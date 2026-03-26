Stasera in Tv: Alberto Sordi ti farà ridere come mai in Il Vigile, capolavoro della commedia italiana

Pubblicazione: 26 marzo alle 09:45

Stasera alle 21:00 su Cine34 non perdere Alberto Sordi in Il vigile, capolavoro della commedia italiana del 1960. Otello Celletti, disoccupato romano, ottiene un impiego come vigile motociclista dopo un gesto eroico del figlio. La sua vita cambia tra multe improbabili, incidenti esilaranti e situazioni al limite del grottesco. Diretto da Luigi Zampa, con la sceneggiatura di Rodolfo Sonego, il film combina satira sociale e comicità, raccontando un’Italia pre-boom economico fatta di raccomandazioni, compromessi e malcostumi. Alberto Sordi interpreta Otello con una comicità irresistibile, affiancato da Vittorio De Sica, Mara Berni, Marisa Merlini e un cast di grande talento.

Una scena di Il Vigile (1960) fonte: Cineriz

Il film trae ispirazione da una: un vigile, Ignazio Meloni,, ribaltando equilibri e regole del potere locale. Questo episodio, satirizzato con maestria, diventa il cuore della trama. Sordi, al massimo della sua bravura, mostra il suo talento unico nel creare personaggi credibili e divertenti, capaci di riflettere i. La commedia è anche un omaggio alla, con duetti memorabili e momenti di comicità autentica, dove la gag si intreccia con la critica sociale.

Alberto Sordi non si limita a farci ridere delle sventure di un uomo comune, ma ci mette davanti a uno specchio, mostrandoci le fragilità di un sistema dove l'integrità spesso deve fare i conti con il privilegio. Che lo si guardi per la prima volta o per la centesima, il film resta un appuntamento imprescindibile: un mix perfetto di ritmo narrativo, satira pungente e umanità, capace di ricordarci che la grande commedia italiana non è mai stata solo intrattenimento, ma una lucidissima analisi del nostro DNA nazionale.

, permettendo di apprezzare il film nella sua integrità.non è solo divertente: è un documento culturale, una lezione di storia del costume e del cinema italiano. Questo film è l’occasione perfetta per osservare, il talento di Alberto Sordi e l’affiatamento con De Sica,che non va persa.