Stasera arriva La Mummia – Il ritorno: il viaggio tra le tombe maledette che ha consacrato Brendan Fraser come sex symbol
Stasera in tv La Mummia: Il ritorno, tra tombe egizie e mostri immortali, l' avventura diventa epica con Rick, Evelyn e il piccolo Alex.
Stasera i fan dell’avventura e del fantastico potranno immergersi nel mondo di La mummia: Il ritorno, film cult del 2001 diretto da Stephen Sommers. La storia riprende dieci anni dopo gli eventi del primo capitolo, con Rick O’Connell (Brendan Fraser) e sua moglie Evelyn (Rachel Weisz) ormai stabilitisi a Londra con il loro figlio Alex. Nonostante abbiano tentato di lasciare alle spalle la vita pericolosa degli scavi archeologici, un antico bracciale di Anubi trovato in Egitto riapre le porte a pericoli mortali, trascinando la famiglia O’Connell in una nuova avventura tra leggende egizie, misteri e magia oscura. L'appuntamento è per stasera, su canale 20, alle ore 21:10.Il film combina azione, avventura e elementi horror in un racconto epico dove Imhotep, il sacerdote maledetto, viene risvegliato insieme al temibile Re Scorpione, interpretato da Dwayne Johnson. La setta guidata dal curatore del British Museum e da Meela Nais (Patricia Velasquez), reincarnazione di Anck-su-namun, vuole usare i poteri di Imhotep per conquistare il mondo. Rick e Evelyn dovranno affrontare non solo Imhotep e la setta, ma anche proteggere Alex, che involontariamente diventa custode di un oggetto chiave della vicenda.
Oltre alle sequenze spettacolari, il film si distingue per l’impegno degli attori nelle scene d’azione: Rachel Weisz e Patricia Velasquez si sono allenate per cinque mesi e hanno realizzato i combattimenti senza stuntman. Il mix di suspense, avventura e humour, insieme al carisma dei protagonisti e alla ricostruzione di scenari egizi, rende La mummia: Il ritorno un’esperienza cinematografica coinvolgente per tutta la famiglia.Il cast include anche John Hannah nel ruolo di Jonathan Carnahan, Arnold Vosloo come Imhotep, Oded Fehr nei panni di Ardeth Bay e Freddie Boath come Alex O’Connell. Il film ha avuto un grande successo finanziario, incassando oltre 433 milioni di dollari in tutto il mondo, confermando la saga come una delle più iconiche del genere avventura e fantasy. Per chi ama azione, mistero e mitologia egizia, questa seconda puntata della trilogia promette emozioni, colpi di scena e una notte di cinema indimenticabile.