Stasera in TV, Filumena Marturano: il piano geniale di una donna per cambiare vita

Pubblicazione: 05 aprile alle 08:00

Nel 1950, a Napoli, Filumena Marturano vive un'esistenza che molti giudicherebbero immorale. Una donna con un passato da prostituta che convive con Domenico Soriano, un ricco pasticciere di successo. Ma la loro non è una storia d'amore convenzionale, è un rapporto di potere, di convenienza, di silenzi che pesano come macigni.



Domenico, nonostante l'età avanzata, continua a condurre uno stile di vita dissoluto. Sperpera le sue ricchezze, frequenta ambienti discutibili, vive come se il tempo non passasse mai. Filumena osserva, sopporta, ma dentro di lei cresce una consapevolezza: quella vita non può continuare così. Non per lei, non per i suoi segreti, non per il futuro che ha costruito nell'ombra.



La svolta arriva quando Filumena decide di giocare la sua carta più audace. Si finge gravemente malata, moribonda, in punto di morte. Chiede a Domenico un ultimo desiderio: sposarla in articulo mortis, un matrimonio sul letto di morte che le conceda almeno la dignità di moglie prima di andarsene. Domenico, impietosito o forse semplicemente sorpreso dalla richiesta, acconsente. Il matrimonio viene celebrato, i documenti firmati, la promessa suggellata.

Filumena Marturano - Rai Play

Ma Filumena non muore. Guarisce miracolosamente, e Domenico scopre di essere stato ingannato. L'uomo è furioso, si sente tradito, umiliato. Vuole annullare immediatamente il matrimonio, cancellare quella farsa che lo ha reso ridicolo. Ma è proprio in quel momento che Filumena gioca la sua carta più potente, quella che cambierà per sempre le regole del gioco.



Rivela a Domenico di essere madre di tre figli. Tre ragazzi che ha cresciuto in segreto, lontano dagli occhi della società, proteggendoli dal giudizio e dalla vergogna. E poi arriva il colpo finale, quello che lascia Domenico senza parole: uno di quei tre figli è suo. Figlio di sangue, frutto di quella relazione che per anni si era nutrita di convenienza più che di sentimento.



Ma quale dei tre? Filumena non lo dice. Non lo dirà mai. È il suo segreto, la sua arma, la sua vendetta perfetta contro un uomo che non ha mai voluto riconoscerla pubblicamente come compagna. Domenico si trova di fronte a un dilemma impossibile: per scoprire chi è suo figlio, deve riconoscere tutti e tre come suoi. È costretto ad accettare la paternità collettiva, a dare dignità e nome a quei ragazzi, a trasformarsi nel padre che non aveva mai voluto essere.

Filumena Marturano - Rai Play

Il film, diretto da Francesco Amato nel 2022, è un adattamento della celebre commedia di Eduardo De Filippo, un testo che ha attraversato generazioni e che continua a parlare di temi universali: il potere, la classe sociale, la dignità femminile, il prezzo della rispettabilità. Vanessa Scalera interpreta una Filumena moderna ma fedele allo spirito del personaggio originale, una donna che usa l'intelligenza e la strategia per rivendicare ciò che le spetta.



Massimiliano Gallo veste i panni di Domenico Soriano, un uomo intrappolato tra il desiderio di libertà e l'incapacità di assumersi responsabilità. Il cast si completa con attori come Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Anna Iodice, Vittorio Viviani, Massimiliano Caiazzo e Giovanni Scotti, che danno vita a una Napoli popolare, vibrante, ricca di contraddizioni.



La forza della storia di Filumena sta nella sua capacità di rovesciare i rapporti di forza. In un'epoca in cui le donne avevano pochissimi strumenti legali e sociali per rivendicare i propri diritti, Filumena usa l'astuzia, la recitazione, il tempismo perfetto. Si finge malata non per pietismo, ma per ottenere ciò che le spetta: un riconoscimento, una legittimazione, un futuro per i suoi figli.



Il matrimonio in articulo mortis diventa il grimaldello legale che le permette di entrare in una posizione di forza. La rivelazione dei tre figli è il colpo di teatro che sigilla la sua vittoria. E il rifiuto di rivelare quale sia il figlio biologico di Domenico è il tocco di genio che rende impossibile qualsiasi tentativo di sfuggire alle responsabilità. L'appuntamento con il film è per stasera, alle 21.30, su Rai 1.