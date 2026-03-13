Stasera in tv I Fiumi di Porpora, tutto sul thriller che ha segnato i primi del 2000

Pubblicazione: 13 marzo alle 12:01

Ci sono film che segnano un'epoca, che restano impressi nella memoria collettiva come un'orma indelebile nella neve. I fiumi di porpora è uno di questi. Uscito nel 2000 per la regia di Mathieu Kassovitz, questo thriller francese ha saputo mescolare atmosfere noir, indagini poliziesche e un'aura di mistero quasi gotico che ancora oggi, a distanza di oltre vent'anni, continua a esercitare il suo fascino ipnotico su chiunque lo incontri, magari per caso, durante uno zapping serale. Ora che torna in tv questa sera alle 21:20 su Cielo, non ve lo potete perdere.



Il film, il cui titolo originale è Les Rivières pourpres, si distingue per un cast d'eccezione guidato da Jean Reno e Vincent Cassel, due giganti del cinema francese capaci di portare sullo schermo un'intensità rara. Reno interpreta Pierre Niemans, un commissario di polizia dalla reputazione leggendaria, chiamato a investigare su un omicidio brutale nei pressi dell'università di Guernon, un'istituzione d'élite arroccata tra le montagne. Il corpo di un uomo viene ritrovato in condizioni raccapriccianti: mutilato, gli occhi strappati, appeso in una posizione che ricorda una crocifissione laica. Un omicidio che puzza di rituale, di segreto inconfessabile.

Poster di I Fiumi di Porpora, fonte: Filmauro





Parallelamente, in un villaggio non lontano, il giovane detective Max Kerkerian, interpretato da un Vincent Cassel all'apice della sua energia vulcanica, indaga su una serie di profanazioni di tombe. Apparentemente, le due vicende non hanno nulla in comune. Ma come accade nei migliori thriller, nulla è come appare. I due filoni investigativi sono destinati a convergere, rivelando una verità tanto sconvolgente quanto radicata in un passato oscuro di eugenetica, selezione genetica e segreti di famiglia sepolti sotto strati di ipocrisia borghese.



La regia di Mathieu Kassovitz, già noto per il suo esplosivo L'Odio, qui cambia registro ma non perde mordente. Le montagne innevate diventano un personaggio a sé, con i loro picchi aguzzi che sembrano lame pronte a squarciare il cielo. La fotografia è cupa, fredda, costruita su tonalità di grigio e blu che creano un senso di oppressione crescente. Ogni inquadratura sembra nascondere un dettaglio sinistro, ogni angolo buio potrebbe celare una minaccia. È un cinema che respira tensione, che sa alternare momenti di violenza esplicita a silenzi carichi di angoscia.

I Fiumi di Porpora, fonte: Filmauro





Jean Reno, con il suo carisma granitico e quello sguardo che sembra aver visto ogni orrore possibile, costruisce un Pierre Niemans metodico ma tormentato, un uomo che si muove nei meandri del crimine con la precisione di un chirurgo ma anche con il peso di chi sa che ogni indagine lascia cicatrici. Accanto a lui, Vincent Cassel porta una ventata di irruenza, un contrappunto necessario: se Niemans è ghiaccio, Kerkerian è fuoco. Il loro incontro, inizialmente conflittuale, si trasforma in un'alleanza fondata sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza che stanno affrontando qualcosa di più grande di loro.



Il plot di I fiumi di porpora si snoda attraverso un labirinto di indizi, simboli esoterici, biblioteche polverose e archivi segreti. L'università di Guernon non è solo un'istituzione accademica, ma una sorta di fortezza della conoscenza elitaria, un luogo dove la purezza della stirpe è stata preservata attraverso generazioni di matrimoni endogamici, creando una casta di studenti considerati geneticamente superiori. Quando qualcuno minaccia di svelare questo segreto, la macchina della violenza si mette in moto, spietata e implacabile.

Jean Reno e Vincent Cassell in I Fiumi di Porpora, fonte: Filmauro





I fiumi di porpora ha avuto un impatto notevole al botteghino mondiale e ha contribuito a consolidare la reputazione internazionale di Kassovitz come regista capace di maneggiare generi diversi con maestria. Il film ha generato un seguito, Les Rivières pourpres II: Les anges de l'apocalypse, uscito nel 2004, e successivamente una serie televisiva che ha ulteriormente espanso l'universo narrativo creato dal romanzo originale di Jean-Christophe Grangé.



Con una durata di 106 minuti, il film non spreca un fotogramma. Ogni scena è calibrata per mantenere alta la tensione, per aggiungere un tassello al puzzle. E quando finalmente il mistero si disvela, la rivelazione non delude: è disturbante, plausibile e tremendamente umana nella sua mostruosità.