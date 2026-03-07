Stasera in tv Banana Joe con Bud Spencer: perché vedere (o rivedere) il cult della comicità italiana

Pubblicazione: 07 marzo alle 08:45

Dietro le scazzottate memorabili di Banana Joe si nasconde molto più di una semplice commedia d'azione. Questo film del 1982, diretto da Steno, rappresenta uno dei capitoli più significativi nella carriera di Bud Spencer, non solo per l'intrattenimento spassoso che garantisce, ma per il messaggio sociale che l'attore volle trasmettere con forza. Fu proprio Spencer a volere fortemente questa pellicola, con l'intento dichiarato di denunciare la diffusione del capitalismo selvaggio, l'industrializzazione senza controllo e quella burocrazia inutile e corrotta che soffoca le vite delle persone comuni. A distanza di oltre quarant'anni dalla sua uscita, Banana Joe continua a parlare al pubblico italiano con una freschezza sorprendente, tornando in tv questa sera 7 Marzo, su Rete 4 alle 21:35.



La trama segue le vicende di Banana Joe, un commerciante di banane senza licenza che vive in una sperduta e sconosciuta repubblica sudamericana, dove mantiene con il suo lavoro un'intera comunità di indigeni. La sua esistenza semplice e felice viene stravolta dall'arrivo di un imprenditore senza scrupoli, intenzionato a impossessarsi del territorio per costruirvi un casinò. Per continuare la sua attività e difendere il suo mondo, Joe è costretto a procurarsi una licenza commerciale regolare. Quello che sembra un compito banale si trasforma in un'odissea kafkiana attraverso una burocrazia corrotta, collusa con la mafia e decisa a mettergli ogni possibile bastone tra le ruote.



Il cast del film contribuisce in modo determinante al successo della pellicola. Accanto a Bud Spencer troviamo Marina Langner, modella tedesca che porta sullo schermo bellezza e talento, Mario Scarpetta nelle vesti del delinquente truffatore sempre pronto a raggirare il prossimo, e poi Enzo Garinei, Gianfranco Barra, Gunther Philipp, Giorgio Bracardi, Carlo Reali, Edy Biagetti e Nello Pazzafini. Ogni personaggio è costruito come una macchietta ironica ma mai caricaturale, con Spencer che veste i panni dell'omone dal cuore tenero, sempre pronto a difendere donne e bambini, incarnando quella figura del gigante buono che diventerà il suo marchio di fabbrica.

Bud Spencer in Banana Joe, fonte: PIC





La regia di Steno dimostra una maestria particolare nel bilanciare commedia e denuncia sociale. Il regista riesce a dirigere un'opera che si interroga su tematiche complesse senza mai scivolare nell'umorismo troppo colorito o offensivo. Il film mantiene un tono leggero, adatto alle famiglie e mai volgare, pur affrontando questioni pesanti come il razzismo, lo sfruttamento ambientale e la corruzione sistemica. Questa capacità di parlare ai bambini e agli adulti contemporaneamente, di intrattenere senza rinunciare alla sostanza, rappresenta forse il vero genio di questa produzione.



Il personaggio di Banana Joe incarna l'eroe popolare per eccellenza: non possiede ricchezze materiali, non ha istruzione formale, non padroneggia le regole del sistema, eppure possiede una bussola morale infallibile e una forza fisica che diventa metafora della resistenza individuale contro i soprusi. Le sue scazzottate non sono semplice violenza comica, ma rappresentazione simbolica della rivolta contro l'ingiustizia. Ogni pugno diventa un gesto di ribellione contro un sistema che vuole schiacciare i più deboli.



Bud Spencer, scomparso il 26 giugno 2016, ha lasciato un'eredità cinematografica che continua a vivere. I suoi film, sia quelli in solitaria che quelli in coppia con l'amico Terence Hill, rappresentano un pezzo di storia del cinema italiano che le nuove generazioni continuano a scoprire. Banana Joe, in particolare, resta un punto fermo in questa filmografia, un esempio perfetto di come l'intrattenimento popolare possa veicolare messaggi importanti senza scadere nella predica o nell'eccesso di seriosità.



Riguardare oggi Banana Joe significa anche confrontarsi con un tipo di comicità che appartiene a un'altra epoca: fisica, pulita, costruita su tempismo e presenza scenica piuttosto che su battute volgari o situazioni imbarazzanti. È una comicità genuina che nasce dalla caratterizzazione dei personaggi e dalle situazioni paradossali, non dall'umiliazione o dalla cattiveria gratuita.