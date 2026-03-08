Stasera in TV, Forrest Gump: il film che ha commosso l'America e vinto 6 Oscar

Pubblicazione: 08 marzo alle 08:30

Quando pensi a Forrest Gump, probabilmente ti viene in mente Tom Hanks che corre attraverso l'America, con quella falcata leggera e quel volto concentrato che ha fatto la storia del cinema. Ma se ti dicessi che molte di quelle scene iconiche non sono state girate dall'attore premio Oscar, ma da suo fratello Jim Hanks? È uno di quei retroscena che cambiano la percezione di un film che ha segnato un'intera generazione. L'appuntamento con il film è per stasera, su Iris, alle 21.15.



Forrest Gump non è semplicemente un film: è un ritratto dell'America del Novecento visto attraverso gli occhi ingenui di un uomo con ritardo mentale che, grazie alla sua bontà incrollabile e a un ottimismo inguaribile, attraversa i momenti più significativi della storia statunitense. Dal Vietnam al Watergate, da Elvis Presley a John Lennon, Forrest è testimone e protagonista inconsapevole di un'epoca che ha cambiato il mondo.



La pellicola diretta da Robert Zemeckis nel 1994 ha conquistato ben 6 premi Oscar, tra cui quelli per miglior film e miglior regia, consacrando Tom Hanks come uno degli attori più amati di Hollywood. Ma dietro il successo planetario si nascondono curiosità che arricchiscono ulteriormente la leggenda di questo capolavoro. Come il fatto che la famosa panchina su cui Forrest si siede per raccontare la sua vita non è più accessibile al pubblico: per evitarne il danneggiamento, oggi è custodita al Museo di Storia di Savannah, diventata una reliquia cinematografica da proteggere.

Forrest Gump - Paramount Pictures





E poi c'è quella camicia a quadri blu che Forrest indossa in alcune delle scene più memorabili. Un dettaglio apparentemente insignificante che è diventato un'icona del film, riconoscibile quanto la scatola di cioccolatini o la piuma che volteggia nel vento. È curioso come certi elementi visivi riescano a imprimersi nella memoria collettiva, che li trasforma in simboli culturali che vanno oltre la trama stessa.



Ma torniamo al casting. Prima di scegliere Tom Hanks, il regista Robert Zemeckis aveva considerato anche John Travolta per il ruolo del protagonista. Immagina come sarebbe stato diverso il film con Travolta nei panni di Forrest: un'interpretazione probabilmente più fisica, meno introspettiva, che avrebbe dato una sfumatura completamente diversa al personaggio. Alla fine, la scelta è ricaduta su Hanks, la cui capacità di trasmettere innocenza e profondità emotiva ha reso Forrest Gump indimenticabile.



La trama racconta la storia delicata e commovente di un uomo che, nonostante le sue difficoltà cognitive e una voce lenta e pacata, diventa una star del football americano, un eroe di guerra decorato, un atleta che corre da costa a costa, un imprenditore milionario nel settore della pesca dei gamberi e, infine, conquista l'amore della sua vita, Jenny, la ragazza che ha sempre amato sin dall'infanzia.



Forrest cresce con la madre, interpretata da Sally Field, che lo protegge dai bulletti di quartiere e gli insegna che "la vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita". È proprio questa filosofia semplice ma profonda che guida Forrest attraverso le vicende della sua esistenza straordinaria. Dal Vietnam, dove salva i suoi commilitoni e perde il suo migliore amico Bubba, alla Casa Bianca dove stringe la mano ai presidenti, passando per la Cina dove diventa campione di ping pong contribuendo alla distensione diplomatica.



Accanto a lui, il tenente Dan Taylor, interpretato da Gary Sinise, rappresenta il contraltare perfetto: un uomo che ha perso le gambe in guerra e con esse la volontà di vivere, fino a quando l'amicizia con Forrest non gli restituisce un senso. Il loro rapporto è uno dei cuori pulsanti del film, un'amicizia nata nel fango del Vietnam e cresciuta sui ponti dei pescherecci nel Golfo del Messico.



La forza di Forrest Gump sta nell'equilibrio perfetto tra spettacolo e sensibilità. Zemeckis costruisce un affresco storico che tocca i nervi scoperti dell'identità americana senza mai scadere nella retorica. Il film è stato girato con una maestria tecnica straordinaria, inserendo Tom Hanks in filmati d'archivio reali attraverso innovativi effetti speciali che all'epoca rappresentavano l'avanguardia tecnologica del cinema.



Con una durata di 2 ore e 25 minuti, il film non concede un attimo di noia. Ogni sequenza è funzionale al racconto, ogni personaggio secondario lascia il segno. Da Mykelti Williamson nei panni di Bubba, con il suo sogno di aprire un'attività di pesca dei gamberi, fino al piccolo Haley Joel Osment che interpreta Forrest Jr., il figlio che Forrest scopre di avere solo nell'ultima parte del film.



Robin Wright Penn (oggi conosciuta come Robin Wright) dona a Jenny una fragilità devastante: una donna segnata dagli abusi dell'infanzia, alla ricerca perenne di qualcosa che non riesce a trovare, che scappa continuamente dall'unico uomo che l'ha sempre amata in modo puro e incondizionato. Il loro amore impossibile, fatto di incontri e separazioni, è il filo rosso emotivo che attraversa tutta la narrazione.



Forrest Gump ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei maggiori successi commerciali degli anni Novanta. Ma al di là dei numeri, il film ha lasciato un'impronta culturale profonda, entrando nell'immaginario collettivo con citazioni che sono diventate parte del linguaggio comune. Chi non ha mai sentito la frase "Corri, Forrest, corri!"?



Guardare o riguardare Forrest Gump oggi significa fare un viaggio nella memoria, personale e collettiva. Significa riscoprire un cinema capace di intrattenere e commuovere, di far riflettere senza mai essere didascalico, di raccontare la grande Storia attraverso le piccole storie di persone normali che si trovano a vivere momenti straordinari.