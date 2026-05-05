Stasera in TV: a Belve Crime, Fagnani faccia a faccia con la mantide di Parma e il killer della Uno Bianca

Pubblicazione: 05 maggio alle 08:00

Torna questa sera, martedì 5 maggio 2026, su Rai 2, Belve Crime, lo spin-off del fortunato format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il programma riparte con una nuova formula, ma rimanendo fedele al suo spirito, ovvero narrare attraverso le interviste ai diretti protagonisti quelle storie di cronaca nera che hanno segnato la recente storia italiana. La prima delle tre puntate previste avrà come ospiti Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone.

La polacca, ribattezzata dai rotocalchi negli anni Novanta come, lavorava come ballerina in locali notturni e aveva una relazione sentimentale con il ricco imprenditore Carlo Mazza. Nel 1993, con l'obiettivo di riscuotere il premio dell'assicurazione sulla vita dell'uomo, a lei intestato, Miroslawa uccise l'uomo e fuggì.. Condannata a ventuno anni e mezzo di carcere, ne trascorse dodici nella prigione della Giudecca di Venezia, più uno in affidamento ai servizi sociali, iniziando un percorso di redenzione anche grazie alla scoperta della religione.

Il secondo ospite della serata sarà Roberto Savi, il cui nome è legato indissolubilmente ai delitti della banda della Uno Bianca, organizzazione criminale che guidava assieme al fratello Fabio e che dal 1987 al 1994 causò 24 morti e oltre 100 feriti tra rapine e agguati. Savi, arrestato nel 1994, sta attualmente scontando la condanna dell'ergastolo nel carcere di Milano-Bollate. La banda della Uno Bianca è stata al centro di numerosi ricostruzioni di cronaca in altri importanti programmi televisivi, nonché di documentari e miniserie televisive.

A chiudere il trittico di ospiti ci sarà Rina Bussone, compagna e complice in alcune rapine a mano armata di Raul Esteban Calderon, l'uomo condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, conosciuto con il soprannome di Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma.

Tra le novità della seconda edizione di Belve Crime c'è, che avrà il compito di presentare al pubblico il protagonista e il caso al centro del racconto. Un modo diverso e originale per contestualizzare le vicende che poi Fagnani affronterà, che in qualche modonel rendere accessibili e coinvolgenti le storie di cronaca nera per un pubblico sempre più ampio.

Lo scorso anno, la prima e unica puntata del programma era andata in onda il 10 giugno, con grande successo di pubblico, anche sulla spinta della controversa intervista a Massimo Bossetti, condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio e a Eva Mikula, compagna di Fabio Savi, senza tuttavia avere alcun seguito. Ora, invece, la Rai sembra intenzionata a prolungare la durata prevista della trasmissione di una puntata, rispetto alle due preventivate in origine.

La prima puntata di Belve Crime andrà in onda questa sera, martedì 5 maggio, alle 21.20, su Rai2. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand dopo la messa in onda su RaiPlay.