Stasera in TV, Bud Spencer e Terence Hill tornano in missione: il poker a Miami che ha fatto storia

Pubblicazione: 28 marzo alle 08:15

Se stasera accendi la TV e hai voglia di una commedia d’azione diventata cult del cinema italiano, il titolo è uno di quelli che non invecchiano mai: “Pari e dispari”. Il film torna in prima serata su Rete 4 e riporta sullo schermo una delle coppie più amate di sempre, Bud Spencer e Terence Hill. Tra poker truccati, inseguimenti e scontri a colpi di ironia, la storia si muove tra Miami e il mondo delle scommesse illegali. È una di quelle pellicole che mescolano risate, azione e avventura con uno stile inconfondibile ed ancora oggi continua a essere considerata una pietra miliare del cinema popolare italiano. Il film, uscito nel 1978 e diretto da Sergio Corbucci, racconta la storia di un’operazione speciale della Marina americana contro un’organizzazione criminale che controlla il gioco d’azzardo illegale a Miami. L'appuntamento è per stasera su Rete 4 alle ore 21:30.

Una scena da Pari e DIspari fonte: C.I.D.I.F.

Il sergente Johnny Firpo viene incaricato di infiltrarsi nella banda, ma non ha esperienza nel mondo delle scommesse. Per questo viene affiancato a Charlie Firpo, une che in passato aveva già avuto legami con il boss della malavita Paragoulis. Charlie ha cercato di cambiare vita e vive anche grazie al rapporto con suor Susanna, che gestisce un orfanotrofio. Per convincerlo a collaborare,, presentandosi come suo fratellastro e trascinandolo in un piano che prevede la conquista di mezzo milione di dollari al tavolo da poker, necessari – almeno ufficialmente – perIn realtà, dietro questa storia si nasconde un

Charlie accetta e, insieme a Johnny, riesce inizialmente a mettere in seria difficoltà l’organizzazione criminale, vincendo grosse somme di denaro e attirando l’attenzione del boss. La loro azione, però, è costellata da scontri continui con gli scagnozzi del “Greco”, spesso risolti con le tipiche sequenze di comicità fisica e risse spettacolari che hanno reso celebre la coppia Bud Spencer–Terence Hill. Nel corso della vicenda, Charlie scopre però che l’inganno costruito attorno alla figura del padre era falso e questo porta a una rottura con Johnny.

Il film è noto anche per le sue, con numerose location autentiche di Miami, che contribuiscono a dare realismo e atmosfera alla storia. “Pari e dispari” segna inoltre una delle reunion più amate del cinema italiano, riportando insieme Bud Spencer e Terence HillCon una durata di circa, il film unisce commedia, azione e avventura in uno stile che ha segnato un’epoca, diventando ancora oggi uno dei titoli più rappresentativi del