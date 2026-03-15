Stasera in TV, Gangster Squad: la storia dei poliziotti che divennero gangster per salvare Los Angeles

Pubblicazione: 15 marzo alle 09:00

Los Angeles, anni '40. La città degli angeli è tutt'altro che angelica. Le strade brillano sotto i lampioni art déco, ma dietro quella patina scintillante si nasconde un impero criminale che ha stretto la metropoli californiana in una morsa di ferro. Il suo nome è Mickey Cohen, e il suo potere sembra inattaccabile.



Cohen non è un boss qualunque. Controlla ogni angolo della criminalità organizzata: prostituzione, droga, scommesse clandestine. Nessun traffico illecito sfugge al suo controllo, nessuna attività criminale si muove senza il suo benestare. La sua strategia è brutale: violenza sistematica e corruzione capillare. Poliziotti, politici, giudici, tutti sembrano ballare al ritmo che lui detta. La città degli angeli è diventata la sua proprietà privata, un feudo moderno dove la legge ha smesso di avere significato.



Ma c'è chi non si arrende. Il sergente John O'Mara è un uomo d'azione, un poliziotto della vecchia scuola che crede ancora nella giustizia. Di fronte all'impotenza delle istituzioni, corrotte fino al midollo, O'Mara capisce che i metodi tradizionali non funzioneranno mai. Per battere un criminale senza scrupoli serve qualcosa di più. Serve una squadra disposta a tutto, pronta a operare nell'ombra, al di fuori delle regole che Cohen ha già comprato e piegato ai suoi voleri.

Gangster squad - Warner Bros.

Nasce così la Gangster Squad, un'unità segreta che non esiste ufficialmente. Insieme al collega Jerry Wooters, O'Mara mette insieme un gruppo eterogeneo di poliziotti: uomini con competenze diverse, ognuno con le proprie motivazioni personali, tutti accomunati dalla volontà di restituire la città alla legalità. Ma c'è un prezzo da pagare. Per combattere Cohen dovranno adottare i suoi stessi metodi, muoversi al limite della legalità, a volte oltre. Diventeranno, in un certo senso, ciò che combattono.



La missione della squadra sembra impossibile: smantellare pezzo per pezzo l'impero di Cohen. Gli scontri sono inevitabili, brutali, senza esclusione di colpi. Ogni operazione mette a rischio non solo le loro vite, ma l'integrità morale che li distingue dai criminali. Dove finisce la giustizia e dove inizia la vendetta? Quando la legge fallisce, chi decide cosa è giusto?



Diretto da Ruben Fleischer e uscito nelle sale nel 2013, Gangster Squad porta sullo schermo questa storia con uno stile visivo che omaggia il cinema noir classico degli anni '40. Le atmosfere sono dense, cariche di ombre e contrasti, proprio come i dilemmi morali dei protagonisti. Il cast è stellare: Sean Penn interpreta Mickey Cohen con un'intensità magnetica e disturbante, trasformandolo in uno dei villain più memorabili del cinema gangster moderno. Josh Brolin presta il suo carisma ruvido a John O'Mara, mentre Ryan Gosling ed Emma Stone portano sullo schermo la chimica che li ha resi una delle coppie più amate dal pubblico.

Gangster squad - Warner Bros.

Il film ha raccolto attenzione non solo per le performance carismatiche degli attori, ma anche per la ricostruzione meticolosa dell'epoca. Ogni dettaglio, dai costumi alle scenografie, contribuisce a creare un affresco visivo della Los Angeles del dopoguerra, una città sospesa tra il sogno hollywoodiano e l'incubo criminale.



Con una durata di 113 minuti, Gangster Squad è classificato come thriller poliziesco, ma la sua natura è più complessa. È un film sulla corruzione sistemica, sul prezzo della giustizia, sulla linea sottile che separa gli eroi dai mostri. È la storia di uomini che hanno scelto di sporcarsi le mani per pulire una città, sapendo che forse non sarebbero più tornati indietro.



La squadra opera nell'ombra, senza badge ufficiali, senza protezione istituzionale. Ogni mossa è un rischio calcolato, ogni scontro potrebbe essere l'ultimo. Cohen non è un nemico che perdona, e la sua rete di informatori e sicari è ovunque. La tensione sale progressivamente, in un crescendo che porta a confronti sempre più violenti e strategicamente complessi.

Gangster squad - Warner Bros.

Il film solleva domande scomode. Quando il sistema fallisce, è legittimo agire al di fuori di esso? I membri della Gangster Squad sono eroi o vigilanti che hanno tradito il giuramento di servire la legge? Fleischer non offre risposte facili, lasciando che lo spettatore navighi nelle zone grigie della moralità, proprio come fanno i suoi personaggi.



La Los Angeles del 1949 diventa così un personaggio a sé stante: affascinante e corrotta, scintillante e marcescente. Una città dove il sogno americano si scontra quotidianamente con la sua ombra più oscura, dove il glamour di Hollywood convive con la violenza delle gang, dove tutto ha un prezzo e nessuno è veramente innocente.



Gangster Squad è disponibile in programmazione televisiva, stasera, su Iris, alle 21.15, e rappresenta un'occasione per immergersi in un noir moderno che rende omaggio ai classici del genere, con la potenza visiva e narrativa del cinema contemporaneo. Un viaggio nel cuore oscuro dell'America del dopoguerra, quando la guerra era finita oltreoceano ma continuava, feroce, nelle strade della città degli angeli caduti. Una