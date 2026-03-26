Stasera arriva La Mummia – Il ritorno: il viaggio tra le tombe maledette che ha consacrato Brendan Fraser come sex symbol

Pubblicazione: 26 marzo alle 07:30

Stasera i fan dell’avventura e del fantastico potranno immergersi nel mondo di La mummia: Il ritorno, film cult del 2001 diretto da Stephen Sommers. La storia riprende dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo, con Rick O’Connell (Brendan Fraser) e sua moglie Evelyn (Rachel Weisz) ormai stabilitisi a Londra con il loro figlio Alex. Nonostante abbiano tentato di lasciare alle spalle la vita pericolosa degli scavi archeologici, un antico bracciale di Anubi trovato in Egitto riapre le porte a pericoli mortali, trascinando la famiglia O’Connell in una nuova avventura tra leggende egizie, misteri e magia oscura. L'appuntamento è per stasera, su canale 20, alle ore 21:10.

Brendan Fraser e Rachel Weisz in una scena de La Mummia: il ritorno

Il film combina azione, avventura edove Imhotep, il sacerdote maledetto, viene risvegliato insieme al temibile Re Scorpione, interpretato da Dwayne Johnson. La setta guidata dal curatore del British Museum e da Meela Nais (Patricia Velasquez), reincarnazione di Anck-su-namun,Rick e Evelyn dovranno affrontare non solo Imhotep e la setta, ma anche proteggere Alex, che involontariamente diventa custode di un oggetto chiave della vicenda.

Oltre alle sequenze spettacolari, il film si distingue per l’impegno degli attori nelle scene d’azione: Rachel Weisz e Patricia Velasquez si sono allenate per cinque mesi e hanno realizzato i combattimenti senza stuntman. Il mix di suspense, avventura e humour, insieme al carisma dei protagonisti e alla ricostruzione di scenari egizi, rende La mummia: Il ritorno un’esperienza cinematografica coinvolgente per tutta la famiglia.

Il cast include anche John Hannah nel ruolo di Jonathan Carnahan, Arnold Vosloo come Imhotep, Oded Fehr nei panni di Ardeth Bay e Freddie Boath come Alex O’Connell. Il film ha avuto un grande successo finanziario,, confermando la saga come una delle più iconiche del genere avventura e fantasy. Per chi ama azione, mistero e mitologia egizia, questa seconda puntata della trilogia