nuovo personaggio destinato a far discutere: Devon Izara, una ex Jedi Twi’lek che diventa apprendista di Maul. Molti fan vedono in lei una reinterpretazione canonica di Darth Talon, figura nata nei piani originali di Lucas e poi sviluppata nei fumetti.

Tra le novità spicca anche la presenza di Wagner Moura( recentemente visto in L'agente Segreto, candidato come Miglior Film Internazionale ai recenti Oscar), la cui performance vocale è stata definita una delle più sorprendenti, capace di aggiungere profondità emotiva alla storia.

Star Wars: Maul - Shadow Lord -©Disney

La struttura della serie prevede una prima stagione composta da 10 episodi, pubblicati settimanalmente ogni lunedì. Il rinnovo immediato per una seconda stagione dimostra quanto Disney creda nel progetto, spinta anche da una risposta del pubblico che è stata immediata e globale.

Per i fan storici e i neofiti, questo caso rappresenta un esempio perfetto di come un franchise storico possa rinnovarsi senza perdere identità. Star Wars: Maul – Shadow Lord non si limita a sfruttare un personaggio amato: lo reinterpreta, lo approfondisce e lo inserisce in un contesto narrativo più adulto, dimostrando che anche una saga consolidata può evolversi con successo.

In definitiva, la serie non è solo un successo momentaneo, ma un possibile punto di svolta per il futuro di Star Wars, capace di dimostrare che l’animazione può essere il terreno più fertile per innovare davvero il racconto.