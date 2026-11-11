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Stasera De Sica torna con Simpatici & Antipatici nella versione integrale senza censure: dove vederlo

Stasera torna la versione integrale della commedia di Christian De Sica, senza tagli né censure, dopo le polemiche sulle battute eliminate.

di Federica Verdoliva
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La commedia di Christian De Sica torna in televisione nella sua versione originale, senza le modifiche che per anni hanno accompagnato le repliche. Mercoledì 11 novembre, alle 21:00, Cine34 propone Simpatici & antipatici nella sua edizione integrale. La decisione arriva dopo le polemiche scoppiate la scorsa estate per alcune battute eliminate durante una precedente trasmissione. Il film, diventato nel tempo un piccolo cult della commedia italiana, recupera le scene che avevano contribuito a renderlo riconoscibile.

La vicenda dei tagli era tornata al centro dell'attenzione durante l'estate, quando un filmato pubblicato su X da Massimo Falcioni aveva mostrato una sequenza modificata. Nella scena, il personaggio interpretato da De Sica incontra una donna con cui aveva avuto una relazione estiva. Quando lei ricorda con nostalgia quanto fosse stato tenero, lui risponde con una battuta decisamente esplicita, diventata una delle più riconoscibili della pellicola. Nella versione trasmessa in televisione, proprio quella replica era stata eliminata, lasciando il dialogo privo della sua conclusione comica.

A intervenire sulla questione era stato anche il produttore Pietro Valsecchi, che aveva ricondotto le modifiche a una decisione presa molti anni prima. L'obiettivo, secondo la sua ricostruzione, era rendere il film più adatto alla distribuzione in DVD e ai possibili passaggi televisivi in diverse fasce orarie. Le battute considerate più volgari erano state rimosse con il consenso del regista, senza che si trattasse, nelle intenzioni del produttore, di una censura. Valsecchi aveva manifestato la disponibilità a mettere nuovamente a disposizione di Mediaset la versione completa.

Diretto da Christian De Sica e scritto insieme a Carlo ed Enrico Vanzina, Simpatici & antipatici porta sullo schermo un ritratto ironico e irriverente della borghesia romana. La storia si svolge all'interno del Circolo Sportivo Tiber, un ambiente frequentato da personaggi facoltosi, molto attenti alle apparenze e alle gerarchie sociali. Tra i protagonisti c'è il commesso interpretato da De Sica, un uomo poco incline al lavoro e particolarmente interessato alle conquiste sentimentali. Accanto a lui compaiono Alessandro Haber, nei panni di un imprenditore immobiliare arricchito, e Gianfranco Funari, che interpreta un socio concentrato sulla propria forma fisica.

Il cast comprende anche Angelo Bernabucci, nel ruolo di un chirurgo cinico, Leo Gullotta, che interpreta il custode e bagnino del circolo, e Paolo Conticini, nei panni di un giovane maestro di tennis particolarmente apprezzato dalle frequentatrici. Attraverso le vicende dei soci, la commedia mette in evidenza ipocrisie, rivalità e atteggiamenti di una classe sociale che cerca continuamente di proteggere la propria immagine. La comicità dei Vanzina si muove tra situazioni grottesche, battute provocatorie e personaggi volutamente sopra le righe.

Nonostante la breve permanenza al cinema, la commedia ha trovato negli anni un pubblico affezionato grazie alle videocassette e alle successive trasmissioni televisive, conquistando lo status di cult. La messa in onda dell'11 novembre su Cine34 permette di rivedere il film diretto da Christian De Sica nella versione integrale, recuperando anche quelle sequenze che per molto tempo erano rimaste fuori dalle copie circolate in televisione e in home video.

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