Stasera in TV, Casper: il film perfetto per quando hai bisogno di sognare ancora

Ci sono film che non invecchiano mai. Pellicole che, nonostante i decenni, continuano a popolare i palinsesti televisivi con la stessa forza magnetica di quando uscirono al cinema. Casper è uno di questi. Il film diretto da Brad Silberling nel 1995 torna in programmazione televisiva, confermandosi un appuntamento immancabile per chi è cresciuto negli anni Novanta e per le nuove generazioni che continuano a scoprirlo. L'appuntamento è per stasera, alle 21.10, sul Canale 27.



La storia è nota a tutti, o quasi. Nel Maine, un castello gotico custodisce un tesoro prezioso. Quando l'ambiziosa e senza scrupoli Carrigan Crittenden, interpretata da una memorabile Cathy Moriarty, eredita la proprietà, decide di liberarsi degli inquilini più scomodi: tre fantasmi dispettosi e chiassosi che infestano ogni angolo della dimora. Per risolvere il problema, ingaggia il dottor James Harvey, un cacciatore di fantasmi interpretato da Bill Pullman, che arriva sul posto accompagnato dalla figlioletta Kat, ruolo affidato a una giovanissima Christina Ricci.



È proprio Kat a diventare il cuore pulsante della storia. Adolescente solitaria, costantemente in viaggio per seguire le missioni paranormali del padre vedovo, la ragazza trova nel castello qualcosa che non si aspettava: un'amicizia. Casper, il fantasma buono per eccellenza, è un ragazzino intrappolato tra due mondi, incapace di ricordare la propria vita ma disperatamente bisognoso di connessione umana.

Casper - Universal Pictures





La chimica tra i due personaggi è autentica, delicata, quasi commovente. Casper non è il solito spettro cinematografico: è vulnerabile, dolce, malinconico. La sua ricerca di accettazione e il desiderio di essere visto non come un mostro ma come una persona risuonano con chiunque si sia mai sentito invisibile o fuori posto. E Kat, con la sua corazza di cinismo adolescenziale che nasconde una profonda solitudine, è lo specchio perfetto.



Il film si muove tra commedia slapstick e momenti di autentica tenerezza emotiva. I tre fantasmi zii di Casper, Stretch, Stinkie e Fatso, garantiscono il lato più leggero e caotico della vicenda, con gag fisiche esagerate e battute al vetriolo. Ma è quando la narrazione rallenta, quando si sofferma sui temi della perdita, del lutto e del lasciare andare, che Casper mostra il suo vero volto.



Il dottor Harvey è un uomo ossessionato dalla possibilità di comunicare con lo spirito della moglie defunta. Il suo dolore è palpabile, e Bill Pullman lo interpreta con una mescolanza di fragilità e determinazione che colpisce. Anche Casper, alla fine, scopre la verità sulla propria morte: una rivelazione che, pur inserita in un contesto fantasy, porta con sé un peso emotivo inaspettato per un film pensato anche per il pubblico più giovane.



Dal punto di vista tecnico, Casper è stato un pioniere. Nel 1995, l'uso della CGI era ancora agli albori, eppure il film di Silberling riuscì a creare un protagonista completamente digitale capace di interagire in modo credibile con attori in carne e ossa. Il fantasmino trasparente, con i suoi occhioni e la sua espressione eternamente dolce, divenne un'icona visiva immediata. La Industrial Light & Magic si occupò degli effetti speciali, regalando al cinema uno dei primi esperimenti riusciti di personaggio CGI emotivamente espressivo.



La colonna sonora gioca un ruolo fondamentale. La canzone Remember Me This Way di Jordan Hill, ma soprattutto Casper the Friendly Ghost, rielaborata in chiave contemporanea, sono diventate inseparabili dal film stesso. Melodie che riemergono nella memoria collettiva ogni volta che il titolo viene pronunciato.



Christina Ricci aveva appena quindici anni durante le riprese, ma il suo talento era già evidente. Reduce dal successo de La famiglia Addams, la giovane attrice porta in Kat una profondità che va oltre le pagine della sceneggiatura. Il suo sguardo malinconico, la sua capacità di passare dalla rabbia alla tenerezza in pochi secondi, rendono il personaggio credibile e tridimensionale.



La scelta di ambientare la storia in un castello gotico del Maine non è casuale. L'architettura opprimente, le stanze polverose, i soffitti altissimi: tutto contribuisce a creare un'atmosfera sospesa tra fiaba e incubo, tra avventura e introspezione. Whipstaff Manor, la dimora al centro della vicenda, diventa un personaggio a sé stante, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove le emozioni, belle o brutte, restano intrappolate tra le mura.



Ma perché Casper funziona ancora oggi? Forse perché parla di temi universali. La solitudine, il bisogno di essere visti, la difficoltà di fare i conti con la perdita. In un mondo sempre più frenetico e disincantato, questo film ci ricorda che credere, nei fantasmi, nell'amicizia, nella possibilità di una seconda chance, non è un atto di ingenuità, ma di coraggio.



Ogni volta che Casper torna in programmazione, sui canali free del digitale terrestre, migliaia di spettatori si fermano. C'è chi lo rivede per la decima volta, chi lo scopre per la prima volta, chi cerca in quelle immagini un pezzetto della propria infanzia. E ogni volta, funziona. Perché alcune storie, semplicemente, non smettono mai di parlare al cuore.



