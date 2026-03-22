Stasera in TV, Il nome della rosa: il segreto oscuro della biblioteca in cui i monaci muoiono misteriosamente

Pubblicazione: 22 marzo alle 08:00

Nel panorama del cinema degli anni Ottanta, pochi film hanno saputo coniugare mistero, teologia e suspense con l'eleganza di Il nome della rosa. Diretto nel 1986 da Jean-Jacques Annaud, questo adattamento cinematografico del capolavoro letterario di Umberto Eco rappresenta un esempio raro di come la cultura alta possa tradursi in un'opera visivamente potente e narrativamente avvincente, capace di conquistare sia il pubblico che la critica internazionale. L'appuntamento è per stasera, su Rai Movie, alle 21.10.



La vicenda si svolge nel 1327, in un'abbazia benedettina sperduta tra i monti del Nord Italia. L'atmosfera è cupa, sospesa tra devozione religiosa e tensioni teologiche che scuotono le fondamenta stesse della cristianità medievale. In questo scenario isolato e claustrofobico arrivano il frate francescano Guglielmo da Baskerville, interpretato da un magnetico Sean Connery, e il suo giovane novizio Adso da Melk, cui presta il volto un giovanissimo Christian Slater.



La missione ufficiale di Guglielmo è partecipare a un importante concilio francescano che dovrebbe tenersi proprio nell'abbazia. Ma l'arrivo dei due religiosi coincide con eventi inquietanti: una serie di morti misteriose sta decimando la comunità monastica, gettando nel panico monaci e abati. Le vociferazioni sull'Anticristo, che da sempre circolano tra quelle mura antiche, si fanno sempre più insistenti e minacciose.

Il nome della rosa - Radiotelevisione Italiana

L'abate, conscio dell'esperienza di Guglielmo come ex inquisitore, gli affida il compito di indagare sugli omicidi prima che arrivi la Santa Inquisizione, il cui intervento potrebbe rivelarsi devastante per tutti. Inizia così un'indagine che assomiglia più a un moderno thriller investigativo che a una storia medievale, con Guglielmo che applica metodi deduttivi e un approccio razionale che anticipano di secoli il metodo scientifico.



L'abbazia si rivela un luogo tanto affascinante quanto ostile. È un tempio della cultura e del sapere, custode di una biblioteca leggendaria che contiene tomi rari e preziosi provenienti da tutto il mondo conosciuto. Eppure, dietro questa facciata di erudizione si celano segreti oscuri, conoscenze proibite e una struttura labirintica che sembra progettata per proteggere qualcosa di indicibile.



Mentre le morti si susseguono secondo uno schema apparentemente incomprensibile, Guglielmo e Adso si trovano a navigare in un ambiente carico di tensioni. Ci sono dispute teologiche sulla povertà di Cristo, contrasti tra francescani e benedettini, sospetti di eresia che aleggiano come spettri. Il giovane Adso, ancora inesperto delle complessità del mondo, diventa testimone non solo di un'indagine criminale, ma anche del conflitto tra fede cieca e ricerca razionale della verità.

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La svolta arriva quando Guglielmo comprende che le morti sono collegate proprio alla biblioteca, quel sancta sanctorum della conoscenza che custodisce libri considerati pericolosi, eretici, capaci di minare le certezze dogmatiche. C'è un volume in particolare, nascosto nel cuore del labirinto librario, che qualcuno vuole proteggere a qualsiasi costo. Un testo talmente sovversivo che è meglio uccidere piuttosto che permetterne la lettura.



Il film, coproduzione tra Italia, Germania e Francia, si distingue per una cura quasi maniacale della ricostruzione storica. Jean-Jacques Annaud ha creato un Medioevo sporco, freddo, tangibile, lontano dalle rappresentazioni edulcorate tipiche di certo cinema d'epoca. Ogni dettaglio, dalle scenografie alla fotografia crepuscolare, contribuisce a costruire un'atmosfera di oppressione e mistero che avvolge lo spettatore come una nebbia montana.



Sean Connery offre una delle sue interpretazioni più memorabili, dimostrando una versatilità che va ben oltre l'iconico ruolo di James Bond. Il suo Guglielmo è un uomo di fede dotato di spirito critico, un detective medievale che usa la logica come strumento di liberazione dalle superstizioni. Al suo fianco, Christian Slater incarna perfettamente l'innocenza di Adso, destinata a essere scalfita dalle rivelazioni che l'indagine porta alla luce.

Il nome della rosa - Radiotelevisione Italiana

Nel cast figurano anche attori italiani come Kim Rossi Stuart e Gianni Rizzo, oltre a interpreti internazionali del calibro di F. Murray Abraham, Michael Lonsdale e Ron Perlman, che contribuiscono a creare una galleria di personaggi indimenticabili, ciascuno portatore di ambiguità e possibili colpevolezze.



Il riconoscimento più prestigioso arrivò dal César, il premio cinematografico francese, che assegnò al film il riconoscimento per la migliore scenografia. Un tributo meritato per un lavoro che ha saputo trasformare pagine dense di riferimenti filosofici e semiotici in immagini di straordinaria potenza evocativa.