Stasera in tv Finché notte non ci separi, la spiegazione del finale: come finisce la commedia con Pilar Fogliati

Pubblicazione: 19 agosto alle 09:50

Sposarsi doveva essere l’inizio di una fiaba perfetta, ma per Eleonora e Valerio si trasforma nell’inizio di un’odissea notturna. Diretto da Riccardo Antonaroli e remake del film israeliano Honeymood (Honeymoon), Finché notte non ci separi racconta la travolgente e rocambolesca prima notte di nozze di una coppia romana. A dare volto e corpo ai due neo-sposi troviamo due tra gli attori più amati della commedia italiana contemporanea: Pilar Fogliati nei panni della spumeggiante Eleonora e Filippo Scicchitano in quelli dell'incerto Valerio.

Nel ricco cast figurano anche eccellenti caratteristi del nostro cinema, tra cui, oltre alle partecipazioni di Claudio Colica e Francesco Pannofino. La vicenda prende il via quando la coppia entra nella lussuosa suite nuziale a Roma. Tra l'euforia e la stanchezza post-ricevimento, spunta un regalo inaspettato: un’anziana e misteriosa lettera inviata dalla ex fidanzata di Valerio contenente un assegno significativo.

Il dubbio e il sospetto corrodono immediatamente Eleonora: perché la ex ha inviato dei soldi proprio la sera delle nozze? Inizia così un’ininterrotta peripezia metropolitana tra le strade di una Roma affascinante e vuota. Tra taxi imprevedibili, incontri surreali con ex fidanzati e confronti accesi con le rispettive famiglie, la notte diventa un catalizzatore di incomprensioni e risentimenti repressi. Verso la conclusione della pellicola, la tensione accumulata nelle ore precedenti esplode in uno scontro frontale.

Si scopre che la ex di Valerio ha inviato l'assegno non per dolcezza, ma per una vera e propria vendetta psicologica: voleva insinuare il tarlo della gelosia e rovinare l'inizio della loro nuova vita insieme. I due protagonisti si ritrovano all'alba, esausti e privi di sovrastrutture, a litigare furiosamente fuori dalla camera d'albergo. Tuttavia, la spiegazione del finale risiede proprio nell'importanza della catarsi emotiva: la discussione sul pavimento del corridoio non segna la rottura, bensì il punto di svolta salutare.

Mettendo a nudo ogni fragilità, segreto e paura sul futuro,. Lo sfogo liberatorio permette loro di smussare gli spigoli, superare i fantasmi del passato e comprendere le vere motivazioni che li hanno portati all'altare. La notte ha spazzato via le idealizzazioni: la mattina svela due persone reali che si scelgono di nuovo, ma questa volta con piena consapevolezza.