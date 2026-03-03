Stasera a letto tardi debutta su Rai 2 con i The Jackal: tutto su orari e ospiti

Pubblicazione: 03 marzo alle 15:49

C'è un momento, la sera, in cui i bambini dovrebbero andare a dormire. Non stasera, martedì 3 marzo. Perché debutta su Rai 2 un nuovo show intitolato Stasera a letto tardi, dove i più piccoli sono protagonisti assoluti e dove le regole del gioco televisivo vengono riscritte da zero. Alla conduzione, per la prima volta riuniti al completo in uno show televisivo, i The Jackal: Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru, ovvero Gianluca Colucci. Nati sul web e cresciuti a colpi di milioni di visualizzazioni, il collettivo partenopeo ha trasformato la comicità digitale in un marchio riconoscibile anche in tv. Dopo aver conquistato YouTube e gli altri social, dopo due stagioni di Pesci piccoli su Prime Video e la conduzione di Holiday Crush, dopo The Floor sempre su Rai 2 con Ciro e Fabio, e dopo Italia's Got Talent su Disney+ con Aurora e Fru, stavolta tornano insieme nella formazione completa.



L'appuntamento è fissato alle 21.20 su Rai 2, con diretta streaming su RaiPlay. Il programma occuperà l'intera serata, con una chiusura prevista intorno alla mezzanotte. Inizialmente annunciato con il titolo Gli scatenati durante la presentazione dei palinsesti Rai di luglio, nel corso dei mesi ha cambiato nome per definire meglio la sua anima: una piccola trasgressione domestica che diventa terreno di gioco condiviso tra generazioni.



Stasera a letto tardi si basa sul format internazionale Those Crazy Little Ones di Reset TV ed è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma sviluppa un meccanismo che alterna momenti in studio a incursioni registrate con telecamere nascoste. In una stanza attrezzata ad hoc, i bambini, ignari di essere ripresi, interagiscono con i conduttori mentre vengono coinvolti in storie, finte missioni e situazioni paradossali. Ne nascono reazioni autentiche e spesso sorprendenti, che ribaltano il punto di vista adulto e mettono in luce logiche e intuizioni fuori dagli schemi.





Il cuore del programma è l'incontro tra adulti e bambini. In ogni puntata un gruppo di piccoli tra i 4 e i 10 anni si confronta con il mondo dei grandi attraverso diversi format. Ci sono le candid camera, dove i The Jackal mettono alla prova l'ingenuità e la spontaneità dei partecipanti. Ci sono le interviste agli ospiti in studio, chiamati a rispondere a domande ideate proprio dai bambini: ed è qui che il format restituisce la sua anima, capace di osservare il mondo dei grandi attraverso il filtro limpido e imprevedibile dell'infanzia. Le domande dei bambini riescono a disarmare più di qualsiasi intervista ben costruita, una verità che genera momenti di televisione autentica e spesso esilarante.



E poi ci sono le missioni, ovvero le prove assegnate dai The Jackal che, se superate, permettono ai piccoli di conquistare il simbolico Patentino da adulto. Un gioco che ribalta i ruoli e trasforma la maturità in una conquista ironica. Spazio anche a Le leggi dei bambini, una sorta di Parlamento in miniatura dove i partecipanti propongono e votano norme ideali, fino a costruire un vero e proprio decalogo: un manifesto di ciò che i bambini vorrebbero cambiare nel mondo degli adulti.



A inaugurare il ciclo di appuntamenti saranno tre volti molto diversi tra loro, chiamati a mettersi in gioco davanti alle curiosità dei piccoli protagonisti. Ci sarà Carlo Conti, reduce dal recente Festival di Sanremo, abituato ai grandi palchi ma questa volta alle prese con domande senza copione. Troviamo poi Mattia Furlani, fuoriclasse del salto in lungo, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024. E ancora Matilde Gioli, attrice cara al pubblico televisivo soprattutto per Doc - Nelle tue mani.





I bambini protagonisti provengono da tutta Italia e sono accompagnati in studio dalle loro famiglie. C'è Rocco, 7 anni di Roma, con la passione per matematica e kung fu. Hong Yi, 9 anni dalla provincia di Bologna, spirito da leader e grande empatia. Tommaso, 4 anni, romano, riconoscibile dal caschetto biondo. Viola, 4 anni dalla provincia di Savona, amante degli accessori colorati e degli unicorni. Cecilia, 7 anni dalla provincia di Lecce, appassionata di shopping. Diego, 7 anni da Olbia, innamorato del mare e dei The Jackal. Lucrezia, 9 anni di Roma, artista che suona il pianoforte, fa danza e teatro. Megan, 5 anni, romana, con la passione per la recitazione. Christian, 7 anni dalla provincia di Roma, un vulcano di energia. Martina, 5 anni di Taranto, amante degli animali, dinosauri compresi, e del tennis. Rayan, 6 anni dalla provincia di Parma, ha un debole per il suo criceto e per le lumache.



Ciro Priello ha raccontato che il programma si ispira a un grande successo della televisione italiana, Chi ha incastrato Peter Pan, condotto da Paolo Bonolis. Stasera a letto tardi è pensato come un appuntamento settimanale capace di parlare al pubblico di tutte le età. Ogni puntata sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva e on demand su RaiPlay. Il programma promette spettacolo puro, tra candid camera e interviste, tra improvvisazione e scaletta da seguire. Un esperimento che trasforma la spontaneità infantile in intrattenimento televisivo, con il marchio di fabbrica dei The Jackal: ritmo, ironia e uno sguardo ironico sulla realtà che ci circonda.