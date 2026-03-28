Stasera in TV, il film che ha trasformato il caos calcistico e Lino Banfi in leggenda

Pubblicazione: 28 marzo alle 08:00

Se stasera accendi la TV e cerchi una commedia cult del calcio italiano, il titolo è uno di quelli che hanno fatto la storia: “L’allenatore nel pallone”.

Il film torna in programmazione in prima serata e riporta sullo schermo uno dei personaggi più amati del cinema popolare italiano.

Protagonista assoluto è Oronzo Canà, interpretato da Lino Banfi, un allenatore ingenuo ma pieno di cuore. La sua avventura con la squadra della Longobarda è un susseguirsi di disastri, equivoci e risate. Ma dietro la comicità si nasconde anche la satira del mondo del calcio degli anni ’80. Un film che ancora oggi continua a essere citato e amato da generazioni diverse di spettatori. L'appuntamento è per stasera su Cine 34 alle ore 21:00.

Il film, uscito nel 1984 e ambientato nel mondo del calcio di Serie A, racconta la storia di Oronzo Canà, allenatore disoccupato che viene improvvisamente chiamato a guidare la Longobarda, una squadra neopromossa. Il presidente del club, un piccolo imprenditore del Nord, si ritrova in una situazione societaria caotica e priva di una vera strategia sportiva. La campagna acquisti si rivela un disastro fin dall’inizio e la squadra appare destinata alla retrocessione.

Canà incita Aristoteles a segnare l'ultimo gol necessario fonte: DMV Distribuzione

Per cercare di salvare la stagione, Canà viene spedito in Brasile insieme a intermediari poco affidabili, nel tentativo di scoprire nuovi talenti. Dopo una serie di equivoci e tentativi di truffa, rientra in Italia con una giovane promessa del calcio, Aristoteles, che diventa la chiave della rinascita sportiva della squadra. Accanto a Lino Banfi, il film vede la presenza di attori come Gigi Sammarchi, Andrea Roncato e Giuliana Calandra, ma anche numerose comparsate di figure reali del calcio e della televisione sportiva italiana, elemento che ha contribuito a renderlo un cult riconoscibile ancora oggi.

Girato nel 1984 e della durata di circa, il film è una commedia che mescola satira sportiva e comicità popolare,Le riprese si sono svolte tra studi romani e location nel Lazio, contribuendo aAncora oggi “L’allenatore nel pallone” viene considerato uno dei titoli simbolo della, capace di unire nostalgia, battute diventate iconiche e una rappresentazione ironica ma affettuosa del mondo del calcio professionistico.