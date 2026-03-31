Stasera in TV il film di Sergio Rubini sui De Filippo: dal dramma familiare alla rivoluzione del teatro italiano

Pubblicazione: 31 marzo alle 08:45

Stasera in TV su Rai 5 va in onda I Fratelli De Filippo, il film biografico di Sergio Rubini che racconta l’ascesa artistica di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Ambientato nella Napoli dei primi del Novecento, narra una storia di talento, famiglia e riscatto che ha segnato il teatro italiano. Il film segue tre fratelli cresciuti con la madre Luisa, che portano il suo cognome mentre il padre biologico, il celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, pur mantenendoli economicamente, non li riconosce ufficialmente. Fin da piccoli, però, i tre vivono immersi nel mondo del teatro, sviluppando un talento naturale che li porterà a diventare figure fondamentali della scena culturale italiana.

Una scena da I fratelli De Filippo fonte: 01 Distribution

Quando il padre muore, la situazione familiare si complica ulteriormente:Questo evento segna un punto di svolta decisivo, trasformando la delusione in una spinta creativa e identitaria. È proprio da questo dolore cheI fratelli decidono così di unirsi ancora di più, superando conflitti e difficoltà personali, per dare vita a una compagnia teatrale indipendente. Questo sodalizio artistico diventa il cuore della loro storia e rappresenta una vera, destinata a lasciare un segno duraturo.

Il film, prodotto nel 2021 e distribuito da 01 Distribution, ha una durata di circa 142 minuti ed è ambientato tra Campania e Lazio, con una ricostruzione storica accurata dei primi anni del Novecento. La regia di Sergio Rubini è affiancata dalla sceneggiatura scritta insieme a Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, mentre la fotografia è curata da Fabio Cianchetti e le musiche sono firmate da Nicola Piovani. Il cast include Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel nei ruoli principali, affiancati da interpreti come Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Giancarlo Giannini, Marisa Laurito, Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande, che contribuiscono a dare spessore corale alla narrazione.

Dal punto di vista critico e dei riconoscimenti, I Fratelli De Filippo ha ricevuto un’accoglienza positiva,Il film è stato inoltre presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2021 e ha ottenuto ulteriori riconoscimenti anche ai Globi d’Oro, in particolare per la colonna sonora. In sintesi, si tratta di un’opera che unisce biografia e dramma per raccontare come il talento, anche nato dal dolore e dall’esclusione,