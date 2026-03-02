Stasera in TV, I predatori dell'Arca perduta: la nascita dell'avventuriero più iconico di sempre

Pubblicazione: 02 marzo alle 08:00

Quando nel 1981 Steven Spielberg portò nelle sale I predatori dell'Arca perduta, nessuno poteva immaginare che quel film avrebbe riscritto le regole del cinema d'avventura per i decenni a venire. Non era solo l'ennesima storia di tesori perduti e inseguimenti mozzafiato: era la nascita di un linguaggio cinematografico che avrebbe influenzato generazioni di registi, trasformando Harrison Ford in un'icona immortale e regalando al pubblico mondiale un eroe che sapeva essere tanto vulnerabile quanto invincibile. L'appuntamento con il film cult è per stasera, alle 21.10, sul canale 27.



La pellicola, conosciuta oltreoceano come Raiders of the Lost Ark, ci catapulta nel 1936, in piena epoca fascista, quando il mondo era sull'orlo del baratro e i regimi totalitari cercavano il potere assoluto attraverso simboli mistici e reliquie antiche. Indiana Jones, archeologo e avventuriero interpretato magistralmente da Ford, è reduce da un'esperienza nella foresta amazzonica quando viene coinvolto in una missione che lo porterà a cercare l'Arca dell'Alleanza di Mosè, il leggendario contenitore dei dieci comandamenti.



Ma Indiana non è solo in questa caccia al tesoro. Gli emissari di Hitler sono sulle stesse tracce, mossi dalla follia del Führer che credeva nelle proprietà soprannaturali dell'Arca. È questa corsa contro il tempo, questo duello tra il bene e il male ambientato in scenari esotici e pericolosi, a costituire l'ossatura narrativa del film. Spielberg costruisce una narrazione serratissima, dove ogni sequenza è un piccolo capolavoro di tensione e spettacolarità.

I predatori dell'Arca perduta - Lucasfilm





L'arrivo in Egitto segna il momento culminante dell'avventura. Jones riesce a localizzare l'Arca perduta, nascosta in un pozzo infestato da serpenti, una delle scene più iconiche e terrificanti della storia del cinema. Chi può dimenticare il volto terrorizzato di Indiana davanti a quelle creature striscianti, lui che in una battuta memorabile confesserà di odiare i serpenti più di ogni altra cosa al mondo? È questo mix di eroismo e umanità fallibile a rendere il personaggio così universalmente amato.



Ma il destino sembra accanirsi contro l'archeologo. I tedeschi lo scoprono proprio mentre ha tra le mani il premio della sua ricerca, si impossessano dell'Arca e lo murano vivo nel pozzo insieme ai serpenti. Eppure Indiana Jones non sarebbe tale se non riuscisse a sfuggire anche alle situazioni più disperate. La fuga dal pozzo segna l'inizio di un inseguimento adrenalinico che porterà il protagonista a seguire i nazisti fino a un'isola segreta, dove si sta per compiere il rituale di apertura del mitico contenitore.



Il cast assemblato da Spielberg è semplicemente perfetto. Accanto a Harrison Ford troviamo Karen Allen nel ruolo di Marion Ravenwood, l'ex fiamma di Indiana che si rivelerà fondamentale nell'avventura, portando una dose di grinta e indipendenza femminile rara per l'epoca. Paul Freeman interpreta l'archeologo rivale Belloq, Ronald Lacey è l'inquietante agente della Gestapo Toht, mentre John Rhys-Davies, Denholm Elliott e Alfred Molina completano un ensemble di caratteristi memorabili.



La regia di Spielberg dimostra una maestria tecnica straordinaria. Ogni inquadratura è studiata per massimizzare l'impatto emotivo, ogni sequenza d'azione è coreografata con una precisione quasi musicale. Non a caso la colonna sonora di John Williams, con la sua celeberrima marcia, è diventata sinonimo stesso di avventura cinematografica. Quelle note trionfali hanno accompagnato l'immaginario collettivo di intere generazioni, trasformandosi in un patrimonio culturale condiviso.



Con una durata di un'ora e cinquantacinque minuti, il film non concede un attimo di respiro. Spielberg aveva capito una cosa fondamentale: il pubblico moderno, già nel 1981, aveva bisogno di ritmo, di emozioni continue, di una narrazione che non lasciasse spazio alla noia. E così I predatori dell'Arca perduta diventa un manuale di storytelling cinematografico, dove ogni scena serve a far avanzare la trama o a sviluppare i personaggi, senza un grammo di grasso narrativo.



L'eredità del film è incalcolabile. Ha generato un franchise che conta quattro sequel, serie televisive, videogiochi, merchandising infinito. Ma soprattutto ha creato un template narrativo che è stato copiato, omaggiato e reinterpretato migliaia di volte. Ogni film d'avventura uscito dopo il 1981 deve qualcosa a Indiana Jones: dalle moderne saghe dei supereroi alle serie action contemporanee, l'ombra del professore con la frusta e il cappello è sempre presente.



Il film rappresenta anche un perfetto esempio di intrattenimento intelligente. Spielberg non si limita a offrire spettacolo fine a se stesso: dietro l'avventura c'è una riflessione sul potere, sulla fede, sull'hybris umana. Il finale, con l'apertura dell'Arca che scatena forze divine contro chi osa profanarla, è un monito potente sulla necessità di rispettare ciò che non si comprende, di riconoscere i limiti della scienza e della ragione di fronte al mistero.



La programmazione televisiva italiana continua a proporre periodicamente questo capolavoro, confermando come certe opere trascendano le mode e le epoche. Vedere I predatori dell'Arca perduta su uno schermo televisivo, magari in famiglia durante una serata, è un'esperienza che attraversa le generazioni. I genitori che lo videro al cinema negli anni Ottanta lo rivedono con i figli, trasmettendo non solo la passione per un grande film, ma anche il senso di meraviglia che solo il cinema sa regalare.



