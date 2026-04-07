Stasera in TV il cult anni ’90 che ha lanciato Jim Carrey e Cameron Diaz (e sconvolto il cinema)

Pubblicazione: 07 aprile alle 16:37

Stasera in televisione torna The Mask – Da zero a mito, uno dei film più iconici degli anni ’90, capace di mescolare comicità esplosiva e fantasia pura. Protagonista è Jim Carrey, in uno dei ruoli che hanno definito la sua carriera, grazie a una performance fisica e surreale diventata leggendaria. Il film racconta una trasformazione incredibile, tra gag irresistibili e poteri fuori da ogni logica. Un mix di azione, romanticismo e umorismo che ancora oggi conquista spettatori di tutte le età. Un appuntamento perfetto per chi cerca divertimento intelligente e ritmo serrato. L'appuntamento è per stasera alle 21:05 su Italia 2.

La storia segue Stanley Ipkiss, un impiegato di banca timido e insicuro che vive a Edge City, vessato dal capo e ignorato dal mondo. La sua vita cambia radicalmente quando trova una misteriosa maschera antica raffigurante Loki, dio dell’inganno. Indossandola, Stanley si trasforma in The Mask:, capace di piegare la realtà come in un cartone animato.

Nel frattempo, entra in scena Tina Carlyle, interpretata da Cameron Diaz, una cantante affascinante che conquista subito Stanley. In realtà, Tina è coinvolta in un piano criminale: sta aiutando il gangster Dorian Tyrell, interpretato da Peter Greene, a organizzare una rapina. Quando Stanley diventa The Mask, si ritrova al centro di una spirale di eventi tra amore, criminalità e identità doppia, cercando di conquistare Tina e allo stesso tempo fermare i piani del gangster.

Jim Carrey in una scena di The Mask fonte: Cecchi Gori Group

Il film si distingue per il suo stile unico, che unisce effetti speciali innovativi per l’epoca a una recitazione fisica straordinaria. Jim Carrey riesce a rendere il personaggio incredibilmente elastico e cartoonesco senza bisogno di eccessivo supporto digitale. Celebre anche l’uso della gigantesca dentatura del personaggio, inizialmente pensata solo per scene senza dialogo ma poi integrata completamente grazie all’abilità dell’attore. The Mask è tratto dal fumetto creato nel 1989 da John Arcudi e Doug Mahnke e ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui una candidatura agli Oscar per gli effetti speciali e ai Golden Globe per Jim Carrey. Il successo è stato tale da generare una serie animata e un sequel nel 2005, anche se meno apprezzato.

Tra curiosità e dettagli, il film ha segnato l’esordio cinematografico di Cameron Diaz e include scene diventate cult, come quelle ambientate nel Coco Bongo Club. L’equilibrio tra comicità e tecnologia ha reso questa pellicola un punto di riferimento per il genere.Una storia che, dietro le risate, racconta il desiderio di riscatto e la possibilità di liberare la propria vera personalità, anche quando tutto sembra remare contro.