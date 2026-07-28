Stasera in TV Bastardi Senza Gloria: la spiegazione del finale che ha riscritto la storia

Pubblicazione: 28 luglio alle 10:54

Stasera in TV appuntamento con Bastardi senza gloria, il film capolavoro di Quentin Tarantino in onda su Italia 1. La pellicola del 2009, con protagonista Brad Pitt nei panni del tenente Aldo Raine, torna sul piccolo schermo con una delle storie più sorprendenti e controverse del cinema moderno. Tra guerra, vendetta e una rilettura completamente alternativa degli eventi storici, il film accompagna gli spettatori verso un finale destinato a lasciare il segno. Quentin Tarantino sceglie di raccontare la Seconda guerra mondiale attraverso il linguaggio del cinema, creando una realtà parallela in cui i protagonisti possono cambiare il corso della storia.

Al centro della vicenda ci sono i Bastardi, un gruppo di soldati americani guidati dale senza compromessi. Il momento decisivo arriva nel cinema parigino di proprietà di Shosanna Dreyfus, giovane ebrea sopravvissuta alla strage della sua famiglia. Dopo anni trascorsi a preparare la sua vendetta contro i responsabili della tragedia, Shosanna mette in atto un piano destinato a cambiare per sempre il destino dei protagonisti.

Durante la serata organizzata per celebrare la propaganda nazista, tutti i principali esponenti del regime si ritrovano nella sala cinematografica per assistere alla proiezione di un film. Quello che sembra un semplice evento mondano si trasforma però in una trappola. Shosanna e Marcel utilizzano il cinema come arma di vendetta, dando vita a un incendio devastante che coinvolge gli ospiti presenti. Contemporaneamente, i Bastardi fanno irruzione nella sala e completano la loro missione.

Nella visione alternativa di Tarantino, anche Adolf Hitler viene ucciso durante l’attacco, modificando completamente il corso della storia reale. È uno dei momenti più audaci della filmografia del regista, capace di trasformare il cinema in uno strumento di giustizia immaginaria. Grande attenzione è riservata anche al destino di Hans Landa, il colonnello delle SS interpretato da Christoph Waltz. Abile, intelligente e spietato, Landa cerca di salvarsi tradendo il regime nazista e collaborando con gli americani in cambio di una nuova vita. Ma Tarantino sceglie per lui una conclusione diversa da quella che sperava.

Aldo Raine decide infatti di lasciare sul volto di Landa un simbolo indelebile del suo passato: una svastica incisa sulla fronte. Un gesto che rappresentacancellate semplicemente cambiando alleanza. La battuta finale di Aldo, che definisce il suo gesto un possibile “capolavoro”, racchiude il significato più profondo del film. B, ma una riflessione sul potere del cinema di riscrivere la memoria, creare nuovi racconti e offrire una forma di rivincita simbolica.

Ancora oggi il finale di Bastardi senza gloria continua a far discutere perché unisce spettacolo, emozione e una domanda fondamentale: quanto può essere potente una storia quando decide di cambiare la Storia?