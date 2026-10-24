"Starò lontana dalla tv per un po'": Jenna Ortega svela i suoi piani dopo la terza stagione di Mercoledì

Pubblicazione: 24 ottobre alle 10:29

Jenna Ortega ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla televisione una volta conclusa l'avventura con Mercoledì, la serie Netflix che l'ha consacrata come una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. Una dichiarazione che arriva come un fulmine a ciel sereno per i milioni di fan che hanno seguito le sue gesta nei panni della dark e sarcastica figlia della Famiglia Addams.

"In realtà non ho avuto molte conversazioni su franchise. Ciò che sono destinata a fare verrà a trovarmi. Penso che dopo Mercoledì, probabilmente starò lontana dalla tv per un po'. Ho fatto molti anni di televisione. Da bambina passavo da uno show all'altro e voglio lasciare spazio a cose nuove". -Jenna Ortega a Happy Sad Confused

Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, la protagonista di Beetlejuice Beetlejuicea una domanda, per poi fareche ha fatto drizzare le antenne:

Non si tratta di una dichiarazione isolata. Già ad agosto, parlando con Esquire, Ortega aveva lasciato intendere che la serie stesse arrivando a un punto di svolta e che voleva prepararsi a un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera, tanto che vorrebbe concentrassi esclusivamente nel cinema.

Mercoledì - Netflix

Va chiarito subito: non c'è alcuna comunicazione ufficiale che Mercoledì terminerà con la terza stagione, né che Jenna Ortega stia abbandonando il progetto. Le riprese della terza stagione si sono recentemente concluse e Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita, anche se le previsioni parlano di metà o fine 2027. Tuttavia, le parole dell'attrice sembrano indicare una direzione precisa: quando il capitolo Mercoledì si chiuderà, sarà tempo di voltare pagina.

La carriera televisiva di Jenna OrtegaPrima del, aveva accumulato un curriculum impressionante con ruoli in, oltre a numeroseche l'hanno tenuta praticamente sempre sul set fin da bambina.è arrivata nel 2022, quandoha interpretato ruoli cruciali in, dimostrandosie per personaggi complessi e stratificati.

Ora il futuro di Ortega sembra tracciato sulla grande strada del cinema. Sta attualmente promuovendo Klara and the Sun, il film di Taika Waititi in uscita questo venerdì, dove interpreta una compagna artificiale al fianco di Amy Adams. Nel cassetto ha anche The Gallerist, un thriller dark comedy diretto da Cathy Yan che ha debuttato a Sundance all'inizio di quest'anno, e il fantascientifico The Great Beyond di J.J. Abrams, atteso per il primo ottobre 2027. Come se non bastasse, è stata scelta come protagonista del remake di Single White Female, thriller psicologico attualmente in fase di sviluppo.

Beetlejuice Beetlejuice - Warner Bros Pictures

La transizione dalla televisione al cinema non è insolita per giovani attori che hanno conquistato il successo sul piccolo schermo. Spesso, dopo anni di ritmi serrati e produzioni che richiedono mesi di impegno continuativo, la libertà creativa e i tempi più concentrati del cinema rappresentano un'evoluzione naturale. Per Ortega, che ha iniziato prestissimo e ha macinato set su set durante l'infanzia e l'adolescenza, il desiderio di esplorare nuove forme narrative e di selezionare progetti con maggiore autonomia sembra non solo comprensibile, ma necessario.