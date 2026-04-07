Stasera in TV, Il Commissario Montalbano con la sparizione che ha ingannato tutti: il finale è più amaro del previsto
Stasera su Rai1 torna Il Commissario Montalbano con L’odore della notte: una sparizione misteriosa e una verità più dolorosa delle apparenze.
Stasera torna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano: Il Commissario Montalbano. Su Rai1 alle 21:30 andrà in onda l’episodio L’odore della notte, una storia che intreccia mistero, finanza e drammi umani. Al centro della vicenda c’è una scomparsa che scuote Vigàta e divide l’opinione pubblica tra sospetti e verità nascoste. Come sempre, sarà il fiuto investigativo di Montalbano a guidare lo spettatore verso una soluzione tutt’altro che scontata. Un episodio intenso, capace di unire tensione narrativa e profondità emotiva. E dietro il caso, emerge ancora una volta uno spaccato realistico della società.La storia prende avvio dalla misteriosa sparizione del ragioniere Emanuele Gargano, titolare di una società finanziaria, e del suo aiutante. A Vigàta il caso diventa subito argomento di discussione: molti sono convinti che l’uomo sia fuggito all’estero dopo aver sottratto denaro ai risparmiatori, mentre altri ipotizzano un regolamento di conti con la criminalità. Le due ipotesi, apparentemente plausibili, alimentano un clima di sospetto e sfiducia.
Ma l’indagine condotta da Montalbano segue una direzione diversa. Grazie alla sua capacità di osservare i dettagli e di comprendere a fondo le persone coinvolte, il commissario inizia a mettere in dubbio le versioni più diffuse. Ciò che emerge poco alla volta è una verità più complessa e, soprattutto, più dolorosa di quanto tutti immaginassero. Non si tratta solo di un caso finanziario o criminale, ma di una vicenda umana che rivela fragilità, illusioni e conseguenze drammatiche.L’episodio, diretto da Alberto Sironi e tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, mantiene intatta l’identità della serie: ritmo investigativo, attenzione ai personaggi e uno sguardo lucido sulla realtà sociale. Accanto a Luca Zingaretti, tornano i volti storici del cast come Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo, insieme a un ampio gruppo di interpreti che arricchiscono la narrazione. L’odore della notte non è solo un giallo da seguire, ma un racconto che invita a riflettere su fiducia, inganno e verità, elementi sempre attuali e vicini alla vita quotidiana.