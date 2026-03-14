Stasera in TV, Ghost: Patrick Swayze nel ruolo che lo consacrò alla leggenda

Pubblicazione: 14 marzo alle 09:00

Trentaquattro anni dopo la sua uscita nelle sale, Ghost continua a essere uno di quei film che fermano lo zapping notturno, catturano l'attenzione durante una domenica pomeriggio e riescono ancora a strappare lacrime a spettatori di ogni generazione. La storia di Sam Wheat e Molly Jensen non è invecchiata di un giorno, e forse è proprio questo il suo segreto: parlare di amore, perdita e redenzione con una sincerità che trascende le mode cinematografiche. L'appuntamento è per stasera, su Sky Cinema 1, alle 21.15.



Diretto da Jerry Zucker nel 1990, Ghost racconta una New York vibrante dove Sam Wheat, banchiere di successo interpretato da Patrick Swayze, vive un'intensa storia d'amore con Molly Jensen, artista talentuosa con il volto di Demi Moore. La loro felicità viene brutalmente interrotta quando, durante una sera apparentemente normale, i due vengono aggrediti da un ladro e Sam viene prima ucciso. Ma la morte non è la fine per lui: la sua anima rimane intrappolata tra due mondi, incapace di abbandonare la terra perché Molly è in pericolo.



Quello che avrebbe potuto essere un semplice thriller soprannaturale diventa qualcosa di profondamente diverso grazie a una sceneggiatura originale che valse a Bruce Joel Rubin l'Oscar. Sam scopre di poter comunicare con il mondo dei vivi attraverso Oda Mae Brown, una medium di dubbia reputazione interpretata magistralmente da Whoopi Goldberg. Ed è proprio qui che il film trova il suo equilibrio perfetto: Goldberg porta una leggerezza comica essenziale in una storia altrimenti devastante, creando un contrappunto che rende il dramma ancora più potente quando arriva.

Ghost - Paramount Pictures





La performance di Whoopi Goldberg fu talmente convincente da conquistare l'Oscar come miglior attrice non protagonista, un riconoscimento che certificò quanto il suo personaggio fosse fondamentale nell'economia narrativa del film. Oda Mae non è solo un tramite tecnico tra i due mondi: è il cuore pulsante dell'umanità del film, una donna che si scopre autentica proprio quando credeva di essere solo una truffatrice.



Ma Ghost è rimasto nella memoria collettiva soprattutto per la sua capacità di creare immagini indelebili. La scena della ceramica, con Sam e Molly che lavorano al tornio sulle note di Unchained Melody dei Righteous Brothers, è diventata un'icona culturale che ha definito il concetto stesso di romanticismo cinematografico per un'intera generazione. Non servivano dialoghi elaborati o dichiarazioni enfatiche: bastava la complicità di due corpi che si muovevano insieme, le mani sporche di argilla, la sensualità che emergeva da un gesto quotidiano trasformato in danza.



Il cast completava il quadro con Tony Goldwyn nel ruolo di Carl Bruner, il migliore amico di Sam che nasconde un tradimento devastante. La scoperta della verità dietro l'omicidio si intreccia con la disperata ricerca di Sam di proteggere Molly, creando una tensione che tiene incollati allo schermo anche chi conosce già ogni battuta a memoria.



Con una durata di 127 minuti, Ghost alterna momenti di pura suspense ad altri di commovente tenerezza, senza mai perdere il controllo tonale. È un film che ha saputo parlare all'America e al mondo intero, incassando oltre 500 milioni di dollari e diventando uno dei maggiori successi commerciali del 1990. Ma i numeri raccontano solo una parte della storia: Ghost è diventato un appuntamento fisso delle programmazioni televisive italiane, un comfort movie che le reti continuano a proporre sapendo di poter contare su ascolti fedeli.



Forse è la promessa impossibile che il film fa e mantiene: che l'amore può sopravvivere anche alla morte, che chi amiamo non ci abbandona davvero, che esiste una giustizia anche quando tutto sembra perduto. In un'epoca cinica come la nostra, Ghost ci ricorda che a volte abbiamo ancora bisogno di credere nelle fiabe, purché siano raccontate con sufficiente onestà emotiva.