Stasera in TV, 13 Hours: la vera storia dei soldati dimenticati che difesero Bengasi in una notte infernale

C'è una data che l'America non dimentica: l'11 settembre. E quando quella data torna, undici anni dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, la storia si ripete in forma diversa ma altrettanto violenta. Siamo a Bengasi, Libia, nel 2012. Il paese è nel caos post-Gheddafi, un territorio frammentato dove le milizie islamiste hanno preso il controllo di ampie zone. In questo scenario instabile, gli Stati Uniti mantengono due presenze: un avamposto diplomatico ufficiale e una dépendance segreta della CIA, nota con il nome in codice di "Annex". L'appuntamento con 13 Hours è per stasera, alle 21.10, sul canale 20.



Quella sera, mentre l'undicesimo anniversario dell'11 settembre cala sulla città, un gruppo di militanti islamisti lancia un attacco coordinato. Prima colpiscono il compound diplomatico, poi si dirigono verso l'Annex. A difendere gli americani ci sono sei uomini: ex militari d'élite diventati contractor, ingaggiati dalla CIA per operazioni di sicurezza. Non sono soldati regolari, non hanno il sostegno immediato dell'esercito, non possono contare su rinforzi rapidi. Sono soli, in inferiorità numerica schiacciante, con davanti una notte che durerà esattamente tredici ore.



13 Hours è il film che Michael Bay ha dedicato a quella notte. Uscito nel 2016, il lungometraggio si basa sul libro dell'autore Mitchell Zuckoff, scritto raccogliendo le testimonianze dirette dei sopravvissuti. Non è un'operazione hollywoodiana sganciata dalla realtà: Bay ha voluto i veri contractor come consulenti sul set, per garantire che ogni dettaglio tattico, ogni movimento, ogni decisione presa sotto il fuoco nemico fosse fedele a ciò che accadde davvero.

Il protagonista del film è Jack Silva, interpretato da John Krasinski. Per prepararsi al ruolo, l'attore conosciuto soprattutto per la commedia The Office ha seguito un allenamento fisico intensivo, trasformandosi nel guerriero che lo schermo richiede. Accanto a lui ci sono James Badge Dale, Max Martini, Pablo Schreiber, David Denman e Dominic Fumusa: il gruppo dei sei, gli uomini che quella notte combatterono per proteggere il personale americano e che, nonostante gli sforzi disperati, non riuscirono a salvare tutti.



Quattro americani morirono durante l'assalto. Tra loro, l'ambasciatore statunitense J. Christopher Stevens, la figura diplomatica di più alto rango uccisa in servizio dai tempi dell'ambasciatore Adolph Dubs in Afghanistan nel 1979. La sua morte trasformò l'attacco di Bengasi in una questione di rilevanza politica internazionale, aprendo inchieste, polemiche e dibattiti che ancora oggi dividono l'opinione pubblica americana.



Il film dura 144 minuti, quasi due ore e mezza che ricostruiscono minuto per minuto quella notte di caos. Bay abbandona il suo stile esplosivo e spettacolare tipico dei Transformers per concentrarsi su un realismo più crudo, fatto di esplosioni improvvise, scontri ravvicinati, decisioni prese in frazioni di secondo. Le riprese trasmettono la claustrofobia del compound sotto assedio, il rumore assordante delle armi automatiche, la confusione di un teatro operativo dove non si distingue l'amico dal nemico finché non è troppo tardi.



La colonna sonora e il missaggio audio giocano un ruolo fondamentale. Non a caso, il film ha ricevuto una nomination agli Oscar proprio per il Miglior Missaggio Sonoro. Ogni sparo, ogni esplosione, ogni grido contribuisce a immergere lo spettatore nella tensione di quelle ore interminabili, dove il tempo sembra dilatarsi e ogni secondo può essere l'ultimo.



Ma 13 Hours non è solo adrenalina e azione. È anche una riflessione sul coraggio, sulla lealtà, sul senso del dovere che spinge uomini comuni a compiere gesti straordinari. I sei contractor non erano eroi da fumetto: erano professionisti ben pagati, con famiglie che li aspettavano a casa, consapevoli dei rischi ma non certo pronti a morire. Eppure, quando l'attacco è iniziato, hanno scelto di restare, di combattere, di difendere persone che nemmeno conoscevano bene.



Il cast corale rende giustizia a questa complessità. Ogni personaggio ha una sua identità, una motivazione, una paura. Toby Stephens, David Costabile e Alexia Barlier completano un ensemble che funziona perché nessuno ruba la scena all'altro: il vero protagonista è il gruppo, la squadra che resiste insieme.



Dal punto di vista tecnico, Bay dimostra una maturità registica inaspettata. Le sequenze d'azione sono coreografate con precisione militare, ma senza perdere il senso del pericolo reale. Non ci sono salti impossibili o esplosioni esagerate: c'è invece la brutalità sporca del combattimento urbano, dove ci si copre dietro muri crivellati di colpi e si spara al buio sperando di colpire il bersaglio giusto.



Il film ha diviso la critica. Alcuni lo hanno accusato di essere troppo apolitico, di non affrontare le responsabilità istituzionali che portarono a quella tragedia. Altri lo hanno difeso come un tributo onesto agli uomini sul campo, senza pretese di fare inchiesta giornalistica. In realtà, 13 Hours sceglie consapevolmente di stare dalla parte dei soldati, raccontando la loro prospettiva limitata, parziale, ma tremendamente umana.



13 Hours on offre risposte facili, non chiude con un trionfo patriottico. Si chiude con la stanchezza, con i volti sporchi di polvere e sangue, con lo sguardo vuoto di chi è sopravvissuto ma ha perso compagni. È un finale onesto, che rispetta la memoria di chi non ce l'ha fatta e la resilienza di chi è tornato a casa con cicatrici invisibili.