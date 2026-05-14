Stasera il film italiano che ha lanciato Tornatore verso l'Oscar, ispirato al boss più potente della camorra

Pubblicazione: 14 maggio alle 08:06

Due anni prima di dirigere Nuovo Cinema Paradiso, il film che gli fece vincere un Oscar, Giuseppe Tornatore debuttò dietro alla macchina da presa con un dramma crudo e doloroso, Il camorrista, che stasera, giovedì 14 maggio 2026, sarà trasmesso in prima serata su Cine34. La storia è ispirata a Raffaele Cutolo, leader della Nuova Camorra Organizzata, che su schermo diventa "Il professore" e liberamente adattata dall'omonimo romanzo del giornalista televisivo Joe Marrazzo.

Ben Gazzara in una scena di Il camorrista - Titanus

, uno degli attori di Hollywood più amati dal cinema indipendente, noto per le sue collaborazioni con John Cassavetes. L'uomo è talmente potente da riuscire a tenere i fili della sua organizzazione criminale anche dal carcere, dove finisce nel 1963 per aver ucciso un ragazzo che aveva importunato la sorella Rosaria (Laura del Sol).

All'interno del penitenziario, 'O Professore 'e Vesuviano si distingue da subito come leader incontrastato. Proprio durante la prigionia inizia a organizzare il piano per fondare la Nuova Camorra Riformata, un disegno criminoso audace che punta a riunire sotto la stessa egida alcuni dei più importanti spacciatori e criminali campani. Il professore, però, riesce anche a uscire dal carcere, grazie a perizie psichiatriche falsificate, conquistando in maniera sempre più forte un ruolo di spicco nella criminalità organizzata.

Una scena di Il camorrista - Titanus

La narrazione seguee diventa sempre più grandee a causa della nascita di altri nuclei criminali, ancora più efferati. O' Professore, quindi, dopo essere stato usato, come mediatore tra Stato e BR dopo il rapimento dell'assessore regionale Mesillo, verrà sempre più isolato dalle stesse forze che ne avevano sfruttato il potere e finirà i suoi giorni in un carcere di massima sicurezza, ormai vecchio e solo.

Il cast del film Il camorrista include Leo Gullotta nel ruolo del commissario Iervolino, Luciano Bartoli come Ciro Parrella, Lino Troisi che interpreta Don Antonio O'Malacarne e Anita Zagaria che veste i panni di Anna, moglie del professore. Ma la produzione coinvolse numerosi altri attori e attrici del panorama italiano, tra cui Franco Interlenghi, Maria Carta, Marzio Honorato e Nicola Di Pinto. E persino il cantante Pino D'Angiò che interpreta il capo del clan Verzella.

La versione cinematografica distribuita nelle sale misura 168 minuti, mentre esiste una versione televisiva estesa di ben 244 minuti, oltre quattro ore di narrazione. Da questo materiale, ulteriormente rielaborato da Tornatore, nasce Il camorrista - La serie, versione estesa in cinque episodi realizzata parallelamente al film, un lavoro che recupera numerose scene inedite e approfondisce ulteriormente l'ascesa criminale del Professore, esplorando con maggiore dettaglio i rapporti di potere e le dinamiche della camorra tra gli anni Settanta e Ottanta. Il camorrista sarà trasmesso questa sera, 14 maggio, su Cine34 alle 21.00.